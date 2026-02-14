¡Acaba el ayuno! Cristiano Ronaldo regresa a Al-Nassr con gol en victoria sobre Al-Fateh

Fútbol Internacional
/ 14 febrero 2026
    ¡Acaba el ayuno! Cristiano Ronaldo regresa a Al-Nassr con gol en victoria sobre Al-Fateh
    Cristiano Ronaldo celebra su anotación en el triunfo 2-0 del Al‑Nassr ante Al‑Fateh en la Saudi Pro League. FOTO: X/AL-NASSR

El astro portugués volvió a aparecer en el momento clave y aumentó su cuenta goleadora en la Saudi Pro League

Cristiano Ronaldo fue la figura de Al‑Nassr este sábado 14 de febrero de 2026 al marcar uno de los goles en el triunfo 2-0 ante el Al‑Fateh por la Saudi Pro League en la jornada 22 del torneo.

La victoria le permite al equipo amarillo escalar posiciones en la tabla y consolidarse como uno de los principales aspirantes al título.

El delantero portugués, de 41 años, regresó tras ausentarse en los últimos encuentros como forma de protesta contra la gestión deportiva y administrativa del club.

Ronaldo reapareció en el 11 titular y rápidamente dejó su marca: a los 18 minutos de juego abrió el marcador con un tanto producto de una asistencia de Sadio Mané, habilitándose como capitán y protagonista de la noche.

El partido, jugado en el Prince Abdullah bin Jalawi Stadium, vio un dominio controlado de Al-Nassr, que supo manejar el ritmo y cerrar el encuentro con la segunda anotación en la segunda parte para sellar el 2-0 final.

Con este resultado, el equipo sube al subliderato de la liga saudí, consolidando su racha positiva en las últimas fechas.

La conquista de Ronaldo representa un hito más en su extensa carrera: sumó el gol número 962 de su trayectoria profesional, acercándose a la histórica barrera de los mil goles que persigue desde hace años.

La victoria también genera alivio en el entorno del club tras las semanas de tensión por la protesta del astro portugués, quien volvió a demostrar su impacto inmediato en el rendimiento del equipo.

Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

