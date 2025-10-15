Isaac del Toro conquista el Giro del Veneto y firma una nueva hazaña para el ciclismo mexicano

Deportes
/ 15 octubre 2025
    Isaac del Toro conquista el Giro del Veneto y firma una nueva hazaña para el ciclismo mexicano
    Con su victoria, Del Toro ayudó al UAE a alcanzar las 95 conquistas en la temporada 2025. FOTO: X

El mexicano del UAE Team Emirates ganó en solitario la clásica italiana, logrando su victoria número 16 del año

El ciclista mexicano Isaac del Toro volvió a brillar en Europa al coronarse campeón del Giro del Veneto 2025, una de las clásicas más prestigiosas del calendario italiano.

El corredor del UAE Team Emirates se impuso con autoridad tras un ataque demoledor en la última subida del recorrido, completando los últimos 10 kilómetros en solitario rumbo a Verona.

El originario de Ensenada, Baja California, firmó así su decimosexta victoria de la temporada, en un año donde ha demostrado una madurez y potencia dignas de los grandes nombres del pelotón mundial.

ATAQUE PERFECTO Y DOMINIO ABSOLUTO DE DEL TORO

El Giro del Veneto, disputado entre Vicenza y Verona, presentó un trazado de 165 kilómetros con varios repechos que favorecían los ataques de media montaña.

Del Toro aprovechó la subida a Torricelle para lanzar su ofensiva definitiva, dejando sin respuesta a sus perseguidores y cruzando la meta con amplia ventaja.

El podio lo completaron su compañero Pavel Sivakov, quien aseguró el segundo puesto, y el noruego Jonas Abrahamsen, tercero.

Con esta actuación, el mexicano volvió a dejar claro que puede competir al máximo nivel incluso en terrenos clásicos europeos.

RÉCORD PARA EL UAE TEAM EMIRATES

Además del triunfo individual, la victoria de Del Toro permitió al UAE Team Emirates alcanzar un nuevo récord histórico: 95 victorias en la temporada, superando las 85 logradas por el Columbia-HTC en 2009.

El equipo emiratí cerrará el año como el más dominante del circuito internacional, con Del Toro consolidado como una de sus principales revelaciones.

Con apenas 21 años, Isaac del Toro continúa engrandeciendo el nombre de México en el ciclismo internacional. Su triunfo en el Giro del Veneto se suma a una temporada de ensueño en la que ha brillado tanto en pruebas por etapas como en clásicas.

El futuro pinta prometedor para el bajacaliforniano, quien ya se perfila como uno de los talentos más sólidos de la nueva generación del pelotón.

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

