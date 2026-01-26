Exdirector técnico de la Selección Española es despedido por usar ChatGPT para hacer alineaciones

El director técnico español Robert Moreno, quien estuvo al frente de la selección de España en 2019, fue despedido recientemente de su cargo en el futbol ruso en medio de una fuerte polémica relacionada con el uso de inteligencia artificial para la toma de decisiones deportivas.

El estratega, que dirigía al FC Sochi, quedó fuera del proyecto luego de que directivos del club señalaran que recurría de manera habitual a ChatGPT para definir alineaciones, esquemas tácticos y hasta la planificación de entrenamientos.

Según declaraciones de Andrei Orlov, exdirector general del Sochi, Moreno habría recurrido de forma habitual y excesiva a ChatGPT no solo para tareas logísticas, sino también para definir alineaciones, tácticas de partido, planificación de entrenamientos y decisiones sobre fichajes.

Orlov detalló que la dependencia fue tal que incluso se siguieron recomendaciones de la IA para organizar un viaje de equipo que habría dejado a los futbolistas sin dormir más de 28 horas antes de un compromiso, algo que generó malestar interno.

El club consideró que esta metodología influyó negativamente en el rendimiento deportivo.