Adiós a la cuesta de enero con Chat GPT y Gemini: Profeco revela cómo ahorrar con ayuda de la IA
COMPARTIR
TEMAS
Organizaciones
Conoce cómo hacer un prompt que te ayudará a administrar tus ahorros con ayuda de herramientas de Inteligencia Artificial, como Chat GPT y Gemini
¿Uno de tus propósitos de Año Nuevo fue ahorrar? Tratando de superar los fuertes gastos de las fiestas decembrinas, y resistiendo la cuesta de enero, nuestras metas económicas parecen cada vez más inalcanzables.
Ante esta catastrófica situación, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) reveló formas de ahorro que pueden ser de gran ayuda, con el uso de herramientas muy populares: Chat GPT y Gemini.
TE PUEDE INTERESAR: Profeco alerta por fallas en airbags de más de 38 mil autos Volkswagen y Seat en México
Si bien la Inteligencia Artificial (IA) tiene sus contras... parece ser que es altamente útil en ciertas tareas, solo necesitarás dominar la creación de prompts: instrucciones adecuadas, detalladas y específicas.
ASÍ PUEDES AHORRAR CON AYUDA DE CHAT GPT Y GEMINI, SEGÚN PROFECO
“A fin de incentivar a las familias mexicanas a adoptar hábitos de consumo responsable con su bolsillo”, la Profeco compartió los pasos clave para organizar los ingresos y contribuir en el cumplimiento de las metas económicas individuales o grupales.
La recomendación principal de la dependencia es siempre priorizar la capacidad de ahorro. El proceso es restar los gastos de necesidades básicas (alimento, vestido, salud, educación, servicios y contrataciones) de los ingresos. “De esta forma, se podrá establecer una cantidad o porcentaje constante al ahorro y no sólo el dinero que sobra”.
Herramientas de Inteligencia Articial, como Chat GPT y Gemini, pueden ayudarnos con este proceso, tanto para clasificar gastos y crear presupuestos coherentes como la planeación de metas de ahorro realistas.
CÓMO CREAR EXITOSAMENTE UN PROMPT IDEAL PARA CHAT GPT Y GEMINI
Al darle a una IA una instrucción, el usuario debe ser claro, específico y proporcionar un contexto adecuado a cada situación, definiendo un formato, lenguaje y tono. Recuerda que siempre podrás definir aún más las respuestas obtenidas, hasta llegar a lo que se desea obtener de una Inteligencia Artificial.
Para más facilidad, VANGUARDIA recomienda seguir esta guía:
1. Persona/Rol: Especifica qué función quieres que asuma tu herramienta de IA.
2. Tareas: Indica claramente con qué necesitas ayuda.
3. Divide las peticiones más complejas en frases más sencillas.
4. Audiencia: Define para quién es el contenido de modo que las respuestas sean personalizadas.
5. Contexto/Restricciones: Proporciona información de contexto relevante e indica cualquier restricción, pero no incluyas nunca información sensible. Comparte detalles solo si es seguro hacerlo.
6. Formato: Especifica cómo quieres que se muestre la respuesta.
TE PUEDE INTERESAR: Profeco y Suzuki hacen llamado a revisión de más de 8 mil motocicletas por errores de fábrica
Algunos ejemplos que te pueden servir, son:
1. Actúa como un profesor de economía que explica conceptos complejos a estudiantes de secundaria (PERSONA/ROL) y explica de forma sencilla qué es la inflación y por qué afecta a productos básicos como la leche (TAREA). Necesito que el resumen sea muy breve, para un reportero de radio (AUDIENCIA) y debe incluir una analogía de la vida cotidiana para que sea fácil de entender (CONTEXTO/RESTRICCIONES).
2. Tu propósito es ser un tutor de redacción persuasiva (PERSONA). Toma el texto que te adjunto y conviértelo en una columna de opinión de 400 palabras (TAREA). El tono debe ser apasionado y crítico (CONTEXTO/RESTRICCIONES), dirigido a un público educado que suele leer opinión en el diario (AUDIENCIA).
3. Actúa como editor jefe de un medio digital (PERSONA). Crea un plan con las cinco áreas clave para cubrir las próximas elecciones locales (TAREA). La información es para el equipo de cobertura política (AUDIENCIA).
OTRAS FORMAS DE AHORRO SEGURAS
La Profeco explicó que existen otras formas para cumplir con la ansiada meta económica. Una de ellas, es activar el ahorro automático del monto establecido en alguna cuenta bancaria o instrumento financiero regulado.
De esta forma, se prevé que facilitar la práctica de este hábito a la vez que mantendrá el dinero fuera de la vista, y controlar las compras compulsivas o los llamados ‘gastos hormiga’.
Otra herramienta para guardar el dinero de forma segura y generar rendimientos que incrementen la cantidad del ahorro, son los instrumentos de inversión: “Para ello, es importante verificar que la institución elegida esté autorizada y supervisada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, tal como los Certificados de la Tesorería (Cetes)”.
TE PUEDE INTERESAR: Profeco analiza bolsas de basura: estas marcas presentaron fugas y menor resistencia
AHORROS A CORTO Y MEDIANO PLAZO: ASÍ PUEDES LLEVAR UN CONTROL DE TU DINERO
La Procuraduría sugirió diseñar un tablero anual, donde se enlisten los objetivos por orden de importancia, los porcentajes correspondientes a cada meta y el monto real ahorrado por mes.
“Al término del periodo establecido en el tablero, se podrá conocer el ahorro acumulado, se habrá cumplido un propósito de Año Nuevo y se habrán adoptado hábitos de consumo responsables con el bolsillo que favorezcan el bienestar integral”.
Con estos consejos, la Profeco espera que los mexicanos adopten una guía consistente, para evitar guardar el dinero en casa o unirse a tandas ante el riesgo de la pérdida de su dinero y de la devaluación que la inflación conlleva.