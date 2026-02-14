¡Acaba el ayuno! Cristiano Ronaldo regresa a Al-Nassr con gol en victoria sobre Al-Fateh

Cristiano Ronaldo fue la figura de Al‑Nassr este sábado 14 de febrero de 2026 al marcar uno de los goles en el triunfo 2-0 ante el Al‑Fateh por la Saudi Pro League en la jornada 22 del torneo.

La victoria le permite al equipo amarillo escalar posiciones en la tabla y consolidarse como uno de los principales aspirantes al título.

El delantero portugués, de 41 años, regresó tras ausentarse en los últimos encuentros como forma de protesta contra la gestión deportiva y administrativa del club.

Ronaldo reapareció en el 11 titular y rápidamente dejó su marca: a los 18 minutos de juego abrió el marcador con un tanto producto de una asistencia de Sadio Mané, habilitándose como capitán y protagonista de la noche.

El partido, jugado en el Prince Abdullah bin Jalawi Stadium, vio un dominio controlado de Al-Nassr, que supo manejar el ritmo y cerrar el encuentro con la segunda anotación en la segunda parte para sellar el 2-0 final.