Haaland y el City silencian el Bernabéu en una noche difícil para el Real Madrid
Pese al resultado, el conjunto blanco se mantiene en zona de clasificación directa, aunque el entorno empieza a mostrar inquietud
El Santiago Bernabéu fue escenario de otra noche cuesta arriba para el Real Madrid, que perdió 1-2 frente al Manchester City en la sexta jornada de la fase de grupos de la Champions League. El resultado representó la segunda derrota seguida del equipo dirigido por Xabi Alonso en todas las competiciones y volvió a instalar la discusión sobre el momento futbolístico del conjunto blanco, que dejó sensaciones encontradas tras un inicio prometedor y un cierre sin respuestas.
El encuentro arrancó con ritmo y una propuesta madridista que buscó asumir el control desde la posesión. En los primeros compases hubo una jugada revisada por el VAR que ilusionó a la grada, pero la sanción inicial de penalti fue corregida al determinarse que la falta había sido fuera del área. Aun así, el Madrid sostuvo su plan y encontró premio pasada la media hora. Jude Bellingham filtró un pase preciso para Rodrygo, quien definió con un disparo cruzado para romper una sequía goleadora prolongada y adelantar a los locales.
La ventaja, sin embargo, duró poco. El Manchester City, que llegó a la capital española con algunas ausencias, reaccionó con orden y aprovechó una acción a balón parado. Tras un córner ejecutado por Josko Gvardiol, O’Reilly capturó un rebote dentro del área y estableció el empate. El golpe afectó a la zaga madridista, que mostró desajustes en los minutos posteriores.
Antes del descanso llegó la jugada que cambió el desarrollo del partido. Antonio Rüdiger cometió una falta dentro del área sobre Erling Haaland y el árbitro señaló penalti sin objeciones. El delantero noruego asumió la responsabilidad y convirtió el 1-2, resultado con el que ambos equipos se fueron al vestidor. La ausencia de Kylian Mbappé, quien permaneció en la banca por molestias físicas, se hizo más evidente en ese tramo, al faltar un referente ofensivo para atacar los espacios.
En la segunda mitad, el Madrid intentó adelantarse líneas, pero careció de claridad en los últimos metros. Thibaut Courtois evitó una diferencia mayor con una doble intervención ante Haaland y Rayan Cherki, mientras Vinicius Jr. buscó el desequilibrio sin lograr una conexión constante con sus compañeros. Un remate de cabeza del brasileño se marchó desviado cuando el reloj empezaba a jugar en contra.
En el minuto 84, Xabi Alonso recurrió a Endrick, quien sumó sus primeros minutos en esta edición de la Champions League tras una participación limitada en la temporada. El joven atacante generó la acción más clara del cierre con un disparo que se estrelló en el travesaño, pero no alcanzó para cambiar el desenlace.
Pese al tropiezo, el Real Madrid se mantiene dentro del grupo de equipos que aspiran al pase directo a octavos de final. No obstante, el ambiente alrededor del club refleja inquietud, con la sensación de que los ajustes deben llegar pronto para evitar que el curso tome un rumbo complicado.