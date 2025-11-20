¿Qué le regaló Donald Trump a Cristiano Ronaldo? Presidente de EU da algo ‘especial’ a ‘CR7’ en la Casa Blanca
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Personajes
El mandatario de Estados Unidos sorprendió al astro portugués con un obsequio exclusivo durante la cena de gala en Washington, en honor al príncipe Mohammed bin Salman
Cristiano Ronaldo fue una de las grandes figuras invitadas por Donald Trump a la Casa Blanca, donde se celebró una cena oficial en reconocimiento al príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohammed bin Salman, evento que reunió a políticos, empresarios y estrellas del deporte.
La presencia del futbolista del Al-Nassr llamó la atención global, especialmente al recibir un obsequio especial por parte del expresidente estadounidense.
¿QUÉ LE REGALÓ TRUMP A CRISTIANO RONALDO?
De acuerdo con diversos reportes, Trump entregó a Ronaldo una llave simbólica de la Casa Blanca reservado únicamente para invitados de alto perfil y “marca global”, un gesto simbólico que refuerza el peso de la figura del delantero portugués en la diplomacia deportiva.
TE PUEDE INTERESAR: ¡Insólito! Rosario Central fue declarado campeón de la Liga de Argentina 2025
Aunque el contenido exacto del obsequio no fue revelado públicamente, medios internacionales lograron conocer sobre esta distinción sumamente exclusiva.
BARRON TRUMP Y SU EMOCIÓN POR VER A ‘CR7’
Durante su intervención ante los asistentes, Trump destacó la emoción de su hijo Barron por conocer al futbolista, asegurando incluso que ese encuentro le ayudó a “ganar un poco más de respeto” por parte del joven.
La anécdota se volvió viral en redes sociales y reforzó el impacto mediático del encuentro entre ambos personajes.
La invitación al capitán portugués se entiende dentro de la estrategia deportiva de Arabia Saudí, que ha apostado por estrellas mundiales en su proyecto de expansión global, incluido el impulso a su candidatura para albergar el Mundial de 2034.
La participación de Ronaldo en un evento diplomático de alto nivel subraya su rol como embajador internacional del deporte y de la marca saudí.