Benín, la selección que podría dar la gran sorpresa rumbo al Mundial 2026

Benín dio un golpe de autoridad en las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026 tras vencer 1-0 a Ruanda este viernes, resultado que los mantiene en la pelea directa por el primer lugar del Grupo C de la Confederación Africana de Futbol (CAF).

El gol de Aiyegun Tosin, delantero del FC Zürich, desató la euforia en Porto-Novo y Cotonou, ciudades que por primera vez en décadas sueñan con ver a su selección nacional en una Copa del Mundo.

Con este triunfo, Benín alcanzó 17 puntos y se colocó por encima de selecciones como Sudáfrica y Nigeria, que partían como favoritas al inicio de la eliminatoria.

Además, la sanción que la FIFA impuso a Sudáfrica por alineación indebida ha favorecido aún más las aspiraciones de los “guepardos”.

TE PUEDE INTERESAR: Mbappé enciende las alarmas: salió lesionado en la goleada de Francia ante Azerbaiyán

UN PAÍS PEQUEÑO CON UNA HISTORIA RICA

Benín es una nación de África Occidental, ubicada entre Togo, Nigeria, Burkina Faso y Níger.

Con cerca de 12 millones de habitantes, su territorio se extiende desde la costa del Golfo de Guinea hasta el interior del continente.