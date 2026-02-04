Karim Benzema es presentado con el Al-Hilal y lo define como ‘el Real Madrid de Arabia’

/ 4 febrero 2026
    Karim Benzema es presentado con el Al-Hilal y lo define como 'el Real Madrid de Arabia'
    Karim Benzema ya posó con los colores del Al-Hilal durante su presentación oficial, donde aseguró que el club representa al “Real Madrid de Arabia” por su grandeza y palmarés.

En su presentación oficial como nuevo refuerzo, el ‘killer’ francés destacó la historia, ambición y mentalidad ganadora del club saudí, similar al club Merengue

Karim Benzema fue presentado oficialmente hoy como nuevo jugador del Al-Hilal FC de la Liga Profesional Saudí tras concretarse su salida del Al Ittihad, y no tardó en lanzar un mensaje potente sobre su nuevo club: lo calificó como “el Real Madrid de Asia”.

El delantero francés, excapitán del Real Madrid y ganador del Balón de Oro 2022, se incorporó al gigante saudí luego de rechazar una oferta de renovación de su exequipo Al Ittihad.

En sus primeras declaraciones como jugador del Al-Hilal, Benzema destacó la historia del club, su afición apasionada y las ambiciones del plantel por conquistar títulos en los próximos meses.

TE PUEDE INTERESAR: Álvaro Fidalgo y Obed Vargas podrían enfrentarse en la Copa del Rey

“Es un buen equipo, con una buena historia. Han ganado muchos trofeos. Es similar, como el Real Madrid en Asia. Los fans son buenos, juegan bien, tienen buenos jugadores y una gran mentalidad.

“Estoy muy feliz de ser parte de este equipo”, dijo Benzema al sitio oficial del club saudí.

Su llegada se da en un momento de alta competitividad dentro de la Saudi Pro League, donde el Al-Hilal lidera la tabla y busca mantener su dominio ante rivales como el Al-Nassr, equipo de Cristiano Ronaldo, cuya continuidad en Arabia Saudita ha sido objeto de debate tras el fichaje del francés.

Según medios deportivos, Benzema firma un contrato por un año y medio con el Al-Hilal, equipo históricamente dominante en la liga local y uno de los más laureados del fútbol asiático, lo que refuerza su ambición por seguir sumando trofeos después de una carrera legendaria en Europa.

