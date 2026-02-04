Karim Benzema es presentado con el Al-Hilal y lo define como ‘el Real Madrid de Arabia’

Karim Benzema fue presentado oficialmente hoy como nuevo jugador del Al-Hilal FC de la Liga Profesional Saudí tras concretarse su salida del Al Ittihad, y no tardó en lanzar un mensaje potente sobre su nuevo club: lo calificó como “el Real Madrid de Asia”.

El delantero francés, excapitán del Real Madrid y ganador del Balón de Oro 2022, se incorporó al gigante saudí luego de rechazar una oferta de renovación de su exequipo Al Ittihad.

En sus primeras declaraciones como jugador del Al-Hilal, Benzema destacó la historia del club, su afición apasionada y las ambiciones del plantel por conquistar títulos en los próximos meses.

