$!Adiós a la cuesta de enero con Chat GPT y Gemini: Profeco revela cómo ahorrar con ayuda de la IA

¿Uno de tus propósitos de Año Nuevo fue ahorrar? Tratando de superar los fuertes gastos de las fiestas decembrinas, y resistiendo la cuesta de enero, nuestras metas económicas parecen cada vez más inalcanzables.

Ante esta catastrófica situación, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) reveló formas de ahorro que pueden ser de gran ayuda, con el uso de herramientas muy populares: Chat GPT y Gemini.

Si bien la Inteligencia Artificial (IA) tiene sus contras... parece ser que es altamente útil en ciertas tareas, solo necesitarás dominar la creación de prompts: instrucciones adecuadas, detalladas y específicas.

ASÍ PUEDES AHORRAR CON AYUDA DE CHAT GPT Y GEMINI, SEGÚN PROFECO

“A fin de incentivar a las familias mexicanas a adoptar hábitos de consumo responsable con su bolsillo”, la Profeco compartió los pasos clave para organizar los ingresos y contribuir en el cumplimiento de las metas económicas individuales o grupales.

La recomendación principal de la dependencia es siempre priorizar la capacidad de ahorro. El proceso es restar los gastos de necesidades básicas (alimento, vestido, salud, educación, servicios y contrataciones) de los ingresos. “De esta forma, se podrá establecer una cantidad o porcentaje constante al ahorro y no sólo el dinero que sobra”.

Herramientas de Inteligencia Articial, como Chat GPT y Gemini, pueden ayudarnos con este proceso, tanto para clasificar gastos y crear presupuestos coherentes como la planeación de metas de ahorro realistas.