Haaland y el City silencian el Bernabéu en una noche difícil para el Real Madrid

El Santiago Bernabéu fue escenario de otra noche cuesta arriba para el Real Madrid, que perdió 1-2 frente al Manchester City en la sexta jornada de la fase de grupos de la Champions League. El resultado representó la segunda derrota seguida del equipo dirigido por Xabi Alonso en todas las competiciones y volvió a instalar la discusión sobre el momento futbolístico del conjunto blanco, que dejó sensaciones encontradas tras un inicio prometedor y un cierre sin respuestas.

El encuentro arrancó con ritmo y una propuesta madridista que buscó asumir el control desde la posesión. En los primeros compases hubo una jugada revisada por el VAR que ilusionó a la grada, pero la sanción inicial de penalti fue corregida al determinarse que la falta había sido fuera del área. Aun así, el Madrid sostuvo su plan y encontró premio pasada la media hora. Jude Bellingham filtró un pase preciso para Rodrygo, quien definió con un disparo cruzado para romper una sequía goleadora prolongada y adelantar a los locales.

La ventaja, sin embargo, duró poco. El Manchester City, que llegó a la capital española con algunas ausencias, reaccionó con orden y aprovechó una acción a balón parado. Tras un córner ejecutado por Josko Gvardiol, O’Reilly capturó un rebote dentro del área y estableció el empate. El golpe afectó a la zaga madridista, que mostró desajustes en los minutos posteriores.