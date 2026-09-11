James Rodríguez está de nuevo en casa: Atlético Nacional sueña alto con el ‘10’ como figura

Después de una aventura de apenas un par de torneos en la Liga MX con el Club León y un breve paso por la MLS con Minnesota United, James Rodríguez regresó a Colombia para convertirse en nuevo jugador del Atlético Nacional. El conjunto verdolaga confirmó el fichaje el jueves 10 de septiembre, poniendo fin a varios días de rumores sobre el futuro del histórico mediocampista. James, de 35 años, vuelve así al futbol colombiano 18 años después de haber abandonado el país para continuar su carrera en el extranjero. Atlético Nacional presentó al colombiano mediante un video publicado en sus redes sociales, acompañado de un mensaje contundente: “James Rodríguez es Atlético Nacional”. El club también destacó el trabajo realizado durante varios días para concretar una contratación que considera de enorme importancia para su proyecto deportivo. “Aquí no hay un anuncio. Hay un trabajo por amor a este equipo”, señaló Nacional en su publicación, antes de remarcar que cuando un club trabaja por su institución, “la grandeza no es un discurso: es una consecuencia”.

El regreso de James representa además su reencuentro con el futbol colombiano, donde comenzó su carrera profesional con Envigado. En 2008, siendo todavía adolescente, dejó el país para incorporarse al Banfield de Argentina y desde entonces construyó una trayectoria que lo llevó por algunos de los clubes más importantes del mundo. Después de Banfield llegaron Porto, Mónaco, Real Madrid, Bayern Múnich, Everton, Al Rayyan, Olympiacos, São Paulo, Rayo Vallecano, León y Minnesota United. Con el conjunto español y el Bayern, entre otros, consiguió títulos de enorme relevancia internacional. EL MUNDIAL 2014 LO CONVIRTIÓ EN ESTRELLA MUNDIAL El punto más alto de la carrera de James llegó en el Mundial de Brasil 2014, torneo en el que se convirtió en máximo goleador con seis anotaciones y ganó el Premio Puskás de la FIFA por su espectacular volea ante Uruguay. Su actuación en aquella Copa del Mundo provocó que el Real Madrid pagara alrededor de 75 millones de euros por su fichaje, convirtiéndolo en una de las grandes figuras del futbol mundial. Con el conjunto español conquistó, entre otros trofeos, dos Champions League. También se consolidó como uno de los grandes referentes de la Selección Colombia, con la que ha ejercido como capitán y disputado tres Copas del Mundo. Su actuación en la Copa América 2024 fue particularmente destacada, al convertirse en una de las principales figuras del torneo. Su última gran cita internacional fue precisamente el Mundial de 2026, disputado en México, Estados Unidos y Canadá. Después de aquella competencia terminó su vínculo con Minnesota United y quedó como jugador libre antes de concretar su regreso a Colombia. Antes de volver a su país, James tuvo una etapa fugaz en México. Club León lo incorporó en enero de 2025, pero el colombiano permaneció solamente dos torneos con el conjunto esmeralda antes de continuar su carrera en Estados Unidos. En febrero de 2026 llegó al Minnesota United, que lo contrató inicialmente hasta junio de ese año con una opción para extender el vínculo hasta diciembre. Sin embargo, su estancia en la MLS también fue breve. Tras su participación con Colombia en el Mundial 2026, James quedó disponible en el mercado y finalmente aceptó la propuesta de Atlético Nacional.

Ahora, el colombiano tendrá la oportunidad de cerrar su carrera profesional en su país natal, aunque él mismo dejó claro durante su presentación que no llega simplemente para despedirse del futbol. “Yo no vengo a estar tranquilo, yo quiero ganar, quiero jugar”, afirmó James durante su presentación, dejando claro que pretende competir al máximo con el conjunto antioqueño. NACIONAL BUSCA PELEAR CON TODO La llegada del ‘10’ se produce cuando Atlético Nacional atraviesa un buen momento en el torneo colombiano. El equipo dirigido por Lucas González suma 12 puntos en cinco partidos, producto de cuatro victorias y una derrota, y se encuentra en la parte alta de la clasificación. Además, Nacional avanzó a los cuartos de final de la Copa Colombia después de imponerse 3-0 al Deportivo Cali, por lo que James llega a un equipo que tiene objetivos importantes tanto en el campeonato local como en el torneo copero. El club colombiano confía en que la experiencia, calidad y jerarquía del mediocampista puedan darle un impulso adicional a un plantel que busca volver a ser protagonista. Para James, en cambio, el desafío tiene un significado todavía mayor: volver a jugar en Colombia después de casi dos décadas y hacerlo con una de las camisetas más importantes del país. El mediocampista firmó con Atlético Nacional hasta el 30 de junio de 2027, por lo que tendrá al menos una temporada completa para intentar devolverle protagonismo al conjunto verdolaga y demostrar que todavía tiene futbol para ofrecer.