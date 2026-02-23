Inter busca remontada y Atlético resuelve en casa la Vuelta de Playoffs de Champions League

La actividad de la Vuelta en los Playoffs de la UEFA Champions League arranca este martes con varias series abiertas que definirán a los últimos invitados a los Octavos de Final. Tras los partidos de Ida, algunos equipos llegan con ventaja, mientras que otros buscarán remontar para mantenerse con vida en el torneo.

Uno de los duelos más equilibrados será el que sostendrán el Atlético de Madrid y el Club Brujas en el Estadio Metropolitano. El empate 3-3 en el primer encuentro dejó todo por resolverse, por lo que el conjunto dirigido por Diego Simeone intentará aprovechar su condición de local para inclinar la balanza. El equipo belga, sin embargo, ha complicado a los madrileños en enfrentamientos recientes y llega con la intención de repetir esa tendencia.

En este compromiso también podría darse la aparición del mexicano Obed Vargas, quien está en condiciones de sumar sus primeros minutos dentro del torneo continental luego de haber tenido participación en competencias nacionales en España durante la temporada.