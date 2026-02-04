Arsenal y Manchester City disputarán la Final de la Carabao Cup para marzo en Wembley

Arsenal y Manchester City oficializaron su clasificación a la gran Final de la Carabao Cup 2025-26, programada para el domingo 22 de marzo en el Estadio de Wembley.

El partido definirá al campeón de la Copa de la Liga inglesa, el primer título oficial de la temporada del futbol británico.

Arsenal se impuso al Chelsea en la Semifinal con un marcador global de 4-2, coronado por un gol en el tramo final del partido de Vuelta.

Esta victoria sitúa al equipo de Mikel Arteta en su primera Final de la Carabao Cup desde 2018 y los acerca a su primer título en esta competición desde la temporada 1992-93, cuando ganó la Copa de la Liga por última vez.

Por su parte, Manchester City, por su parte, selló su pase tras una contundente victoria global de 5-1 sobre el Newcastle United, destacando una goleada 3-1 en la Vuelta de Semifinales en el Etihad Stadium.