Exdirector técnico de la Selección Española es despedido por usar ChatGPT para hacer alineaciones

Fútbol Internacional
/ 26 enero 2026
    Exdirector técnico de la Selección Española es despedido por usar ChatGPT para hacer alineaciones
    Robert Moreno, quien dirigió a la selección de España en 2019, fue despedido en el futbol ruso en medio de la controversia por el presunto uso de inteligencia artificial para decisiones tácticas y alineaciones. FOTO: ESPECIAL

Robert Moreno quedó fuera de su cargo en el futbol ruso luego de que directivos señalaran el uso de herramientas de IA para definir formaciones, planteamientos y hasta fichajes

El director técnico español Robert Moreno, quien estuvo al frente de la selección de España en 2019, fue despedido recientemente de su cargo en el futbol ruso en medio de una fuerte polémica relacionada con el uso de inteligencia artificial para la toma de decisiones deportivas.

El estratega, que dirigía al FC Sochi, quedó fuera del proyecto luego de que directivos del club señalaran que recurría de manera habitual a ChatGPT para definir alineaciones, esquemas tácticos y hasta la planificación de entrenamientos.

Según declaraciones de Andrei Orlov, exdirector general del Sochi, Moreno habría recurrido de forma habitual y excesiva a ChatGPT no solo para tareas logísticas, sino también para definir alineaciones, tácticas de partido, planificación de entrenamientos y decisiones sobre fichajes.

Orlov detalló que la dependencia fue tal que incluso se siguieron recomendaciones de la IA para organizar un viaje de equipo que habría dejado a los futbolistas sin dormir más de 28 horas antes de un compromiso, algo que generó malestar interno.

El club consideró que esta metodología influyó negativamente en el rendimiento deportivo.

Durante su gestión, el equipo atravesó una racha de malos resultados que lo colocó en una posición comprometida en la tabla, factor que terminó por acelerar su salida.

Desde la directiva se argumentó que la dependencia de herramientas externas debilitó el liderazgo del entrenador y la confianza del plantel en el proyecto deportivo.

Por su parte, Robert Moreno ha negado públicamente las acusaciones.

El técnico aseguró que nunca utilizó ChatGPT para definir alineaciones ni tácticas, y que su uso se limitó a tareas puntuales de traducción debido a la barrera del idioma.

Aun así, el caso ha abierto un amplio debate en el futbol internacional sobre los límites y el papel que debe tener la inteligencia artificial en la gestión deportiva de alto rendimiento.

Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

