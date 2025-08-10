Barcelona golea 5-0 al Como y conquista el Trofeo Joan Gamper 2025
Con dobletes de Fermín López y Lamine Yamal, más un gol de Raphinha, el Barça se presentó ante su afición con una exhibición de poder ofensivo
El FC Barcelona inició la Temporada 2025-2026 con una actuación contundente al vencer 5-0 al Como 1907 en la edición 47 del Trofeo Joan Gamper, disputado en el Estadio Johan Cruyff debido a las obras que continúan en el Camp Nou.
El conjunto dirigido por Hansi Flick mostró una versión arrolladora frente a su afición, en una tarde que sirvió como presentación oficial del plantel.
El encuentro estuvo marcado por un dominio absoluto de los blaugranas, quienes presionaron desde el inicio y aprovecharon los errores en la salida de balón del equipo italiano, dirigido por el exjugador culé Cesc Fàbregas.
La primera anotación llegó al minuto 21, cuando Fermín López definió con precisión tras una combinación en el área.
El mismo mediocampista amplió la ventaja al 35’ con un disparo cruzado que dejó sin opciones al portero rival.
La fiesta continuó apenas dos minutos después con el gol de Raphinha, que culminó una jugada colectiva por la banda derecha.
Antes del descanso, Lamine Yamal se hizo presente en el marcador con un potente disparo al 42’, y repitió la dosis al inicio del segundo tiempo, sellando el 5-0 definitivo al minuto 47.
El evento no solo significó la obtención de un nuevo título amistoso, sino también una jornada emotiva por el reencuentro con viejas figuras, como Sergi Roberto, quien regresó al estadio que lo vio crecer, pero vistiendo los colores del Como.
La noche concluyó con los discursos de Hansi Flick y del capitán Marc-André ter Stegen, quienes agradecieron el apoyo de la afición y prometieron una temporada llena de ambición.
Con esta victoria, el Barcelona cierra una pretemporada perfecta y envía un mensaje claro a sus rivales: llega al inicio de la campaña con confianza, solidez y un ataque en plena forma.