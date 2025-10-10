Mbappé enciende las alarmas: salió lesionado en la goleada de Francia ante Azerbaiyán

La Selección de Francia consiguió un triunfo cómodo por 3-0 sobre Azerbaiyán en las Eliminatorias Mundialistas rumbo a 2026, pero la victoria dejó preocupación en el entorno galo: Kylian Mbappé salió lesionado en la segunda mitad del encuentro tras sufrir molestias en el tobillo derecho. El capitán de Les Bleus fue reemplazado por Florian Thauvin al minuto 62, luego de que se le observara con gestos de dolor tras una disputa de balón. Aunque abandonó el campo por su propio pie, la imagen generó inquietud en el banquillo francés y entre los aficionados. Al finalizar el encuentro, Didier Deschamps buscó calmar la preocupación al afirmar que el problema de Mbappé “no parece grave” y que se trató más de una molestia que de una lesión seria. TE PUEDE INTERESAR: México se enfrenta a Argentina en Cuartos de Final del Mundial Sub-20: fecha, hora y dónde ver

“Kylian sintió un pequeño dolor en el tobillo, por precaución preferimos sustituirlo. No debería ser nada importante, pero esperaremos a ver cómo evoluciona”, declaró el seleccionador galo en conferencia de prensa. El cuerpo médico de Francia realizará estudios adicionales en las próximas horas para determinar si Mbappé podrá estar disponible en el siguiente compromiso de las Eliminatorias europeas. Más allá del susto, el combinado francés sumó tres puntos clave en su camino al Mundial. Con goles del propio Mbappé, Adrien Rabiot y el también mencionado Thauvin, los dirigidos por Deschamps dominaron de principio a fin y extendieron su racha invicta en la fase clasificatoria. El encuentro disputado en el Groupama Stadium confirmó el poderío ofensivo de Francia, que lidera su grupo con paso firme rumbo a la Copa del Mundo de 2026.