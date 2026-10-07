¿Cuánto costó el polémico show de drones en la despedida de Messi?

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    ¿Cuánto costó el polémico show de drones en la despedida de Messi?
    El show de mil drones en la despedida de Lionel Messi costó cerca de 100 mil dólares y fue auspiciado por Sancor Seguros. FOTOS: ESPECIAL

Mil drones iluminaron el Monumental para homenajear a Lionel Messi, pero la aparición de Sancor Seguros desató silbidos y una fuerte controversia

La despedida de Lionel Messi con la Selección Argentina no sólo dejó lágrimas, ovaciones y un triunfo 3-0 ante Benín en el Estadio Monumental de Buenos Aires.

También abrió una polémica por el show de drones que iluminó el cielo de Núñez y que comenzó con el logotipo de Sancor Seguros, patrocinador de la AFA.

De acuerdo con información difundida este miércoles, el espectáculo habría costado aproximadamente 100 mil dólares. El dato fue difundido por el periodista argentino Andrés Yossen y retomado por Los Andes. La cifra debe tomarse como un monto reportado, no como un presupuesto oficial de la AFA.

https://vanguardia.com.mx/deportes/futbol-internacional/messi-conmueve-en-su-despedida-de-argentina-no-venir-mas-va-a-ser-un-dolor-muy-grande-MO23964923

La magnitud de la producción explica parte del costo. Durante cerca de siete minutos, alrededor de mil drones volaron sincronizados sobre el Monumental para formar imágenes relacionadas con Messi y la Selección Argentina.

El operativo incluso obligó a coordinar el espacio aéreo de Buenos Aires: tres vuelos que se aproximaban a Aeroparque permanecieron en patrón de espera durante unos 15 minutos.

¿Quién estuvo encargado del show?

La organización y el pago de la producción fueron atribuidos a la AFA, mientras que Sancor Seguros apareció como la empresa que auspició el espectáculo.

Hasta ahora no se ha identificado públicamente, de manera verificable, a la compañía técnica que operó los drones. La aseguradora mantiene una relación comercial con la AFA desde 2012 y participa en activaciones vinculadas con la Selección.

Ese patrocinio terminó convirtiéndose en el punto más controvertido. Cuando Messi, sus compañeros y más de 85 mil aficionados dirigieron la mirada al cielo esperando las primeras imágenes del homenaje, los drones formaron inicialmente el nombre y logotipo de Sancor Seguros. La reacción fue inmediata: hubo silbidos y la escena se viralizó en redes sociales.

Después de la publicidad, la secuencia continuó con figuras dedicadas al capitán argentino y a su trayectoria con la Albiceleste. Sin embargo, el impacto inicial ya había marcado el cierre de una jornada diseñada para girar alrededor del número 10.

https://vanguardia.com.mx/deportes/futbol-internacional/messi-firma-una-despedida-perfecta-con-argentina-gol-dos-asistencias-y-goleada-ante-benin-DO23963770

El episodio tuvo un antecedente reciente. Sancor Seguros celebró sus 80 años en Sunchales, Santa Fe, con otro espectáculo de 500 drones, en el que incluso se proyectó un mensaje especial de Messi. Esa cercanía comercial ayuda a explicar la presencia de la aseguradora en la despedida.

Así, una producción valuada en torno a los 100 mil dólares terminó generando tanta conversación por su costo y logística como por la publicidad que abrió el espectáculo.

En una noche histórica para el futbol argentino, el cielo del Monumental quedó también como escenario de una discusión sobre hasta dónde debe llegar la presencia de los patrocinadores en un homenaje de semejante carga emocional.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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