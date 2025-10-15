Donald Trump amenaza con quitar partidos del Mundial 2026 en Boston

Fútbol Internacional
/ 15 octubre 2025
    Donald Trump amenaza con quitar partidos del Mundial 2026 en Boston
    El presidente Donald Trump advirtió que podría retirar los partidos del Mundial 2026 programados en Boston, argumentando problemas de seguridad y críticas hacia la alcaldesa Michelle Wu. FOTO: AP

Aunque el mandatario dijo que contactaría a Gianni Infantino para mover las sedes, la FIFA recordó que las decisiones sobre los lugares del torneo son exclusivas del organismo

El presidente Donald Trump advirtió este martes que podría reubicar los partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 programados en los suburbios de Boston, luego de sugerir que una parte de la ciudad había sido “tomada” durante recientes disturbios.

Foxborough, Massachusetts —ubicado a unos 48 kilómetros de Boston— es una de las sedes confirmadas del torneo y recibirá siete partidos. En ese lugar se encuentra el estadio de los Patriots de Nueva Inglaterra, de la NFL. Sin embargo, el presidente insinuó que esos encuentros podrían ser trasladados.

Durante una entrevista, Trump fue cuestionado sobre la alcaldesa de Boston, Michelle Wu, a quien describió como “inteligente”, aunque “de la izquierda radical”. Acto seguido, lanzó la amenaza: “Podríamos quitárselos. Amo a la gente de Boston y sé que los partidos están agotados. Pero su alcaldesa no es buena”.

Trump afirmó que “están tomando partes de Boston”, sin detallar a qué se refería, y añadió que “podríamos recuperarlos en unos dos segundos”.

En los últimos días, su administración desplegó tropas de la Guardia Nacional en Washington y Memphis, mientras que intentos similares en Chicago y Portland han derivado en disputas legales.

El mandatario ya había sugerido que podría declarar ciertas ciudades como “no seguras” para el Mundial, el primero en la historia con 104 partidos y organizado en conjunto por Estados Unidos, México y Canadá. La FIFA confirmó en 2022 las sedes, que incluyen estadios de la NFL en zonas cercanas a Nueva York, Los Ángeles y San Francisco.

No obstante, los sitios anfitriones no dependen del gobierno estadounidense. Las 11 ciudades de Estados Unidos, más las tres de México y dos de Canadá, tienen contratos directos con la FIFA. Cualquier modificación implicaría complejos ajustes logísticos y legales, especialmente a ocho meses del inicio del torneo, programado para el 11 de junio de 2026.

El vicepresidente de la FIFA, Victor Montagliani, explicó recientemente que “es el torneo de la FIFA, la jurisdicción de la FIFA, la FIFA toma esas decisiones”.

Aun así, Trump insistió en que podría intervenir si considerara que las condiciones de seguridad no son adecuadas. “Si alguien está haciendo un mal trabajo, y si siento que hay condiciones inseguras, llamaría a Gianni (Infantino), el jefe de la FIFA, y le diría: ‘Vamos a movernos a otro lugar’, y ellos lo harían”.

El presidente se refirió a Gianni Infantino, con quien mantiene una relación cercana, y concluyó: “No le encantaría hacerlo, pero lo haría muy fácilmente”.

