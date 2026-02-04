Arsenal y Manchester City disputarán la Final de la Carabao Cup para marzo en Wembley

Fútbol Internacional
/ 4 febrero 2026
    Arsenal y Manchester City se medirán en la final de la Carabao Cup el 22 de marzo en Wembley Stadium, con el primer título doméstico de la temporada en juego. FOTOS: AP/EFE

Ambos sellaron su pase tras ganar sus Semifinales y se enfrentarán por el título de la Copa el domingo 22 de marzo, en un duelo estelar del futbol inglés

Arsenal y Manchester City oficializaron su clasificación a la gran Final de la Carabao Cup 2025-26, programada para el domingo 22 de marzo en el Estadio de Wembley.

El partido definirá al campeón de la Copa de la Liga inglesa, el primer título oficial de la temporada del futbol británico.

Arsenal se impuso al Chelsea en la Semifinal con un marcador global de 4-2, coronado por un gol en el tramo final del partido de Vuelta.

Esta victoria sitúa al equipo de Mikel Arteta en su primera Final de la Carabao Cup desde 2018 y los acerca a su primer título en esta competición desde la temporada 1992-93, cuando ganó la Copa de la Liga por última vez.

Por su parte, Manchester City, por su parte, selló su pase tras una contundente victoria global de 5-1 sobre el Newcastle United, destacando una goleada 3-1 en la Vuelta de Semifinales en el Etihad Stadium.

Este resultado le permitió asegurar un lugar en la Final por primera vez desde 2021.

El enfrentamiento entre Arsenal y Manchester City no solo decidirá a quién levanta el trofeo de la Copa de la Liga, sino que es también un anticipo de la intensa rivalidad que marcará el tramo final de la temporada en la Premier League, la FA Cup y la Champions League, competiciones en las que ambos clubes siguen vivos.

Este choque representará un nuevo capítulo en una rivalidad histórica entre dos de los clubes más dominantes del futbol inglés de los últimos años, y será una de las citas más esperadas del calendario futbolístico internacional antes del paro de selecciones.

