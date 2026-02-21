Cristiano Ronaldo firma doblete con Al-Nassr y alcanza los 946 goles en su carrera

+ Seguir en Seguir en Google
Fútbol Internacional
/ 21 febrero 2026
    Cristiano Ronaldo firma doblete con Al-Nassr y alcanza los 946 goles en su carrera
    Cristiano Ronaldo celebra uno de sus goles en la victoria del Al-Nassr, con la que llegó a 946 anotaciones oficiales en su carrera. FOTO: X/AL-NASSR

El portugués fue la figura en el triunfo en la Saudi Pro League y se acerca a la histórica marca de los mil goles oficiales como profesional

Cristiano Ronaldo volvió a ser la figura estelar de Al‑Nassr al marcar un doblete clave en el triunfo 2-0 de su equipo sobre Al‑Ittihad, en un partido correspondiente a la liga de Arabia Saudita.

Con estas dos anotaciones, el delantero portugués alcanzó la impresionante cifra de 946 goles oficiales en su carrera profesional, consolidándose como uno de los máximos goleadores de la historia del fútbol.

El combinado saudí impuso su dominio desde el inicio y Ronaldo abrió y cerró el marcador con dos definiciones precisas que no sólo aseguraron los tres puntos, sino que además mantuvieron al equipo en una posición destacada en la tabla general de la liga.

TE PUEDE INTERESAR: Isaac del Toro es líder del UAE Tour 2026 tras ganar la sexta etapa en Jebel Hafeet

El doblete del astro portugués reafirma su vigencia a los 40 años y su constante búsqueda de acercarse al hito histórico de los mil goles oficiales, marca que todavía no ha sido alcanzada por ningún futbolista en el fútbol moderno.

La actuación de Ronaldo fue el eje de un encuentro en el que Al-Nassr controló las acciones con autoridad, aprovechando la experiencia y el instinto goleador de su capitán.

Con estos 946 goles, que incluyen anotaciones con clubes y selección nacional, el portugués prolonga una carrera prodigiosa que lo ha visto brillar en múltiples ligas y torneos internacionales.

Ronaldo continúa sumando imponiendo récords personales y manteniéndose como protagonista del futbol mundial, mientras su equipo persigue el título en Arabia Saudita y el propio jugador sigue alimentando su leyenda en la recta final de su carrera.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Futbol internacional
resultados

Localizaciones


Riad

Personajes


Cristiano Ronaldo

Organizaciones


Al-Nassr

Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

Selección de los editores
El objetivo del encuentro fue fortalecer la coordinación en seguridad y procuración de justicia.

Ernestina Godoy, titular de la FGR, llega a Coahuila por visita de Sheinbaum; investigación por Pasta de Conchos ‘sigue abierta’
La Fiscalía para las Mujeres y la Niñez aplica un protocolo de actuación inmediata para proteger a víctimas y judicializar los casos

Fiscalía reporta 20 carpetas por violación contra niñas en lo que va de 2026 en Coahuila
Internet y TikTok están de luto, luego que se confirmó el fallecimiento de la adulta mayor que se convirtió en todo un fenómeno, al ser reconocida por el popular meme de “Apaga la vela”.

Se apagó la vela: muere abuelita del video viral de TikTok a los 108 años
Autoridades sanitarias aplican el refuerzo de la vacunación con horarios ampliados y brigadas en campo.

Coahuila bajo vigilancia: pasa de 48 a 59 casos sospechosos de sarampión
Ni venganza, ni perdón, ni vergüenza

Ni venganza, ni perdón, ni vergüenza
Economía anticipa un análisis de alcance antes de fijar postura sobre posibles efectos en el intercambio bilateral.

México evaluará impacto de arancel general de 10% anunciado por Trump, dice Marcelo Ebrard
El Tecate Emblema anunció su lineup oficial para su festival de este 2026.

Tecate Emblema 2026: Desde los Jonas Brothers hasta Cazzu y Kenia Os... este es el line up oficial
Presidenta realiza ‘six-seven’, la expresión viral del momento durante evento en Guanajuato.

Claudia Sheinbaum hace ‘six-seven’ durante inauguración de bachiller en Guanajuato, ¿qué significa y por qué es viral?