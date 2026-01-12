Gol 959 de Cristiano no evita la derrota del Al Nassr frente al líder Al Hilal
El tanto no alcanzó para evitar la derrota 3-1 en un partido clave por la cima de la Liga Profesional Saudí
Cristiano Ronaldo volvió a marcar en una noche de alto voltaje en la Liga Profesional Saudí, pero su gol no fue suficiente para cambiar la inercia del Al Nassr. El conjunto dirigido por Jorge Jesús cayó 3-1 en su visita al Al Hilal, resultado que amplía la distancia en la pelea por el liderato y deja al equipo visitante con cuatro jornadas consecutivas sin triunfo en el campeonato.
El encuentro, correspondiente a la jornada 15, enfrentó a los dos equipos que han marcado el ritmo del torneo. Al Nassr llegó con la necesidad de acortar los cuatro puntos que lo separaban del líder, mientras que Al Hilal buscaba consolidar su ventaja en un tramo clave del calendario. El resultado terminó por inclinar la balanza a favor del local, que ahora se despega a siete unidades.
Ronaldo fue el protagonista del primer golpe del partido. Al minuto 42, una jugada iniciada por João Félix con un trazo largo rompió la línea defensiva. Kingsley Coman controló dentro del área y dejó el balón servido para que el portugués definiera de primera intención con un derechazo que venció a Mohammed Al Yami. El tanto significó el gol 959 de Cristiano como profesional, un registro que lo mantiene en carrera rumbo a la cifra de mil anotaciones.
El gol dio ventaja momentánea al Al Nassr, pero no cambió el desarrollo del partido. En la segunda mitad, Al Hilal ajustó líneas y comenzó a presionar con mayor frecuencia. La recompensa llegó al minuto 57, cuando Salem Al-Dawsari convirtió un penalti con disparo raso hacia su derecha, mientras el arquero Nawaf Al-Aqidi se lanzó al lado opuesto.
La noche se complicó de inmediato para el visitante. En la misma acción del empate, Al-Aqidi fue expulsado tras una agresión sobre Rúben Neves, decisión confirmada tras la revisión en el VAR. Con un hombre menos durante media hora, Al Nassr quedó expuesto ante un rival que supo aprovechar la ventaja numérica.
Al minuto 81, Mohamed Kanno firmó el 2-1 al rematar en el área chica un centro desde la izquierda de Neves. Ya en tiempo añadido, el propio mediocampista portugués sentenció el partido con un penalti (90+2), sellando el 3-1 definitivo.
La derrota confirma el mal momento del Al Nassr en la liga, con tres caídas en sus últimos cuatro partidos. Mientras Ronaldo sigue sumando goles a su cuenta personal, el equipo pierde terreno en la lucha por el título, ahora con Al Hilal firme en la cima y con otros contendientes atentos a cualquier tropiezo en la parte alta de la tabla.