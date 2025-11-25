Chelsea exhibe al Barcelona: así quedó la Jornada 5 de la Champions League

Fútbol Internacional
/ 25 noviembre 2025
    Chelsea exhibe al Barcelona: así quedó la Jornada 5 de la Champions League
    El Chelsea superó con claridad al Barcelona y provocó una de las derrotas más duras del equipo de Hansi Flick en la Champions League. FOTO: AP

La Jornada 5 dejó triunfos clave para Juventus, Borussia Dortmund, Napoli y Bayer Leverkusen, mientras que el Athletic Club volvió a tropezar en su lucha por meterse entre los 24 clasificado

La Jornada 5 de la Champions League dejó una sacudida mayúscula en Londres. El Barcelona vivió una de sus actuaciones más flojas de la temporada y el Chelsea aprovechó cada error para firmar un 3-0 que retrató las grietas del equipo de Hansi Flick, que sigue rezagado en la posición 15 de la tabla a la espera de los duelos del miércoles.

El partido se quebró desde la primera media hora. Un autogol de Jules Koundé al 27’ le abrió el camino a los ingleses, que encontraron un rival nervioso y sin reacción. La expulsión de Ronald Araújo al 43’ terminó por hundir al conjunto blaugrana. El Barcelona jugó sin respuestas colectivas y con un Lamine Yamal de bajo impacto en ofensiva, contenido por un Chelsea que gestionó el ritmo y cerró espacios con orden.

TE PUEDE INTERESAR: México es número 1 del mundo en flag football y Coahuila impulsa su proyecto ganador

La segunda parte transcurrió bajo el mismo guion: Barcelona sin claridad y Chelsea cómodo, manejando el marcador sin sobresaltos. El resultado dejó a los catalanes con un panorama enredado rumbo al cierre de la fase de liga.

Juventus respira en Noruega

En el Estadio Aspmyra, la Juventus consiguió un triunfo clave 2-3 ante Bodo Glimt tras una primera mitad que parecía condenarla. Los noruegos se adelantaron con un tanto de Ole Blomberg, pero el cuadro italiano reaccionó en el complemento gracias a la entrada de Kenan Yildiz, quien asistió a Loïs Openda para el 1-1. Weston McKennie completó la remontada, y tras un penal que significó el 2-2, Jonathan David empujó el gol del triunfo en un contragolpe que silenció el estadio.

Dortmund impone su ritmo en casa

En Alemania, el Borussia Dortmund se impuso 4-0 al Villarreal con una actuación dominante. Serhou Guirassy abrió el marcador antes del descanso y, tras fallar un penal en el segundo tiempo, corrigió con el 2-0. Karim Adeyemi y Daniel Svensson completaron la goleada que llevó al BVB a 10 puntos y lo mantiene entre los mejores del grupo.

Napoli cumple y se mete en la pelea

El Napoli derrotó 2-0 al Qarabag en una noche marcada por el ambiente especial en el Estadio Diego Armando Maradona. Scott McTominay marcó el primer gol con un cabezazo y un autogol de Marko Jankovic selló el triunfo. Con siete unidades, el equipo de Antonio Conte sigue con opciones de meterse entre los 24 clasificados.

El City pierde el invicto

En una de las sorpresas de la fecha, el Manchester City cayó 0-2 ante el Bayer Leverkusen. Pep Guardiola decidió rotar a casi todo el once titular y el conjunto alemán no perdonó. Alejandro Grimaldo y Patrik Schick firmaron los goles de un triunfo que empuja al Leverkusen a la pelea directa por la clasificación.

Athletic se complica

El Athletic Club empató 0-0 en su visita al Slavia Praga en un duelo clave para sus aspiraciones. Pese a dominar en varios tramos, los vascos no lograron romper el cero y se quedan en la posición 28 con riesgo de seguir cayendo tras los partidos del miércoles.

La jornada dejó giros inesperados, una goleada que retumba en Barcelona y varios equipos que se jugarán la vida en el cierre de la fase de liga.

