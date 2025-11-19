¿Cómo quedó el repechaje del Mundial 2026? Fechas, formato y selecciones que buscan los últimos boletos

El camino rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026 entra en su etapa más intensa.

Tras la conclusión de la Fase de Grupos en la UEFA, 12 selecciones europeas ya obtuvieron su boleto directo, mientras que otras se jugarán la vida en el repechaje continental, del cual saldrán cuatro lugares más.

Paralelamente, el repechaje inter-confederativo otorgará las últimas dos plazas disponibles entre equipos de África, Asia, Sudamérica, Concacaf y Oceanía.

El sorteo para definir los caminos del repechaje europeo se realizará este jueves 20 de noviembre en Zúrich, Suiza, donde quedarán establecidos los cruces de Semifinales y Finales a partido único.

Ese mismo día se confirmará la distribución en los cuatro caminos (A-D), cada uno con cuatro selecciones, mientras que las llaves determinarán quiénes disputarán su última bala rumbo al Mundial que se jugará en Canadá, Estados Unidos y México.