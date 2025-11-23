Christian McCaffrey enfrenta a Carolina: análisis del regreso y pronóstico Panthers vs 49ers

No podemos perder de vista el gran éxito de McCaffrey en Carolina, donde se convirtió en uno de los tres únicos jugadores en la historia de la NFL en correr y recibir más de 1,000 yardas en la misma temporada. El cierre de la Semana 12 con el clásico Monday Night Football podría tener un emotivo regreso de Christian McCaffrey cuando San Francisco recibe a su exequipo, Carolina, con importantes implicaciones de playoffs para ambos equipos. Y es que McCaffrey se enfrenta a los Panthers, el equipo que lo seleccionó en el draft de 2017, por primera vez desde que fue traspasado a los 49ers en 2022 y, a pesar de afirmar que su enfoque está en los 49ers, ha admitido sentirse “enojado” en el momento del traspaso y podría esperarse que lo use como motivación. TE PUEDE INTERESAR: McLaren cae en Las Vegas y Max Verstappen huele el título de F1 2025 No podemos perder de vista el gran éxito de McCaffrey en Carolina, donde se convirtió en uno de los tres únicos jugadores en la historia de la NFL en correr y recibir más de 1,000 yardas en la misma temporada.

Carolina llega al partido con un récord de 6-5, su mejor récord a estas alturas de la temporada desde 2018. Una victoria sería un gran impulso en su intento de poner fin a la segunda sequía de playoffs activa más larga de la liga. Después de tropezar en casa contra su rival divisional, Nueva Orleans, la semana pasada pudieron regresar al triunfo en Atlanta y, de un momento a otro, están luchando por el primer lugar de su división aprovechando que los Buccaneers han aflojado su paso. Después de perderse tiempo debido a una lesión, el mariscal de campo de los 49ers, Brock Purdy, regresó en la Semana 11 con un sólido desempeño, y su continuo éxito es clave para las esperanzas en postemporada de San Francisco. Nada mal les ha ido en récord a los de California a pesar de ser un “nosocomio” la gran mayoría de la temporada; están en la pelea por su división, pero creo que para tener oportunidad de hacer algo importante en la postemporada sí necesitan a Purdy, y no es como que Nick Bosa o Fred Warner tengan oportunidad de regresar, pero que ya no se acumulen más lesiones. En el primer tercio de la temporada, Carolina estaba jugando bien, pero yo tenía dudas de si podría ser efectivo B. Young de visita. Y vaya que han podido reaccionar fuera de su estadio, ganando y cubriendo sus últimas salidas, incluyendo una victoria en Green Bay cuando fueron como perros de 13 puntos. Ahora llegan de visita recibiendo más de 7 ante una defensa de San Francisco que, como bien conocemos, ha tenido bajas importantes y está permitiendo muchos puntos, sobre todo en los últimos cuatro partidos, estando por encima de su promedio de la temporada.