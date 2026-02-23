Inter busca remontada y Atlético resuelve en casa la Vuelta de Playoffs de Champions League
Atlético de Madrid, Inter de Milán, Bayer Leverkusen y Newcastle United intentarán asegurar su lugar en los Octavos de Final en una jornada que podría definirse en tiempo extra o penales
La actividad de la Vuelta en los Playoffs de la UEFA Champions League arranca este martes con varias series abiertas que definirán a los últimos invitados a los Octavos de Final. Tras los partidos de Ida, algunos equipos llegan con ventaja, mientras que otros buscarán remontar para mantenerse con vida en el torneo.
Uno de los duelos más equilibrados será el que sostendrán el Atlético de Madrid y el Club Brujas en el Estadio Metropolitano. El empate 3-3 en el primer encuentro dejó todo por resolverse, por lo que el conjunto dirigido por Diego Simeone intentará aprovechar su condición de local para inclinar la balanza. El equipo belga, sin embargo, ha complicado a los madrileños en enfrentamientos recientes y llega con la intención de repetir esa tendencia.
En este compromiso también podría darse la aparición del mexicano Obed Vargas, quien está en condiciones de sumar sus primeros minutos dentro del torneo continental luego de haber tenido participación en competencias nacionales en España durante la temporada.
Más tarde, el Inter de Milán recibirá al Bodø/Glimt en el Estadio Giuseppe Meazza con la obligación de revertir el 3-1 sufrido en Noruega. El conjunto visitante ya ha demostrado que puede competir fuera de casa en esta edición, mientras que los italianos afrontarán el encuentro con la baja de Lautaro Martínez, quien quedó fuera tras una lesión en el duelo de Ida.
Otro de los partidos programados será el del Bayer Leverkusen frente al Olympiacos. El equipo alemán parte con ventaja de 2-0 tras su visita a Grecia, resultado que lo coloca en una posición favorable para cerrar la eliminatoria en casa.
Finalmente, el Newcastle United recibirá al Qarabağ luego de imponerse por 6-1 en el primer encuentro. La actuación ofensiva encabezada por Anthony Gordon marcó diferencia en la Ida y dejó al conjunto inglés cerca de asegurar su clasificación.
Cabe recordar que en las fases de eliminación directa de la competencia ya no se aplica el criterio del gol de visitante. En caso de empate en el marcador global, las series se definirán en tiempos extra y, de ser necesario, desde el punto penal. Este martes quedarán definidos los equipos que avanzarán a la siguiente ronda del certamen europeo.