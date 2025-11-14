México vs Uruguay en Torreón: alineaciones probables, antecedentes y regreso del Tri al TSM Corona

La Selección Mexicana volverá a casa este sábado 15 de noviembre para enfrentar a la Selección de fútbol de Uruguay en un duelo amistoso de preparación rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El encuentro se disputará en el Estadio TSM Corona en punto de las 7 de la noche, en un escenario donde se espera lleno total, con la afición lagunera impulsando el regreso del combinado tricolor a la Comarca.

El partido representará una oportunidad clave para el equipo dirigido por Javier Aguirre, que busca consolidar funcionamiento colectivo, ordenar su defensa y ajustar variantes ofensivas ante uno de los rivales de élite más exigentes del continente.

TE PUEDE INTERESAR: Shohei Ohtani y Aaron Judge repiten como MVP en 2025

Uruguay, por su parte, llega con boleto asegurado para el Mundial y con una base sólida liderada por varios futbolistas consolidados en el futbol europeo.