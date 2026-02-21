Cristiano Ronaldo firma doblete con Al-Nassr y alcanza los 946 goles en su carrera

Cristiano Ronaldo volvió a ser la figura estelar de Al‑Nassr al marcar un doblete clave en el triunfo 2-0 de su equipo sobre Al‑Ittihad, en un partido correspondiente a la liga de Arabia Saudita.

Con estas dos anotaciones, el delantero portugués alcanzó la impresionante cifra de 946 goles oficiales en su carrera profesional, consolidándose como uno de los máximos goleadores de la historia del fútbol.

El combinado saudí impuso su dominio desde el inicio y Ronaldo abrió y cerró el marcador con dos definiciones precisas que no sólo aseguraron los tres puntos, sino que además mantuvieron al equipo en una posición destacada en la tabla general de la liga.

