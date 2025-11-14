México vs Uruguay en Torreón: alineaciones probables, antecedentes y regreso del Tri al TSM Corona
La Selección Mexicana enfrentará este sábado a Uruguay en partido amistoso en Torreón rumbo al Mundial 2026
La Selección Mexicana volverá a casa este sábado 15 de noviembre para enfrentar a la Selección de fútbol de Uruguay en un duelo amistoso de preparación rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026.
El encuentro se disputará en el Estadio TSM Corona en punto de las 7 de la noche, en un escenario donde se espera lleno total, con la afición lagunera impulsando el regreso del combinado tricolor a la Comarca.
El partido representará una oportunidad clave para el equipo dirigido por Javier Aguirre, que busca consolidar funcionamiento colectivo, ordenar su defensa y ajustar variantes ofensivas ante uno de los rivales de élite más exigentes del continente.
Uruguay, por su parte, llega con boleto asegurado para el Mundial y con una base sólida liderada por varios futbolistas consolidados en el futbol europeo.
POSIBLES ALINEACIONES PARA EL AMISTOSO
México – formación estimada 4-2-3-1: Malagón; Israel Reyes, César Montes, Johan Vásquez, Jesús Gallardo; Edson Álvarez; Erick Sánchez, Diego Lainez, Gilberto Mora; Raúl Jiménez.
Uruguay – formación estimada 4-3-3: Santiago Mele; Nahitán Nández, Ronald Araújo, Sebastián Cáceres, Matías Viña; Manuel Ugarte, Rodrigo Bentancur, Federico Valverde; Brian Rodríguez, Darwin Núñez y extremo por confirmar.
ANTECEDENTES ENTRE MÉXICO Y URUGUAY
En el historial general entre ambas selecciones se registran alrededor de 19 enfrentamientos oficiales y amistosos, con ventaja ligera para Uruguay: 8 triunfos, 7 victorias para México y 4 empates.
En los encuentros recientes, el dominio ha sido celeste, con seis triunfos en los últimos diez duelos, mientras que México suma tres y uno terminó igualado.
El último partido entre ambos combinados registró un triunfo uruguayo, lo que deja al Tri con una deuda competitiva ante rivales sudamericanos de alto nivel, una de las líneas de exigencia del cuerpo técnico en esta preparación mundialista.
ÚLTIMA VEZ DEL TRI EN TORREÓN
México regresará al Estadio TSM después de más de tres años. Su última presentación fue el 11 de junio de 2022, cuando derrotó 3-0 a Surinam en la Liga de Naciones de Concacaf. Aquella noche, el inmueble albiverde celebró con intensidad la victoria y ahora espera un ambiente similar.
Este será el séptimo partido del Tri mayor en el inmueble santista, donde históricamente ha encontrado apoyo total y buena respuesta en taquilla.
LO QUE ESTÁ EN JUEGO
Aunque se trata de un amistoso, el encuentro representa una prueba de alto impacto para México: servirán para calibrar estructura defensiva, sacar conclusiones individuales y evaluar capacidad de respuesta ante delanteros de talla mundial como Darwin Núñez.
Para Uruguay, será una vitrina para consolidar ritmo competitivo y probar variantes previas al Mundial.
El ambiente, el peso de la historia reciente y el regreso a Torreón prometen un duelo atractivo y con lectura de alto valor rumbo al 2026.