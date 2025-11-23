Cristiano Ronaldo marca una chilena y se acerca a los 1,000 goles oficiales

El partido entre Al Nassr y Al Khaleej de este domingo dejó un nuevo episodio en la extensa trayectoria de Cristiano Ronaldo, quien volvió a marcar y continúa ampliando su registro histórico rumbo a la cifra simbólica de los mil goles oficiales. El equipo de Riad se impuso 4-1 y mantuvo el liderato de la Liga Profesional Saudí, en una jornada en la que también destacó el desempeño de Joao Félix.

El encuentro inició con dominio del conjunto local. A los 11 minutos cayó la primera anotación, pero tras revisión en el VAR, el tanto fue anulado por fuera de juego. La escena se repitió al 35’, lo que mantuvo el marcador sin cambios hasta que, tres minutos más tarde, el ataque de los saudíes consiguió finalmente abrir el partido.

El responsable fue Joao Félix, quien aprovechó un pase de Angelo Gabriel para definir dentro del área al 39’. El portugués volvió a aparecer apenas tres minutos después, esta vez asistiendo a Wesley Gassova, autor del 2-0 con el que ambos equipos se dirigieron al descanso.