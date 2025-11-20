¿Qué le regaló Donald Trump a Cristiano Ronaldo? Presidente de EU da algo ‘especial’ a ‘CR7’ en la Casa Blanca

Cristiano Ronaldo fue una de las grandes figuras invitadas por Donald Trump a la Casa Blanca, donde se celebró una cena oficial en reconocimiento al príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohammed bin Salman, evento que reunió a políticos, empresarios y estrellas del deporte.

La presencia del futbolista del Al-Nassr llamó la atención global, especialmente al recibir un obsequio especial por parte del expresidente estadounidense.

¿QUÉ LE REGALÓ TRUMP A CRISTIANO RONALDO?

De acuerdo con diversos reportes, Trump entregó a Ronaldo una llave simbólica de la Casa Blanca reservado únicamente para invitados de alto perfil y “marca global”, un gesto simbólico que refuerza el peso de la figura del delantero portugués en la diplomacia deportiva.

Aunque el contenido exacto del obsequio no fue revelado públicamente, medios internacionales lograron conocer sobre esta distinción sumamente exclusiva.