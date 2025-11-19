¿Cómo quedó el repechaje del Mundial 2026? Fechas, formato y selecciones que buscan los últimos boletos
COMPARTIR
TEMAS
Organizaciones
El repechaje europeo y el interconfederaciones definirán los últimos seis lugares de la Copa del Mundo 2026
El camino rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026 entra en su etapa más intensa.
Tras la conclusión de la Fase de Grupos en la UEFA, 12 selecciones europeas ya obtuvieron su boleto directo, mientras que otras se jugarán la vida en el repechaje continental, del cual saldrán cuatro lugares más.
Paralelamente, el repechaje inter-confederativo otorgará las últimas dos plazas disponibles entre equipos de África, Asia, Sudamérica, Concacaf y Oceanía.
TE PUEDE INTERESAR: México pierde 2-1 ante Paraguay en su último amistoso de 2025
El sorteo para definir los caminos del repechaje europeo se realizará este jueves 20 de noviembre en Zúrich, Suiza, donde quedarán establecidos los cruces de Semifinales y Finales a partido único.
Ese mismo día se confirmará la distribución en los cuatro caminos (A-D), cada uno con cuatro selecciones, mientras que las llaves determinarán quiénes disputarán su última bala rumbo al Mundial que se jugará en Canadá, Estados Unidos y México.
LAS FECHAS DEL REPECHAJE DE LA UEFA
Las Semifinales del repechaje europeo se jugarán el 26 de marzo de 2026, mientras que las Finales de cada ruta están pactadas para el 31 de marzo de 2026.
Los ganadores de cada camino obtendrán los cuatro boletos restantes asignados a la UEFA para el formato ampliado de 48 selecciones.
Entre los equipos que disputarán este repechaje europeo se encuentran potencias como Italia, Polonia, Turquía, Ucrania, República de Irlanda, Gales, Suecia, Bosnia-Herzegovina y Dinamarca, entre otros, además de los mejores equipos de la UEFA Nations League que no lograron acceder directamente.
EL REPECHAJE INTER-CONFEDERATIVO
A nivel global quedan dos boletos por entregarse mediante el repechaje inter-confederativo, que también se disputará en marzo de 2026 en sedes de Norteamérica.
Las selecciones participantes son: RD Congo (CAF), Iraq (AFC), Bolivia (CONMEBOL), Nueva Caledonia (OFC), Jamaica y Surinam (Concacaf).
El formato contempla seis equipos divididos en dos rutas. Iraq y RD Congo, como mejores ubicados en el ranking, avanzan directamente a la Final de su camino.
Las otras cuatro selecciones jugarán semifinales para definir quién enfrenta a los cabezas de serie. Los ganadores de las dos rutas serán los últimos clasificados a la Copa del Mundo.
LO QUE FALTA POR DEFINIR
La UEFA aún deberá confirmar sedes para los juegos de marzo y el calendario logístico completo. En el repechaje inter-confederativo también está pendiente el sorteo de emparejamientos y la distribución de rutas.
Con selecciones históricas en riesgo de quedar fuera y naciones buscando un boleto inédito, el repechaje 2026 promete convertirse en una de las fases más dramáticas en la historia reciente del futbol mundial.