Travis Kelce confirma su regreso con los Chiefs para la Temporada 2026 de la NFL

Fútbol Americano
/ 11 marzo 2026
    Travis Kelce confirma su regreso con los Chiefs para la Temporada 2026 de la NFL
    Travis Kelce jugará su temporada 14 con los Chiefs de Kansas City en la NFL 2026, manteniendo viva la histórica conexión ofensiva con el quarterback Patrick Mahomes. FOTO: ESPECIAL

El histórico ala cerrada continuará con Kansas City en lo que será su campaña número 14, tras firmar un contrato por un año y hasta 15 millones de dólares, decisión que además estuvo influenciada por el apoyo de Taylor Swift

El ala cerrada Travis Kelce continuará escribiendo su historia con los Chiefs de Kansas City, luego de confirmar que jugará una temporada más con la franquicia que lo vio debutar en la liga.

El veterano firmó un contrato por un año para disputar la campaña 2026 de la National Football League, lo que representará su temporada número 14 como profesional.

El acuerdo tiene un valor base de 12 millones de dólares, aunque puede alcanzar hasta 15 millones con incentivos, según reportes de ESPN.

TE PUEDE INTERESAR: Isaac del Toro mantiene la maglia azzurra y lidera la Tirreno-Adriático 2026

La decisión del tres veces campeón del Super Bowl puso fin a semanas de incertidumbre sobre su futuro. Tras concluir la campaña pasada, Kelce había dejado abierta la posibilidad de retirarse, especialmente después de una temporada complicada para Kansas City en la que el equipo quedó fuera de los playoffs por primera vez en más de una década.

La dupla Mahomes-Kelce seguirá intacta

Con su regreso, los Chiefs mantendrán una de las conexiones ofensivas más productivas de los últimos años entre Kelce y el mariscal de campo Patrick Mahomes.

Desde su llegada a la NFL en 2013, el ala cerrada se ha convertido en una pieza fundamental del sistema ofensivo del entrenador Andy Reid, además de ser considerado uno de los mejores en su posición en la historia de la liga.

Durante su carrera con Kansas City, Kelce ha conquistado tres títulos de Super Bowl y ha formado parte de varias campañas históricas del equipo, consolidándose como uno de los líderes del vestidor y una referencia ofensiva para la franquicia.

Taylor Swift influyó en la decisión

El propio jugador reveló que una de las influencias para seguir jugando fue el apoyo de su prometida, la cantante Taylor Swift. Kelce explicó que verla mantener la pasión por su carrera artística lo inspiró a continuar compitiendo al máximo nivel en la NFL.

“Compartimos el mismo amor por lo que hacemos”, comentó el jugador al explicar que la energía y dedicación de la artista lo motivaron a extender su trayectoria profesional.

De esta forma, el veterano tight end buscará aportar una temporada más de liderazgo y producción ofensiva para unos Chiefs que intentarán regresar a la pelea por el título en la temporada 2026.

Temas


Futbol Americano

Localizaciones


Kansas City

Personajes


Taylor Swift
Travis Kelce

Organizaciones


NFL
Kansas City Chiefs

Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

