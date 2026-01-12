Gol 959 de Cristiano no evita la derrota del Al Nassr frente al líder Al Hilal

Cristiano Ronaldo volvió a marcar en una noche de alto voltaje en la Liga Profesional Saudí, pero su gol no fue suficiente para cambiar la inercia del Al Nassr. El conjunto dirigido por Jorge Jesús cayó 3-1 en su visita al Al Hilal, resultado que amplía la distancia en la pelea por el liderato y deja al equipo visitante con cuatro jornadas consecutivas sin triunfo en el campeonato.

El encuentro, correspondiente a la jornada 15, enfrentó a los dos equipos que han marcado el ritmo del torneo. Al Nassr llegó con la necesidad de acortar los cuatro puntos que lo separaban del líder, mientras que Al Hilal buscaba consolidar su ventaja en un tramo clave del calendario. El resultado terminó por inclinar la balanza a favor del local, que ahora se despega a siete unidades.

Ronaldo fue el protagonista del primer golpe del partido. Al minuto 42, una jugada iniciada por João Félix con un trazo largo rompió la línea defensiva. Kingsley Coman controló dentro del área y dejó el balón servido para que el portugués definiera de primera intención con un derechazo que venció a Mohammed Al Yami. El tanto significó el gol 959 de Cristiano como profesional, un registro que lo mantiene en carrera rumbo a la cifra de mil anotaciones.