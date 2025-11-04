Desiré Doué recibe el Golden Boy 2025 tras su temporada histórica con el PSG

Este martes, antes del inicio de la cuarta jornada de la UEFA Champions League, la revista italiana TuttoSport entregó el Golden Boy, reconocimiento que distingue al mejor jugador joven del fútbol europeo. El galardonado de esta edición fue el extremo francés de 20 años Desiré Doué, jugador del Paris Saint-Germain, quien tuvo un papel clave en la obtención de la primera Champions League en la historia del club francés. TE PUEDE INTERESAR: México Sub-17 busca revancha ante Países Bajos y el pase a la Final del Mundial Durante la temporada pasada, Doué disputó 61 partidos en todas las competencias, registrando 16 goles y 16 asistencias, convirtiéndose en uno de los máximos anotadores del PSG. Su rendimiento más destacado llegó en la final de la UEFA Champions League, donde anotó dos goles en la victoria del Paris Saint-Germain sobre el Inter de Milán en el Allianz Arena de Múnich.

Sin embargo, la temporada actual no ha comenzado de la mejor manera para Doué. El extremo sufrió una lesión en el muslo tras un golpe recibido en el partido de Ligue One frente al Lorient, lo que lo mantendrá fuera de actividad al menos cuatro meses. Por esta razón, se perderá gran parte de la temporada y la defensa del título del PSG. A pesar de su baja temporal, Doué fue elegido como ganador del Golden Boy 2025 por encima de otros talentos jóvenes como Arda Güler, Franco Mastantuono, Pau Cubarsí y Kenen Yildiz, quienes también tuvieron actuaciones destacadas en sus respectivos clubes. El reconocimiento del Golden Boy, creado por TuttoSport, tiene en cuenta el rendimiento de jugadores menores de 21 años en las principales ligas y competiciones europeas. En la historia del premio, muchos de sus ganadores se han consolidado posteriormente como figuras globales del fútbol, lo que proyecta a Doué como uno de los talentos más prometedores de su generación. El club francés ahora deberá ajustar su planificación ofensiva para enfrentar los próximos compromisos sin uno de sus jugadores más determinantes. Mientras tanto, Desiré Doué se enfocará en su recuperación, con la expectativa de regresar a la actividad en los próximos meses y continuar su desarrollo.

El premio llega en un momento agridulce para Doué, quien combina el reconocimiento individual más importante de su carrera hasta ahora con la necesidad de superar una lesión que lo mantendrá alejado de los campos durante gran parte de la temporada. Con esta distinción, Desiré Doué se consolida como uno de los jóvenes talentos más influyentes en el fútbol europeo, dejando claro que su proyección va más allá de lo logrado en su primera temporada con el Paris Saint-Germain.