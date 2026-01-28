Champions League: Barcelona se mete al Top 8 y Real Madrid tendrá que jugar los Playoffs

La Fase Liga de la UEFA Champions League llegó a su fin tras una jornada decisiva que terminó de acomodar la tabla general y confirmó a los equipos clasificados de manera directa, a los que deberán pasar por el Playoffs y a los eliminados del torneo. El gran foco estuvo en los dos gigantes del futbol español: Barcelona y Real Madrid, quienes vivieron desenlaces muy distintos. El Barcelona logró cumplir el objetivo y cerró la fase en el quinto lugar de la clasificación general con 16 puntos, luego de vencer 4-1 al Copenhague de Rodrigo Huescas, resultado que le permitió instalarse directamente en los Octavos de Final al quedar dentro de los primeros ocho equipos del torneo. TE PUEDE INTERESAR: Giannis Antetokounmpo pide su salida de los Bucks de Milwaukee y sacude el mercado de la NBA

Este formato premia a los clubes mejor ubicados, evitando una ronda extra y asegurando descanso y ventaja competitiva rumbo a la fase final. Los ocho equipos que consiguieron el pase directo a Octavos de Final fueron: Arsenal, que terminó como líder con 24 puntos; Bayern Munich con 21; Liverpool con 18; Tottenham Hotspur con 17; Barcelona con 16; Chelsea también con 16; Sporting CP con 16; y Manchester City, igualmente con 16 unidades, definiéndose posiciones por criterios de desempate. En contraste, el Real Madrid quedó fuera de ese grupo privilegiado. El conjunto merengue concluyó la fase en el noveno lugar con 15 puntos, apenas uno menos que el Barcelona, luego de perder 4-2 ante el Benfica de José Mourinho. Esto lo obligará a disputar los Playoffs de eliminación, una ronda adicional que enfrentará a los equipos ubicados entre el noveno y el vigésimo cuarto puesto. Pese a no avanzar directo, el Madrid tendrá la ventaja de ser cabeza de serie dentro de esta fase por haber terminado dentro del Top 16.

Los clubes que disputarán los Playoffs de eliminación son, del 9 al 24: Real Madrid, Inter, Paris Saint-Germain, Newcastle United, Juventus, Atlético de Madrid, Atalanta, Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund, Olympiacos, Club Brujas, Galatasaray, AS Mónaco, FK Qarabag, Bodø/Glimt y Benfica. De estos enfrentamientos saldrán los ocho equipos que completarán el cuadro de Octavos de Final. Finalmente, los clubes que terminaron del puesto 25 al 36 quedaron eliminados de la Champions League tras la última jornada. Entre ellos aparecen equipos históricos y habituales en competiciones europeas como Napoli, Ajax y Villarreal, que no lograron sumar los puntos necesarios para mantenerse con vida en el nuevo formato del torneo.