Champions League: Arsenal y Atlético definen al primer finalista; horario y transmisión

La eliminatoria entre Arsenal y Atlético de Madrid llega a su punto decisivo este martes, cuando ambos equipos disputen el partido de vuelta de las semifinales de la UEFA Champions League. Tras el empate 1-1 en la ida, la serie se mantiene abierta y sin un favorito claro para avanzar a la final. El escenario será el Emirates Stadium, donde el conjunto inglés intentará hacer valer su localía frente a un rival acostumbrado a competir en este tipo de instancias. Con el marcador global igualado, cualquier error podría marcar el rumbo de la eliminatoria.

El equipo dirigido por Mikel Arteta afronta el compromiso con la intención de controlar el ritmo del partido. La propuesta del Arsenal pasa por la posesión del balón y la búsqueda constante de espacios, tanto en jugadas elaboradas como en acciones a balón parado, un recurso que ha sido determinante en su camino dentro del torneo.

Por su parte, el Atlético, bajo el mando de Diego Simeone, plantea un enfoque distinto. El conjunto español prioriza el orden defensivo y la presión para recuperar el balón, con la intención de generar peligro a través del contragolpe. Este estilo ha sido una constante en el equipo madrileño y le ha permitido mantenerse competitivo en fases avanzadas de competiciones europeas. Se espera un partido cerrado, en el que ambos equipos gestionen riesgos. La igualdad en el marcador obliga a medir cada decisión, ya que un gol podría cambiar por completo el desarrollo del encuentro. Incluso no se descarta que la serie se extienda hasta tiempos extra o tanda de penales si persiste el empate. En cuanto a los futbolistas a seguir, Arsenal cuenta con nombres como Declan Rice, Bukayo Saka y Leandro Trossard, quienes han sido piezas clave en el funcionamiento del equipo. Del lado del Atlético destacan Antoine Griezmann, Koke y Julián Álvarez, con experiencia en partidos de alta exigencia. Aunque el historial entre ambos clubes en torneos europeos es reducido, cada enfrentamiento ha mostrado un nivel competitivo alto. El Atlético ha tenido presencia constante en etapas finales durante la última década, mientras que Arsenal busca consolidar su regreso a la élite continental con un proyecto en crecimiento.

El partido se jugará este martes 5 de mayo de 2026 a las 13:00 horas (tiempo del centro de México). La transmisión estará disponible a través de TNT Sports en televisión, así como en la plataforma de streaming HBO Max. Además, se podrá seguir el minuto a minuto en distintos sitios especializados. Con todo en juego y sin ventaja en el marcador global, la semifinal promete definirse por detalles en uno de los duelos más esperados del calendario europeo.

Publicidad