Lamine Yamal fuera toda la temporada con Barcelona: ¿Qué lesión tiene y llegará al Mundial 2026?

El Barcelona recibió un golpe fuerte en el cierre de la temporada: Lamine Yamal quedó descartado para los últimos partidos de LaLiga tras sufrir una lesión muscular en la pierna izquierda, aunque el escenario más importante para España mantiene una luz de esperanza rumbo al Mundial 2026. El club catalán informó este jueves que las pruebas médicas confirmaron una lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda del atacante de 18 años. De acuerdo con el parte oficial, Yamal seguirá un tratamiento conservador, por lo que no volverá a jugar con el Barcelona en lo que resta de la campaña, pero se espera que esté disponible para disputar la Copa del Mundo con España.

La lesión se produjo en el partido ante Celta de Vigo, donde Lamine marcó de penal el gol del triunfo 1-0 para el Barcelona, pero terminó con molestias y tuvo que abandonar el campo. La imagen encendió las alarmas tanto en el equipo blaugrana como en la Selección de España, debido a la cercanía del Mundial 2026. Aunque el Barcelona no detalló un tiempo exacto de recuperación, reportes en España apuntan a una rotura de grado 2 sin afectación en las inserciones tendinosas, con una baja estimada entre seis y ocho semanas. Bajo ese panorama, el objetivo será que el jugador llegue a la concentración mundialista y pueda estar en condiciones para el debut de España en el Grupo H ante Cabo Verde, programado para el 15 de junio. La baja llega en un momento clave para el Barcelona, que encara la recta final de LaLiga con seis partidos por disputar, incluido el Clásico ante Real Madrid.

El conjunto culé marcha como líder con ventaja en la tabla, pero perderá a uno de sus futbolistas más determinantes justo en el tramo decisivo del campeonato. Para España, la noticia genera preocupación, pero no alarma total. Lamine Yamal se ha convertido en una de las principales figuras de la nueva generación española y su presencia en el Mundial 2026 es considerada clave para el proyecto de la Roja. Su recuperación será seguida de cerca por el Barcelona y por el cuerpo técnico de la Selección, que buscará evitar riesgos antes del torneo que se jugará en México, Estados Unidos y Canadá. El propio futbolista reaccionó en redes sociales con un mensaje de ánimo, en el que aseguró que esta lesión es solo una pausa y que volverá más fuerte. Ahora, el reto será cumplir el tratamiento sin acelerar tiempos, para que Lamine Yamal pueda pasar de la preocupación en Barcelona a ser una de las grandes cartas de España en el Mundial 2026.

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