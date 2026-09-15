¡Adiós al 10! James Rodríguez anuncia su retiro de la Selección Colombia tras el Mundial 2026

El anuncio llegó mediante un video en redes sociales, en el que el mediocampista recordó lo que significó representar a su país y agradeció a quienes lo acompañaron durante su carrera internacional.

James Rodríguez decidió cerrar su ciclo con la Selección Colombia. El futbolista anunció este martes 15 de septiembre su retiro del combinado nacional, después de una trayectoria que comenzó en 2011 y que lo llevó a convertirse en uno de los principales referentes del futbol colombiano durante la última década y media.

“Llegó el momento. Gracias por cada partido, cada alegría, cada lágrima y cada sueño compartido. Defender los colores de la Selección Colombia fue uno de los mayores honores de mi vida. Gracias, Colombia. Para siempre”, escribió el jugador.

Su debut con el equipo mayor ocurrió el 11 de octubre de 2011, en las Eliminatorias rumbo al Mundial de Brasil 2014. En aquella ocasión, Colombia derrotó 2-1 a Bolivia en La Paz, en un partido dirigido por Leonel Álvarez. James ingresó desde la banca y comenzó así una historia que se extendería por 15 años.

Durante ese periodo, Rodríguez disputó 131 partidos, convirtió 31 goles y aportó 43 asistencias, cifras que lo colocan como el jugador con más apariciones en la historia de la Selección Colombia. También es el segundo máximo goleador del combinado nacional, únicamente por detrás de Radamel Falcao, quien suma 36 anotaciones.

Uno de los capítulos más importantes de su carrera llegó en el Mundial de Brasil 2014. James marcó seis goles, terminó como máximo goleador del torneo y recibió el Premio Puskás por su anotación de volea ante Uruguay en los octavos de final.

También tuvo un papel destacado en la Copa América 2024, donde Colombia alcanzó la final ante Argentina. Rodríguez registró seis asistencias durante el torneo y fue elegido como el mejor jugador de la competencia.

En total, el mediocampista participó en 13 partidos mundialistas entre Brasil 2014, Rusia 2018 y el Mundial de 2026, convirtiéndose en el colombiano con más apariciones en la historia de la Copa del Mundo.