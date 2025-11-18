México pierde 2-1 ante Paraguay en su último amistoso de 2025

La Selección Mexicana cerró el 2025 con una derrota de 2-1 frente a Paraguay en un partido amistoso disputado en San Antonio. El encuentro se definió en el segundo tiempo, cuando ambas selecciones intercambiaron acciones ofensivas, pero fueron los paraguayos quienes lograron quedarse con el triunfo.

Durante la primera mitad, México tuvo la iniciativa y control del balón, generando varias llegadas, mientras que Paraguay se mostró sólido en defensa. A pesar del dominio local, ninguno de los equipos pudo concretar, y el primer tiempo terminó con un empate 0-0.

El segundo tiempo inició con un gol rápido de Sanabria al minuto 48, tras recibir dentro del área y vencer a Luis Ángel Malagón. El tanto fue revisado por el VAR por un posible contacto sobre el arquero mexicano, pero fue validado por el árbitro, poniendo a Paraguay en ventaja.

Cinco minutos después, México consiguió el empate desde el punto penal. Raúl Jiménez ejecutó con precisión el tiro al minuto 53, marcando el 1-1. La alegría mexicana duró poco, ya que al 56’, un tiro libre y una serie de rebotes dentro del área permitieron a Damián Bobadilla rematar de cabeza y colocar el 2-1 definitivo a favor de Paraguay.