Barcelona golea 5-0 al Como y conquista el Trofeo Joan Gamper 2025

El FC Barcelona inició la Temporada 2025-2026 con una actuación contundente al vencer 5-0 al Como 1907 en la edición 47 del Trofeo Joan Gamper, disputado en el Estadio Johan Cruyff debido a las obras que continúan en el Camp Nou.

El conjunto dirigido por Hansi Flick mostró una versión arrolladora frente a su afición, en una tarde que sirvió como presentación oficial del plantel.

El encuentro estuvo marcado por un dominio absoluto de los blaugranas, quienes presionaron desde el inicio y aprovecharon los errores en la salida de balón del equipo italiano, dirigido por el exjugador culé Cesc Fàbregas.

TE PUEDE INTERESAR: México cosecha primer oro y seis medallas más en los Panamericanos Junior 2025