México Sub 17 avanza de milagro al Mundial gracias al Fair Play y enfrentará a Argentina

Fútbol
/ 11 noviembre 2025
    México Sub 17 avanza de milagro al Mundial gracias al Fair Play y enfrentará a Argentina
    México Sub 17 clasificó como el octavo mejor tercer lugar, con apenas una victoria y gracias al Fair Play. FOTO: MEXPSORT

Con solo una victoria en tres partidos, el Tricolor enfrentará ahora a una poderosa Albiceleste, que llega con paso perfecto y nueve puntos

La Selección Mexicana Sub-17 logró mantenerse con vida en el Mundial de Qatar 2025 gracias a una combinación improbable de resultados y al criterio de Fair Play, convirtiéndose en el último equipo en asegurar su pase a los Dieciseisavos de Final.

El equipo dirigido por Carlos Cariño estaba prácticamente eliminado, pero la derrota 2-0 de Arabia Saudita frente a Mali le abrió una última ventana. Ambos equipos empataron en puntos, diferencia de goles (-2), goles anotados y recibidos. Todo se definió con el cuarto criterio de desempate: la conducta disciplinaria.

TE PUEDE INTERESAR: Tres coahuilenses representarán a México en el Tazón Latinoamericano de Brasil

Ahí fue donde México sobrevivió. Durante la Fase de Grupos, el Tricolor recibió siete tarjetas amarillas, mientras que el conjunto árabe acumuló ocho amonestaciones y dos expulsiones, lo que dejó al equipo mexicano con la mínima ventaja necesaria para continuar.

Así, el conjunto nacional avanzó como el octavo mejor tercer lugar entre los 32 participantes, con apenas una victoria y dos derrotas. Su rendimiento lo convierte en el peor clasificado de los que siguen en competencia, pero con vida, literalmente, de milagro.

Ahora, el Mini Tri enfrentará a la Selección de Argentina, el mejor equipo de la primera ronda. Los sudamericanos lideraron el Grupo D con tres victorias consecutivas, sumando nueve puntos y una diferencia de goles de +9, gracias a once goles a favor y solo dos en contra.

El cruce tiene además un antecedente reciente. Apenas un mes atrás, ambos países se enfrentaron en los cuartos de final del Mundial Sub 20 de Chile, donde la Albiceleste eliminó al Tricolor con marcador de 2-0, con tantos de Maher Mauricio Carrizo y Mateo Silvetti.

El duelo en Qatar representa una nueva oportunidad para el fútbol juvenil mexicano de buscar revancha y recuperar confianza tras un inicio irregular. El técnico Carlos Cariño y su cuerpo técnico trabajan en ajustes tácticos para intentar contener a un rival que llega en gran forma.

México finalizó tercero en el Grupo F, con tres puntos, tres goles a favor y cinco en contra. La FIFA, que este año amplió el torneo a 48 selecciones, determinó que además de los dos primeros lugares de cada grupo, avanzarían los ocho mejores terceros, lo que abrió la puerta a una clasificación histórica por conducta deportiva.

El partido entre México y Argentina se disputará esta semana en Doha, aunque aún no se confirma el horario. El ganador enfrentará al vencedor del cruce entre Portugal y Bélgica en los octavos de final, en la continuación de un torneo que, para los dirigidos por Cariño, ya es una historia de supervivencia.

Temas


Futbol
Copa Mundial de la FIFA

Localizaciones


Doha

Organizaciones


FIFA
Selección Mexicana De Futbol
Selección Argentina de Futbol

true

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Venezuela despliega fuerzas militares en todo el territorio ante presunta amenaza de Estados Unidos

Venezuela despliega fuerzas militares en todo el territorio ante presunta invasión de Estados Unidos
El presidente Trump y los republicanos del Congreso siguieron una estrategia de aumentar el dolor y esperar a los demócratas.

Trump no ha tenido límites durante el cierre del gobierno
Imágenes de video transmitidas en medios de comunicación turcos parecían mostrar la aeronave descendiendo en espiral y dejando un rastro de humo blanco. FOTO:

Se estrella avión de transporte militar de la OTAN con 20 ocupantes
La llegada se produce a la par que la Administración de Trump refuerza su presencia militar en el área del Comando Sur de Estados Unidos (Southcom) y ataca embarcaciones presuntamente dedicadas al narcotráfico. FOTO:

Llega al Caribe el USS Gerald R. Ford, el mayor portaaviones de Estados Unidos
La revocación de mandato no es un tema nuevo, sino una figura establecida en la Constitución e impulsada originalmente por el expresidente Andrés Manuel López Obrador,

Sheinbaum avala adelantar la revocación de mandato: ‘Es buena, pero debe debatirse’
Afirmó que confía plenamente en su esquema de protección y que mantiene contacto directo con la gente pese a los recientes hechos de violencia.

Claudia Sheinbaum: ‘No me va a pasar nada’; descarta ampliar su seguridad
Reubica Profepa a 41 ejemplares que presentaban estrés y peso bajo, en Morelos.

Profepa asegura 41 animales del ‘Parque Temazcal Zovic’ de Morelos; tenían estrés y bajo peso
Tendrán ajustes en penalidades, redacción técnica y especialización de ministerios públicos.

Senado ajustará Ley contra la Extorsión; prevén aprobarla el próximo martes