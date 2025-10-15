Isaac del Toro conquista el Giro del Veneto y firma una nueva hazaña para el ciclismo mexicano

El ciclista mexicano Isaac del Toro volvió a brillar en Europa al coronarse campeón del Giro del Veneto 2025, una de las clásicas más prestigiosas del calendario italiano.

El corredor del UAE Team Emirates se impuso con autoridad tras un ataque demoledor en la última subida del recorrido, completando los últimos 10 kilómetros en solitario rumbo a Verona.

El originario de Ensenada, Baja California, firmó así su decimosexta victoria de la temporada, en un año donde ha demostrado una madurez y potencia dignas de los grandes nombres del pelotón mundial.

ATAQUE PERFECTO Y DOMINIO ABSOLUTO DE DEL TORO

El Giro del Veneto, disputado entre Vicenza y Verona, presentó un trazado de 165 kilómetros con varios repechos que favorecían los ataques de media montaña.