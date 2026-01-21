México inicia gira ante Panamá con base de Liga MX en examen para Javier Aguirre

La Selección Mexicana abre su primera gira del año por Centro y Sudamérica este jueves, cuando visite a Panamá en un duelo amistoso que se disputará a las 7 de la noche en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez, con transmisión en territorio nacional a través de Canal 5, Azteca 7, TUDN y ViX. El encuentro marca el arranque formal del ciclo de preparación del conjunto dirigido por Javier Aguirre, quien aprovechará esta ventana no FIFA para evaluar a un grupo conformado en su mayoría por jugadores de la Liga MX que buscan ganarse un lugar definitivo en el proyecto del Tri. El partido ante los canaleros tiene un enfoque claro: estos amistosos funcionan como un filtro competitivo para futbolistas del medio local que aspiran a “pasar el corte” y mantenerse en futuras convocatorias. TE PUEDE INTERESAR: Australian Open 2026: Andreeva, Zverev y De Miñaur avanzan y mantienen paso firme en Melbourne

Con plantel limitado a clubes mexicanos, Aguirre observará rendimiento, adaptación táctica y personalidad en un escenario tradicionalmente exigente, sabiendo que cada minuto puede ser determinante en la carrera por consolidarse en selección nacional. Dentro de la convocatoria destaca la fuerte presencia de Guadalajara, que vuelve a ser la base del llamado tricolor. A ese bloque rojiblanco se suma una noticia relevante: Brian Gutiérrez y Richard Ledezma sí podrán jugar con México, luego de completar su elegibilidad, por lo que ambos estarán disponibles para este compromiso y refuerzan la mayoría de jugadores de Chivas dentro del grupo que encarará la gira. En cuanto al momento deportivo, México llega tras cerrar 2025 sin triunfos en sus últimos compromisos amistosos, con empates ante Japón, Corea del Sur, Ecuador y Uruguay, además de derrotas frente a Colombia y Paraguay, resultados que incrementan la importancia de este inicio de año para recuperar sensaciones y confianza. Panamá, por su parte, viene de empatar 1-1 en amistoso ante Bolivia y cerró su actividad reciente con igualadas frente a Surinam y Guatemala, mostrando un equipo competitivo que suele elevar su nivel cuando juega como local. Este será además un capítulo más de una rivalidad reciente constante. La última vez que México y Panamá se enfrentaron fue el 23 de marzo de 2025, en la Final de la Concacaf Nations League, disputada en el SoFi Stadium, donde el Tri se impuso 2-1 para levantar el título.