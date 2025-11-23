Cristiano Ronaldo marca una chilena y se acerca a los 1,000 goles oficiales
Con una chilena en el tiempo agregado, el astro portugués llegó a 954 goles oficiales y mantuvo al Al Nassr en lo alto de la liga saudí
El partido entre Al Nassr y Al Khaleej de este domingo dejó un nuevo episodio en la extensa trayectoria de Cristiano Ronaldo, quien volvió a marcar y continúa ampliando su registro histórico rumbo a la cifra simbólica de los mil goles oficiales. El equipo de Riad se impuso 4-1 y mantuvo el liderato de la Liga Profesional Saudí, en una jornada en la que también destacó el desempeño de Joao Félix.
El encuentro inició con dominio del conjunto local. A los 11 minutos cayó la primera anotación, pero tras revisión en el VAR, el tanto fue anulado por fuera de juego. La escena se repitió al 35’, lo que mantuvo el marcador sin cambios hasta que, tres minutos más tarde, el ataque de los saudíes consiguió finalmente abrir el partido.
El responsable fue Joao Félix, quien aprovechó un pase de Angelo Gabriel para definir dentro del área al 39’. El portugués volvió a aparecer apenas tres minutos después, esta vez asistiendo a Wesley Gassova, autor del 2-0 con el que ambos equipos se dirigieron al descanso.
La segunda mitad comenzó con un intento de reacción por parte de Al Khaleej, que encontró el descuento gracias a Murad Al-Hawsawi al minuto 47. Aunque el visitante trató de generar peligro, no logró un segundo tanto que lo metiera nuevamente al partido. En cambio, Sadio Mané amplió la ventaja al 77’, tras recibir un pase de Nawaf Al-Boushal, quien más tarde tendría otra acción determinante.
El duelo entró en su tramo final con la expulsión de Dimitris Kourbelis al 91’, lo que dejó sin reacción al equipo visitante. Cinco minutos después, Cristiano Ronaldo cerró la noche con una chilena dentro del área tras centro de Al-Boushal. El arquero Anthony Moris alcanzó a desviar el remate, pero la potencia del disparo envió el balón al fondo.
Con esta anotación, Cristiano Ronaldo llegó a 954 goles oficiales entre clubes y selección. Su más reciente registro se suma a una temporada en la que Al Nassr se mantiene en la cima del torneo y continúa como una de las ofensivas más productivas de la campaña. El avance estadístico del portugués refuerza la expectativa de verlo acercarse a la marca de los mil tantos, un objetivo que se ha convertido en punto de seguimiento constante dentro y fuera de Arabia Saudita.