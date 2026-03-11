Travis Kelce confirma su regreso con los Chiefs para la Temporada 2026 de la NFL

El ala cerrada Travis Kelce continuará escribiendo su historia con los Chiefs de Kansas City, luego de confirmar que jugará una temporada más con la franquicia que lo vio debutar en la liga.

El veterano firmó un contrato por un año para disputar la campaña 2026 de la National Football League, lo que representará su temporada número 14 como profesional.

El acuerdo tiene un valor base de 12 millones de dólares, aunque puede alcanzar hasta 15 millones con incentivos, según reportes de ESPN.

La decisión del tres veces campeón del Super Bowl puso fin a semanas de incertidumbre sobre su futuro. Tras concluir la campaña pasada, Kelce había dejado abierta la posibilidad de retirarse, especialmente después de una temporada complicada para Kansas City en la que el equipo quedó fuera de los playoffs por primera vez en más de una década.