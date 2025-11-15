España aplasta 4-0 a Georgia y queda a un paso del Mundial 2026

La Selección de España dio un paso determinante rumbo al Mundial de 2026 al superar 4-0 a Georgia en condición de visitante, resultado que la dejó muy cerca de asegurar matemáticamente su presencia en la próxima Copa del Mundo. Sin embargo, el triunfo de Turquía sobre Rumania impidió el festejo definitivo y obligó al conjunto español a esperar hasta la última jornada, en la que recibirá al cuadro turco con la posibilidad de cerrar una eliminatoria sin tropiezos. El equipo español llegó a Georgia con la oportunidad de asegurar su clasificación, pero también con la certeza de que su destino dependía de lo que sucediera en otro frente. Aun así, el conjunto dirigido por Luis de la Fuente mantuvo el plan previsto y resolvió el partido con control desde los primeros minutos. TE PUEDE INTERESAR: Barcelona vuelve a golear al Real Madrid y mantiene su hegemonía en LaLiga Femenil El 1-0 cayó al minuto 11 desde el manchón penal, luego de que Mikel Oyarzabal ejecutara con precisión una falta dentro del área. La ventaja temprana permitió a España manejar la posesión con comodidad y avanzar sin sobresaltos. En el 22, una jugada colectiva que involucró a varios elementos terminó con la definición de Martin Zubimendi, quien amplió la distancia con un remate dentro del área. El desarrollo del partido mostró a un equipo visitante que aprovechó las facilidades defensivas del cuadro georgiano, ya sin posibilidades de aspirar al Mundial.

El dominio español continuó y se reflejó en el marcador al minuto 35, cuando Ferran Torres cerró una acción por la banda derecha para firmar el 3-0. Con este tanto llegó a 24 goles con la selección, cifra que lo coloca entre los diez máximos anotadores en la historia del representativo nacional. La cuenta se cerró al 63, de nuevo gracias a Oyarzabal, quien selló el 4-0 definitivo. España alcanzó así su quinta victoria consecutiva en las eliminatorias y extendió a 30 su racha de partidos sin derrota, con 25 triunfos y un empate. El equipo tiene prácticamente asegurado su lugar en la Copa del Mundo y solo necesita un punto el martes, cuando reciba a Turquía, para firmar su pase. Bélgica empata con Kazajistán y aplaza su clasificación En contraste con el panorama español, la Selección de Bélgica deberá esperar a la última jornada del grupo J para confirmar su presencia en el Mundial 2026, luego de empatar 1-1 con Kazajistán en el Astana Arena. El resultado dejó a los belgas como líderes, aunque con la obligación de cerrar la eliminatoria en casa para evitar complicaciones. Kazajistán sorprendió al minuto 8 con un disparo de Dastan Satpaev, quien robó la pelota en medio campo y avanzó sin oposición hasta sacar un tiro pegado al poste derecho, imposible para el guardameta Matz Sels. La anotación condicionó el encuentro y obligó a Bélgica a adelantar líneas desde temprano. La respuesta visitante llegó en el inicio de la segunda mitad. Al 47, Timothy Castagne desbordó por la derecha y centró para Hans Vanaken, que remató de cabeza para empatar el marcador. Con el 1-1, Bélgica se lanzó por el segundo tanto, especialmente después de la expulsión de Islam Chesnokov, quien vio la tarjeta roja tras una revisión en el VAR.