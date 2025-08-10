Crystal Palace sorprende al Liverpool y gana la Community Shield 2025 en penales

    Crystal Palace sorprende al Liverpool y gana la Community Shield 2025 en penales
    El Crystal Palace celebra su histórica hazaña al conquistar en pocos meses la FA Cup y la Community Shield. FOTO: AP

Los Eagles conquistan su primer título del torneo tras imponerse 3-2 en la tanda, con Dean Henderson como figura

El Crystal Palace hizo historia este domingo al vencer al Liverpool en la Final de la Community Shield 2025, disputada en el Estadio de Wembley, y levantar por primera vez este trofeo que marca el inicio oficial de la temporada en Inglaterra.

Los Eagles se impusieron 3-2 en la tanda de penales, después de un intenso empate 2-2 en el tiempo reglamentario.

El encuentro comenzó con un golpe rápido de los Reds, que se adelantaron apenas al minuto 4 gracias a Hugo Ekitiké.

Sin embargo, el Palace reaccionó de inmediato y logró la igualada al 17’ por medio de Jean-Philippe Mateta, quien transformó un penal con gran seguridad.

La respuesta del Liverpool no tardó y, al 21’, Jeremie Frimpong devolvió la ventaja a los suyos con un disparo cruzado que terminó en el fondo de las redes.

En la segunda mitad, el equipo dirigido por Oliver Glasner mantuvo la presión y encontró el empate definitivo al minuto 77 gracias a Ismaila Sarr.

Con el marcador 2-2, el duelo se definió desde los once pasos, donde Dean Henderson se convirtió en héroe al detener los cobros de Alexis Mac Allister y Harvey Elliott, mientras que Mohamed Salah erró su intento.

$!Dean Henderson detuvo dos penales y fue clave para que el Crystal Palace levantara su primera Community Shield.
Dean Henderson detuvo dos penales y fue clave para que el Crystal Palace levantara su primera Community Shield. FOTO: AP

El penal decisivo estuvo a cargo de Justin Devenny, joven mediocampista que ingresó en los minutos finales y no falló en su disparo, desatando la euforia de la afición londinense.

Esta victoria representa no solo el primer título de Community Shield en la historia del club, sino también la confirmación del gran momento que vive el Palace tras conquistar su primera FA Cup en mayo.

La jornada también estuvo marcada por un minuto de silencio en memoria de Diogo Jota y su hermano André Silva, fallecidos recientemente.

El homenaje se vio empañado por la interrupción de algunos aficionados, lo que generó molestia en el ambiente.

Para el Liverpool, vigente campeón de la Premier League, el resultado supone un arranque amargo de temporada.

El capitán Virgil van Dijk calificó la derrota como “un comienzo decepcionante” en sus aspiraciones por defender el título liguero.

