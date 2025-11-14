México vs Uruguay en Torreón: alineaciones probables, antecedentes y regreso del Tri al TSM Corona

Fútbol
/ 14 noviembre 2025
    México vs Uruguay en Torreón: alineaciones probables, antecedentes y regreso del Tri al TSM Corona
    Edson Álvarez y Darwin Núñez serán dos de los nombres clave en el amistoso en Torreón: el mexicano como equilibrio en la media y el uruguayo como principal amenaza goleadora. FOTO: ESPECIAL

La Selección Mexicana enfrentará este sábado a Uruguay en partido amistoso en Torreón rumbo al Mundial 2026

La Selección Mexicana volverá a casa este sábado 15 de noviembre para enfrentar a la Selección de fútbol de Uruguay en un duelo amistoso de preparación rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El encuentro se disputará en el Estadio TSM Corona en punto de las 7 de la noche, en un escenario donde se espera lleno total, con la afición lagunera impulsando el regreso del combinado tricolor a la Comarca.

El partido representará una oportunidad clave para el equipo dirigido por Javier Aguirre, que busca consolidar funcionamiento colectivo, ordenar su defensa y ajustar variantes ofensivas ante uno de los rivales de élite más exigentes del continente.

TE PUEDE INTERESAR: Shohei Ohtani y Aaron Judge repiten como MVP en 2025

Uruguay, por su parte, llega con boleto asegurado para el Mundial y con una base sólida liderada por varios futbolistas consolidados en el futbol europeo.

POSIBLES ALINEACIONES PARA EL AMISTOSO

México – formación estimada 4-2-3-1: Malagón; Israel Reyes, César Montes, Johan Vásquez, Jesús Gallardo; Edson Álvarez; Erick Sánchez, Diego Lainez, Gilberto Mora; Raúl Jiménez.

Uruguay – formación estimada 4-3-3: Santiago Mele; Nahitán Nández, Ronald Araújo, Sebastián Cáceres, Matías Viña; Manuel Ugarte, Rodrigo Bentancur, Federico Valverde; Brian Rodríguez, Darwin Núñez y extremo por confirmar.

ANTECEDENTES ENTRE MÉXICO Y URUGUAY

En el historial general entre ambas selecciones se registran alrededor de 19 enfrentamientos oficiales y amistosos, con ventaja ligera para Uruguay: 8 triunfos, 7 victorias para México y 4 empates.

En los encuentros recientes, el dominio ha sido celeste, con seis triunfos en los últimos diez duelos, mientras que México suma tres y uno terminó igualado.

El último partido entre ambos combinados registró un triunfo uruguayo, lo que deja al Tri con una deuda competitiva ante rivales sudamericanos de alto nivel, una de las líneas de exigencia del cuerpo técnico en esta preparación mundialista.

ÚLTIMA VEZ DEL TRI EN TORREÓN

México regresará al Estadio TSM después de más de tres años. Su última presentación fue el 11 de junio de 2022, cuando derrotó 3-0 a Surinam en la Liga de Naciones de Concacaf. Aquella noche, el inmueble albiverde celebró con intensidad la victoria y ahora espera un ambiente similar.

Este será el séptimo partido del Tri mayor en el inmueble santista, donde históricamente ha encontrado apoyo total y buena respuesta en taquilla.

LO QUE ESTÁ EN JUEGO

Aunque se trata de un amistoso, el encuentro representa una prueba de alto impacto para México: servirán para calibrar estructura defensiva, sacar conclusiones individuales y evaluar capacidad de respuesta ante delanteros de talla mundial como Darwin Núñez.

Para Uruguay, será una vitrina para consolidar ritmo competitivo y probar variantes previas al Mundial.

El ambiente, el peso de la historia reciente y el regreso a Torreón prometen un duelo atractivo y con lectura de alto valor rumbo al 2026.

Temas


Futbol
previa
Copa Mundial de la FIFA

Localizaciones


Torreón

Personajes


Edson Álvarez

Organizaciones


Selección Mexicana De Futbol

true

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Autoridades y directivos de la iniciativa privada realizaron este doble anuncio que fortalece la conectividad área de la localidad.

Saltillo: refuerzan conectividad aérea con vuelo a Cancún y modernización del aeropuerto Plan de Guadalupe
Con el fallo de la Corte, el SAT quedó facultado para exigir de inmediato el pago de los adeudos fiscales de Grupo Salinas y, de ser necesario, proceder al embargo de bienes para cubrir el monto.

‘Tío Richie’: a pagar en abonos ‘chiquitos’ 47 mil 407 millones
Los casos de VIH en la entidad se han disparado drásticamente en más de mil por ciento.

Coahuila: Se disparan contagios de VIH, pasan de 24 a 318

La presidenta Claudia Sheinbaum explicó que la Suprema Corte desechó siete recursos promovidos por Grupo Salinas, al no corresponder a su competencia.

Sheinbaum: Si Salinas paga, se resuelve el asunto; si no, Hacienda procederá
Claudia Sheinbaum anunció que la propuesta para reducir la jornada laboral a 40 horas semanales podría presentarse este mismo mes y reiteró que el cambio será resultado de consenso entre trabajadores y empresarios

Jornada de 40 horas... Sheinbaum espera que este mes se presente la propuesta

Coahuila recibirá un tren de pavimentación en diciembre de 2025 como parte del programa federal para modernizar carreteras.

Llegará tren de Pavimentación a Coahuila; iniciará en diciembre de 2025
El aeropuerto de Saltillo entrará en una fase de ampliación y modernización que busca aumentar rutas, recibir más pasajeros y fortalecer la conectividad regional ante la creciente demanda aérea.

Modernización del aeropuerto impulsará a Saltillo rumbo al mundial: Javier Díaz
Expertos afirman que el Antropoceno ya comenzó. El impacto humano supera a la biomasa del planeta y altera clima, océanos y ecosistemas. Conoce las evidencias y riesgos de esta nueva era geológica.

El Antropoceno ya comenzó... alertan los científicos por nueva era en la historia de la Tierra