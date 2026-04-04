No vino a México... pero Cristiano Ronaldo si jugó en el triunfo del Al Nassr

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Deportes
/ 4 abril 2026
    No vino a México... pero Cristiano Ronaldo si jugó en el triunfo del Al Nassr
    Cristiano Ronaldo reapareció con Al Nassr tras una lesión y lo hizo con un doblete clave. Su regreso contrastó con su ausencia en la selección de Portugal, que dejó a aficionados mexicanos sin verlo en la cancha. VANGUARDIA/ARCHIVO

Cristiano Ronaldo vuelve tras lesión, anota doblete con Al Nassr y suma 967 goles. Su ausencia en México generó debate entre aficionados.

El regreso de Cristiano Ronaldo a las canchas no pasó desapercibido. Luego de semanas fuera por lesión, el delantero portugués volvió con fuerza y firmó un doblete en la victoria del Al Nassr 5-2 frente al Al Najma SC, en duelo de la Saudi Pro League. Una actuación que no solo despejó dudas sobre su estado físico, sino que también reavivó el debate entre aficionados que esperaban verlo recientemente en México.

La expectativa había crecido en torno a su posible participación con la selección de Portugal durante la última Fecha FIFA. Sin embargo, su ausencia dejó un vacío, especialmente entre seguidores mexicanos que aguardaban su presencia en el país en medio de eventos internacionales.

A sus 41 años, el delantero continúa ampliando su legado. Con este partido, alcanzó las 967 anotaciones como profesional, una cifra que lo mantiene como uno de los máximos referentes del futbol mundial en activo.

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REGRESO CON PROTAGONISMO EN ARABIA SAUDITA

El encuentro disputado en el Alawwal Park marcó el retorno competitivo de CR7 tras la lesión muscular sufrida el 28 de febrero ante Al Fayha. Desde su reincorporación a los entrenamientos, su evolución física había sido seguida de cerca, generando expectativa sobre cuándo volvería a jugar.

El partido tuvo un giro interesante desde el cierre del primer tiempo. Al Najma SC tomó ventaja al minuto 44, pero Al Nassr reaccionó rápidamente. En el tiempo agregado, Abdullah Al-Hamdan empató el marcador y poco después Sadio Mané firmó la remontada antes del descanso.

Cristiano Ronaldo fue determinante en la segunda mitad. Marcó su primer gol desde el punto penal y después amplió la ventaja en una jugada que fue revisada por el VAR para confirmar que no existía fuera de lugar. Permaneció en el campo durante 82 minutos antes de salir por decisión técnica, en un manejo cuidadoso de su recuperación.

· El portugués suma 967 goles como profesional· Su regreso se dio tras más de un mes fuera· Fue sustituido para evitar recaídas físicas

ENTRE LA LESIÓN Y LA AUSENCIA EN PORTUGAL

La ausencia de Cristiano Ronaldo en los partidos amistosos de Portugal frente a México y Estados Unidos generó múltiples reacciones. La expectativa era alta, sobre todo por el interés en verlo durante eventos importantes vinculados al futbol internacional en territorio mexicano.

Sin embargo, su baja tuvo una explicación clara. El propio contexto médico lo dejó fuera de la convocatoria, ya que la lesión muscular en la parte posterior del muslo derecho requería tiempo de recuperación y evitar riesgos innecesarios.

Mientras tanto, su regreso con Al Nassr confirmó que el proceso de rehabilitación fue exitoso. El delantero volvió en buen nivel competitivo, disipando dudas sobre su estado físico en esta etapa de su carrera.

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AL NASSR SE MANTIENE EN LA PELEA

Más allá del regreso individual, el resultado también tuvo impacto en la tabla. Con la victoria, Al Nassr se mantiene en la cima de la Saudi Pro League con 70 puntos tras 27 jornadas, superando por seis unidades a Al Hilal, aunque con un partido más disputado.

El equipo dirigido por Jorge Jesus ha logrado sostener un ritmo competitivo constante, apoyado en figuras como Ronaldo y Mané. La combinación de experiencia y talento ha sido clave para mantenerse como uno de los equipos más sólidos del torneo.

En este contexto, el regreso de Cristiano Ronaldo no solo suma en lo individual, sino que también fortalece la aspiración del club por cerrar la temporada en lo más alto.

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Carlos Martínez

Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

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