Atlético de Madrid y Barcelona se citan en Semifinales de la Copa del Rey 2026

Fútbol Internacional
/ 6 febrero 2026
    Atlético de Madrid y Barcelona se citan en Semifinales de la Copa del Rey 2026
    En la edición pasada de la Copa del Rey, el Barcelona dejó en el camino al Atlético de Madrid en semifinales, un antecedente que añade tensión y contexto al cruce de 2026. FOTO: AFP

La Copa del Rey entra en su penúltima fase, a Ida y Vuelta, donde el duelo entre el Colchoneros y culés acapara los reflectores rumbo a la Final en La Cartuja

La Copa del Rey 2025-26 entra en su fase decisiva con la confirmación de los cuatro equipos clasificados para las Semifinales y el calendario oficial de la ronda.

Tras la eliminación de los Cuartos de Final, el sorteo celebrado el 6 de febrero de 2026 en la sede de la Real Federación Española de Futbol en Las Rozas definió los cruces y el formato de la penúltima fase del torneo.

La Semifinales de la Copa del Rey 2025-26 se disputarán bajo el tradicional formato de eliminatoria a doble partido (Ida y Vuelta), la única fase de esta edición que sigue este sistema tras las rondas previas a partido único.

Los partidos de Ida están programados entre el 11 y el 12 de febrero de 2026, mientras que las vuelta se jugarán entre el 3 y el 5 de marzo de 2026.

La final del torneo se disputará posteriormente en el Estadio de La Cartuja, Sevilla, durante el fin de semana del 18 o 19 de abril de 2026.

Atlético de Madrid vs Barcelona: duelo destacado

El sorteo emparejó al Atlético de Madrid con el FC Barcelona, repitiendo la misma Semifinal que ambos clubes protagonizaron la pasada temporada.

El primero de los encuentros se jugará en el Estadio Cívitas Metropolitano el 12 de febrero de 2026, mientras que la Vuelta tendrá lugar en el Camp Nou el 3 de marzo de 2026, ambos programados a las 2 de la tarde.

Este cruce enfrenta al vigente campeón de la Copa del Rey, el Barcelona, que llega tras imponerse con solvencia en rondas anteriores, ante un Atlético que se metió entre los cuatro mejores con goleada incluida en Cuartos de Final.

La eliminatoria adquiere relevancia especial porque en la edición 2024-25 el Barcelona eliminó al Atlético en Semifinales y luego se coronó campeón del torneo.

El otro enfrentamiento Semifinal

Además del choque entre Atlético de Madrid y Barcelona, la otra Semifinal será un derbi vasco entre Athletic Club y Real Sociedad.

La Ida será el 11 de febrero en San Mamés, y la Vuelta el 4 de marzo en Anoeta.

