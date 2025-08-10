Barcelona golea 5-0 al Como y conquista el Trofeo Joan Gamper 2025

Fútbol Internacional
/ 10 agosto 2025
    Barcelona golea 5-0 al Como y conquista el Trofeo Joan Gamper 2025
    El Barcelona levantó el Trofeo Joan Gamper 2025 tras golear 5-0 al Como en el Estadio Johan Cruyff. FOTO: X/FC BARCELONA

Con dobletes de Fermín López y Lamine Yamal, más un gol de Raphinha, el Barça se presentó ante su afición con una exhibición de poder ofensivo

El FC Barcelona inició la Temporada 2025-2026 con una actuación contundente al vencer 5-0 al Como 1907 en la edición 47 del Trofeo Joan Gamper, disputado en el Estadio Johan Cruyff debido a las obras que continúan en el Camp Nou.

El conjunto dirigido por Hansi Flick mostró una versión arrolladora frente a su afición, en una tarde que sirvió como presentación oficial del plantel.

El encuentro estuvo marcado por un dominio absoluto de los blaugranas, quienes presionaron desde el inicio y aprovecharon los errores en la salida de balón del equipo italiano, dirigido por el exjugador culé Cesc Fàbregas.

TE PUEDE INTERESAR: México cosecha primer oro y seis medallas más en los Panamericanos Junior 2025

La primera anotación llegó al minuto 21, cuando Fermín López definió con precisión tras una combinación en el área.

El mismo mediocampista amplió la ventaja al 35’ con un disparo cruzado que dejó sin opciones al portero rival.

La fiesta continuó apenas dos minutos después con el gol de Raphinha, que culminó una jugada colectiva por la banda derecha.

Antes del descanso, Lamine Yamal se hizo presente en el marcador con un potente disparo al 42’, y repitió la dosis al inicio del segundo tiempo, sellando el 5-0 definitivo al minuto 47.

El evento no solo significó la obtención de un nuevo título amistoso, sino también una jornada emotiva por el reencuentro con viejas figuras, como Sergi Roberto, quien regresó al estadio que lo vio crecer, pero vistiendo los colores del Como.

La noche concluyó con los discursos de Hansi Flick y del capitán Marc-André ter Stegen, quienes agradecieron el apoyo de la afición y prometieron una temporada llena de ambición.

Con esta victoria, el Barcelona cierra una pretemporada perfecta y envía un mensaje claro a sus rivales: llega al inicio de la campaña con confianza, solidez y un ataque en plena forma.

Temas


Laliga
fútbol internacional

Localizaciones


Barcelona

Personajes


Lamine Yamal

Organizaciones


FC Barcelona

COMENTARIOS

Selección de los editores
Recientemente la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que para la creación de esta iniciativa podrán participar todas las fuerzas políticas | Foto: Cuartoscuro

Confía PAN en apertura de Sheinbaum para la reforma electoral

Diputada señala que la violencia vicaria es una forma grave de violencia de género que debe ser sancionada a nivel federal | Foto: Especial

Impulsan castigos por violencia vicaria en México

Jaime Rivera, consejero del INE, consideró que la situación podría empeorar en dos años.

Consejeros y especialistas encienden alertas en reforma electoral en México
Tras ser acusada de poseer una mansión, la titular de Hacienda de Morelos, Mirna Zavala, es investigada por la Fiscalía Anticorrupción local.

Indagan en Morelos a ex jefa por mansión; fiscalía detalla información actual del caso
Israel prevé el desplazamiento de todos los civiles de la Ciudad de Gaza para el 7 de octubre de 2025, lo que afectaría a cerca de 800 mil personas. FOTO:

La ONU denuncia que han matado a más de 500 trabajadores humanitarios en Gaza
Autoridades policíacas de Venezuela responden a vídeo de Pam Bondi

El Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana de Venezuela expresa su lealtad a Maduro
Incendios de Canyon y Gifford consumen hectáreas en California

¿Otro incendio amenaza a Los Ángeles y a todo California?
El objetivo del plan de ataque es que Israel tenga control de seguridad sobre el enclave y la creación de una administración civil pacífica “no israelí” para la Franja. FOTO:

EU defiende derecho de Israel ante plan para ocupar todo Gaza