México Sub 17 avanza de milagro al Mundial gracias al Fair Play y enfrentará a Argentina

La Selección Mexicana Sub-17 logró mantenerse con vida en el Mundial de Qatar 2025 gracias a una combinación improbable de resultados y al criterio de Fair Play, convirtiéndose en el último equipo en asegurar su pase a los Dieciseisavos de Final. El equipo dirigido por Carlos Cariño estaba prácticamente eliminado, pero la derrota 2-0 de Arabia Saudita frente a Mali le abrió una última ventana. Ambos equipos empataron en puntos, diferencia de goles (-2), goles anotados y recibidos. Todo se definió con el cuarto criterio de desempate: la conducta disciplinaria. TE PUEDE INTERESAR: Tres coahuilenses representarán a México en el Tazón Latinoamericano de Brasil Ahí fue donde México sobrevivió. Durante la Fase de Grupos, el Tricolor recibió siete tarjetas amarillas, mientras que el conjunto árabe acumuló ocho amonestaciones y dos expulsiones, lo que dejó al equipo mexicano con la mínima ventaja necesaria para continuar.

Así, el conjunto nacional avanzó como el octavo mejor tercer lugar entre los 32 participantes, con apenas una victoria y dos derrotas. Su rendimiento lo convierte en el peor clasificado de los que siguen en competencia, pero con vida, literalmente, de milagro. Ahora, el Mini Tri enfrentará a la Selección de Argentina, el mejor equipo de la primera ronda. Los sudamericanos lideraron el Grupo D con tres victorias consecutivas, sumando nueve puntos y una diferencia de goles de +9, gracias a once goles a favor y solo dos en contra. El cruce tiene además un antecedente reciente. Apenas un mes atrás, ambos países se enfrentaron en los cuartos de final del Mundial Sub 20 de Chile, donde la Albiceleste eliminó al Tricolor con marcador de 2-0, con tantos de Maher Mauricio Carrizo y Mateo Silvetti. El duelo en Qatar representa una nueva oportunidad para el fútbol juvenil mexicano de buscar revancha y recuperar confianza tras un inicio irregular. El técnico Carlos Cariño y su cuerpo técnico trabajan en ajustes tácticos para intentar contener a un rival que llega en gran forma.