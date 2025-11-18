México pierde 2-1 ante Paraguay en su último amistoso de 2025
Sanabria y Damián Bobadilla marcaron para los visitantes, mientras que Raúl Jiménez anotó el gol mexicano desde el penal
La Selección Mexicana cerró el 2025 con una derrota de 2-1 frente a Paraguay en un partido amistoso disputado en San Antonio. El encuentro se definió en el segundo tiempo, cuando ambas selecciones intercambiaron acciones ofensivas, pero fueron los paraguayos quienes lograron quedarse con el triunfo.
Durante la primera mitad, México tuvo la iniciativa y control del balón, generando varias llegadas, mientras que Paraguay se mostró sólido en defensa. A pesar del dominio local, ninguno de los equipos pudo concretar, y el primer tiempo terminó con un empate 0-0.
El segundo tiempo inició con un gol rápido de Sanabria al minuto 48, tras recibir dentro del área y vencer a Luis Ángel Malagón. El tanto fue revisado por el VAR por un posible contacto sobre el arquero mexicano, pero fue validado por el árbitro, poniendo a Paraguay en ventaja.
Cinco minutos después, México consiguió el empate desde el punto penal. Raúl Jiménez ejecutó con precisión el tiro al minuto 53, marcando el 1-1. La alegría mexicana duró poco, ya que al 56’, un tiro libre y una serie de rebotes dentro del área permitieron a Damián Bobadilla rematar de cabeza y colocar el 2-1 definitivo a favor de Paraguay.
Con este resultado, México cierra el 2025 con altibajos y varios aspectos pendientes de mejorar antes del Mundial 2026, que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá. La selección, dirigida por Vasco, tendrá que ajustar su planteamiento defensivo y ofensivo, además de definir su plantel y estrategia en los próximos meses.
El partido sirvió también para evaluar a jugadores clave como Raúl Jiménez, mientras que la defensa y la portería seguirán siendo áreas prioritarias en los entrenamientos del equipo. La experiencia ante Paraguay será un punto de referencia para el cuerpo técnico de cara a los compromisos amistosos y oficiales previos a la Copa del Mundo.