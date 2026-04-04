No vino a México... pero Cristiano Ronaldo si jugó en el triunfo del Al Nassr

La expectativa había crecido en torno a su posible participación con la selección de Portugal durante la última Fecha FIFA. Sin embargo, su ausencia dejó un vacío, especialmente entre seguidores mexicanos que aguardaban su presencia en el país en medio de eventos internacionales.

El regreso de Cristiano Ronaldo a las canchas no pasó desapercibido. Luego de semanas fuera por lesión, el delantero portugués volvió con fuerza y firmó un doblete en la victoria del Al Nassr 5-2 frente al Al Najma SC, en duelo de la Saudi Pro League. Una actuación que no solo despejó dudas sobre su estado físico, sino que también reavivó el debate entre aficionados que esperaban verlo recientemente en México.

A sus 41 años, el delantero continúa ampliando su legado. Con este partido, alcanzó las 967 anotaciones como profesional, una cifra que lo mantiene como uno de los máximos referentes del futbol mundial en activo.

REGRESO CON PROTAGONISMO EN ARABIA SAUDITA

El encuentro disputado en el Alawwal Park marcó el retorno competitivo de CR7 tras la lesión muscular sufrida el 28 de febrero ante Al Fayha. Desde su reincorporación a los entrenamientos, su evolución física había sido seguida de cerca, generando expectativa sobre cuándo volvería a jugar.

El partido tuvo un giro interesante desde el cierre del primer tiempo. Al Najma SC tomó ventaja al minuto 44, pero Al Nassr reaccionó rápidamente. En el tiempo agregado, Abdullah Al-Hamdan empató el marcador y poco después Sadio Mané firmó la remontada antes del descanso.

Cristiano Ronaldo fue determinante en la segunda mitad. Marcó su primer gol desde el punto penal y después amplió la ventaja en una jugada que fue revisada por el VAR para confirmar que no existía fuera de lugar. Permaneció en el campo durante 82 minutos antes de salir por decisión técnica, en un manejo cuidadoso de su recuperación.

· El portugués suma 967 goles como profesional· Su regreso se dio tras más de un mes fuera· Fue sustituido para evitar recaídas físicas

ENTRE LA LESIÓN Y LA AUSENCIA EN PORTUGAL

La ausencia de Cristiano Ronaldo en los partidos amistosos de Portugal frente a México y Estados Unidos generó múltiples reacciones. La expectativa era alta, sobre todo por el interés en verlo durante eventos importantes vinculados al futbol internacional en territorio mexicano.

Sin embargo, su baja tuvo una explicación clara. El propio contexto médico lo dejó fuera de la convocatoria, ya que la lesión muscular en la parte posterior del muslo derecho requería tiempo de recuperación y evitar riesgos innecesarios.

Mientras tanto, su regreso con Al Nassr confirmó que el proceso de rehabilitación fue exitoso. El delantero volvió en buen nivel competitivo, disipando dudas sobre su estado físico en esta etapa de su carrera.