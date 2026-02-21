Cristiano Ronaldo firma doblete con Al-Nassr y alcanza los 946 goles en su carrera
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Personajes
Organizaciones
El portugués fue la figura en el triunfo en la Saudi Pro League y se acerca a la histórica marca de los mil goles oficiales como profesional
Cristiano Ronaldo volvió a ser la figura estelar de Al‑Nassr al marcar un doblete clave en el triunfo 2-0 de su equipo sobre Al‑Ittihad, en un partido correspondiente a la liga de Arabia Saudita.
Con estas dos anotaciones, el delantero portugués alcanzó la impresionante cifra de 946 goles oficiales en su carrera profesional, consolidándose como uno de los máximos goleadores de la historia del fútbol.
El combinado saudí impuso su dominio desde el inicio y Ronaldo abrió y cerró el marcador con dos definiciones precisas que no sólo aseguraron los tres puntos, sino que además mantuvieron al equipo en una posición destacada en la tabla general de la liga.
TE PUEDE INTERESAR: Isaac del Toro es líder del UAE Tour 2026 tras ganar la sexta etapa en Jebel Hafeet
El doblete del astro portugués reafirma su vigencia a los 40 años y su constante búsqueda de acercarse al hito histórico de los mil goles oficiales, marca que todavía no ha sido alcanzada por ningún futbolista en el fútbol moderno.
La actuación de Ronaldo fue el eje de un encuentro en el que Al-Nassr controló las acciones con autoridad, aprovechando la experiencia y el instinto goleador de su capitán.
Con estos 946 goles, que incluyen anotaciones con clubes y selección nacional, el portugués prolonga una carrera prodigiosa que lo ha visto brillar en múltiples ligas y torneos internacionales.
Ronaldo continúa sumando imponiendo récords personales y manteniéndose como protagonista del futbol mundial, mientras su equipo persigue el título en Arabia Saudita y el propio jugador sigue alimentando su leyenda en la recta final de su carrera.