Kansas City en la encrucijada con Travis Kelce: asegurar a uno de sus próceres o dejarlo ir debido a su menor rendimiento

La NFL vive semanas decisivas. Con el draft y la agencia libre a la vuelta de la esquina, cada franquicia ajusta piezas pensando en el futuro inmediato. En ese escenario, el nombre de Travis Kelce se ha convertido en el epicentro de un debate que sacude a los Kansas City Chiefs. La pregunta es directa y potente: ¿debe el equipo comenzar una transición sin su ala cerrada emblema?

La polémica estalló cuando Mike Tannenbaum, ex gerente general de los New York Jets, lanzó una declaración que encendió la conversación nacional. En el programa Get Up, el directivo fue contundente: “Los equipos deben pagar por lo que el jugador hará, no por lo que ya hizo”. Su argumento se apoya en números: las recepciones de Kelce bajaron de 97 en 2024 a 76 en 2025, una caída que, para él, refleja el inevitable paso del tiempo.

La edad es el otro eje del análisis. Con 36 años, Kelce pertenece a una generación distinta a la de los alas cerradas emergentes que dominan la liga y que rondan los 25 años. En una NFL cada vez más veloz y física, Tannenbaum sostiene que anticiparse al declive es una decisión estratégica, no sentimental.

Pero no todos comparten esa mirada fría del negocio. Jason McCourty, hoy analista y ex jugador campeón, defendió el peso específico de Kelce dentro del vestidor. Para McCourty, reducir su aporte a estadísticas es ignorar lo esencial: liderazgo, lectura de juego y experiencia en momentos de máxima presión.

Y es que la sociedad entre Kelce y Patrick Mahomes ha sido una de las más productivas y determinantes de la última década. Su química en jugadas clave, especialmente en terceras oportunidades y zona roja, ha marcado diferencia en partidos de postemporada. No se trata solo de recepciones; se trata de confianza y sincronía en el momento exacto.

La afición de Kansas City lo tiene claro. Kelce ha sido pieza fundamental en los tres Super Bowls conquistados por la franquicia en la era Mahomes. Su figura trasciende el emparrillado: es un símbolo de la etapa más gloriosa en la historia reciente del club. Pensar en su salida no solo implica un ajuste deportivo, sino también un golpe emocional.

Sin embargo, la NFL es un negocio implacable. El tope salarial obliga a decisiones dolorosas y el draft ofrece talento joven a menor costo. Con prospectos interesantes en la posición de ala cerrada disponibles, algunos analistas sostienen que podría ser el momento ideal para una transición ordenada.

La disyuntiva está servida: apostar por la experiencia o iniciar el relevo generacional. Mientras tanto, Kelce guarda silencio. No ha dado pistas claras sobre sus planes para la temporada 2026. En Kansas City, la incertidumbre crece. La decisión que tome la organización podría marcar el inicio de una nueva etapa... o la continuidad de una dinastía.

UNA EXITOSA CARRERA EN LA NFL

Los inicios en CincinnatiTravis Kelce jugó fútbol americano colegial en la Universidad de Cincinnati, donde mostró desde temprano su versatilidad atlética. Aunque enfrentó algunas suspensiones al inicio de su carrera universitaria, logró consolidarse como uno de los alas cerradas más prometedores del país.

Draft y llegada a la NFL. Fue seleccionado en la tercera ronda del Draft 2013 por los Kansas City Chiefs. Una lesión en su temporada de novato limitó su impacto inicial, pero ese tropiezo sería apenas el preludio de una carrera extraordinaria.

Consolidación como élite. A partir de 2014, Kelce se convirtió en blanco recurrente del ataque aéreo de Kansas City. Encadenó múltiples temporadas superando las 1,000 yardas por recepción, algo inusual para su posición y reservado para la élite histórica.

Récords y consistencia. Kelce estableció marcas como ala cerrada, incluyendo una racha de temporadas consecutivas con más de 1,000 yardas que rompió registros previos en la NFL. Su capacidad para generar yardas después de la recepción lo distinguió del resto.

La era Mahomes. Con la llegada de Patrick Mahomes como titular en 2018, la producción ofensiva de los Chiefs explotó. La dupla Mahomes-Kelce se transformó en una de las más letales de la liga, redefiniendo el rol moderno del ala cerrada.

Campeonatos y legado. Kelce fue protagonista en los tres títulos de Super Bowl obtenidos por Kansas City en esta etapa dorada, con actuaciones decisivas en postemporada. Su presencia constante en el Pro Bowl y selecciones All-Pro reforzó su estatus de superestrella.

Impacto fuera del campo. Más allá del terreno de juego, Kelce se convirtió en una figura mediática, ampliando su popularidad y proyectando la marca de los Chiefs a nivel global. Su carisma lo transformó en uno de los rostros más reconocibles de la NFL contemporánea.

Un futuro por definir. Hoy, con más de una década en la liga, Travis Kelce enfrenta la etapa final de una carrera que ya es histórica. Independientemente de lo que ocurra en 2026, su legado está asegurado como uno de los mejores alas cerradas en la historia de la NFL y figura central en la dinastía moderna de Kansas City.