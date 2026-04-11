¿Adiós a Martinoli? ‘Villa Villa’ brilla en TV Azteca durante el Puebla vs León y enciende las redes

La noche del Viernes Botanero dejó una escena inesperada en la Liga MX. En pleno arranque del partido entre Puebla y León, la transmisión de TV Azteca presentó fallas de audio que impidieron escuchar con normalidad a Christian Martinoli, Luis García, Zague y David Medrano, por lo que Omar Villarreal, “Villa Villa”, tuvo que tomar el micrófono desde el terreno de juego para sacar adelante la narración. Lo que parecía ser solo una solución de emergencia terminó convirtiéndose en uno de los momentos más comentados del encuentro. Villarreal, habitual reportero de cancha, asumió durante varios minutos la conducción del relato, combinando narración, contexto y hasta enlaces comerciales, en un tramo del juego que sorprendió a buena parte de la audiencia por la soltura con la que resolvió el problema técnico.

Distintos reportes coinciden en que su intervención se extendió aproximadamente durante los primeros 15 minutos del encuentro. La reacción no tardó en explotar en redes sociales y en distintos portales deportivos. Varios usuarios destacaron que “Villa Villa” no desentonó y hasta convirtió el problema de audio en una anécdota divertida para la afición. En ese tono, circularon comentarios y publicaciones en las que se afirmó, entre broma y elogio, que Omar Villarreal “le quitó la chamba” a Christian Martinoli por lo bien que resolvió la transmisión en un momento de presión.

El episodio ocurrió durante el Puebla vs León, partido que terminó con victoria esmeralda por 1-0 en el Estadio Cuauhtémoc gracias a un gol de Ismael Díaz, resultado con el que La Fiera hiló su tercera victoria consecutiva y se colocó momentáneamente en zona de clasificación del Clausura 2026. Sin embargo, más allá del resultado deportivo, una parte de la conversación posterior se concentró en la respuesta de TV Azteca ante la falla y en el inesperado protagonismo de Villarreal.

Para Omar Villarreal, el momento funcionó como una vitrina distinta a la de su trabajo habitual a ras de cancha. Y para la audiencia, fue una muestra de improvisación bien resuelta en televisión en vivo, justo en una de las transmisiones más identificadas del futbol mexicano. Entre elogios, bromas y comparaciones inevitables con Martinoli, “Villa Villa” terminó siendo uno de los nombres más mencionados de la jornada, aun sin haber sido el protagonista dentro de la cancha.

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