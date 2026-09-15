Champions League: Camp Nou y Allianz Arena serán sedes de las finales de 2028 y 2029

La final de la Champions League ya tiene casa para 2028 y 2029. El Comité Ejecutivo de la UEFA decidió este martes 15 de septiembre que el Allianz Arena de Múnich será el escenario del partido por el título en 2028, mientras que el renovado Camp Nou de Barcelona recibirá la edición de 2029. La determinación se tomó durante la reunión del organismo europeo celebrada en Salónica, Grecia, donde también quedaron establecidas las sedes para las finales de las principales competiciones de clubes de la UEFA en los próximos años.

Para Barcelona, la designación representa el regreso de la final de la máxima competición europea a la ciudad después de varias décadas. El Camp Nou será sede del encuentro decisivo por tercera ocasión, luego de haber recibido las finales de 1989 y 1999.

La candidatura catalana fue respaldada por el Ayuntamiento de Barcelona, la Generalitat de Catalunya, la Real Federación Española de Fútbol y el Gobierno español. El proyecto se impuso entre las propuestas presentadas antes del 10 de junio, fecha establecida como límite para registrar las candidaturas. Entre los estadios interesados también estuvo Wembley, uno de los escenarios que aspiraban a recibir el partido, pero finalmente la UEFA eligió Barcelona para 2029. La decisión adquiere relevancia por la transformación que atraviesa el inmueble del Barcelona. El proyecto de remodelación contempla que el estadio estrene su cubierta en 2027 y que alcance una capacidad de 104 mil 600 espectadores. De concretarse esa cifra, el recinto contará con un aforo que marcará un nuevo registro para una final de la Champions League. Un año antes, el Allianz Arena será el punto de encuentro para la final de 2028. El estadio del Bayern Múnich ya cuenta con experiencia en la organización de partidos internacionales y volverá a recibir el duelo que definirá al campeón de Europa. La UEFA también repartió otras finales entre distintos países. La Champions League Femenil de 2028 se disputará en el Groupama Stadium de Lyon, mientras que la edición de 2029 tendrá como escenario el Principality Stadium de Cardiff.

En la Europa League, la final de 2028 se jugará en la National Arena de Bucarest y la de 2029 en el National Stadium de Belgrado. Para la Conference League fueron elegidos el Juventus Stadium de Turín, en 2028, y el Puskás Aréna de Budapest, en 2029. El calendario también contempla la Supercopa de Europa: Johan Cruyff ArenA de Ámsterdam en 2027 y Astana Arena de Astana en 2028. Así, la UEFA comenzó a definir desde ahora los escenarios que recibirán algunas de las jornadas más importantes del futbol europeo en las próximas temporadas.