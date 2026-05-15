Robert Lewandowski prepara la despedida del Barcelona; su destino podría estar en Medio Oriente

De acuerdo con información del medio polaco SportoweFakty , el club saudí ya presentó una propuesta formal y concreta que contempla un salario descomunal de 90 millones de euros por temporada , cifra que equivaldría a aproximadamente 1.48 millones de libras esterlinas por semana . Con ese ingreso, el atacante de 37 años se convertiría en el tercer jugador mejor pagado del campeonato saudí, únicamente por debajo de Cristiano Ronaldo (Al Nassr) y Karim Benzema (Al Ittihad) .

Robert Lewandowski, uno de los delanteros más letales de la última década, estaría a un paso de cerrar un acuerdo millonario con el Al-Hilal de la Saudi Pro League , lo que marcaría su salida del FC Barcelona una vez que finalice su contrato este verano.

Aunque el dinero es impresionante, en España se asegura que la posible salida del polaco no sería motivada por lo económico. Según el diario SPORT, la decisión se basaría en una cuestión estrictamente deportiva: Lewandowski buscaría mantener un rol protagónico, algo que ya no tendría garantizado dentro del proyecto que encabezaría Hansi Flick en el Barcelona.

Incluso, el club catalán le habría ofrecido una extensión de contrato por un año, pero condicionada a una reducción salarial del 50%, además de dejarle claro que su rol sería el de un jugador de rotación y no titular indiscutible.

Otro aspecto que influiría en su decisión es la selección nacional. Lewandowski considera clave mantenerse en forma para seguir compitiendo con Polonia, y cree que en Arabia Saudita podría encontrar un ritmo competitivo menos desgastante, con entrenamientos más ligeros y mayor regularidad de minutos.

El propio delantero dejó abierta esa posibilidad recientemente, cuando declaró a SPORT a principios de mayo:

”Tengo casi 38 años, pero me siento bien físicamente, así que lo estoy considerando. Tengo que considerar la posibilidad de que sea el momento de jugar con más libertad y disfrutar de la vida. Quizás esa opción surja, y no la descarto.”

Mientras tanto, su agente Pini Zahavi ya estaría en conversaciones con equipos saudíes, aunque también existirían propuestas desde otros destinos como el Chicago Fire de la MLS y el Porto de Portugal.

En lo deportivo, el Al-Hilal vive un momento sólido, ubicado como segundo en la Saudi Pro League, y reforzándose agresivamente para dominar la región. Bajo el mando de Simone Inzaghi, el club busca armar una plantilla repleta de figuras, donde Lewandowski podría compartir vestidor con jugadores como Karim Benzema, Ruben Neves, Darwin Núñez y Theo Hernández.

Además, el club presume un logro reciente en el Mundial de Clubes, donde alcanzó los cuartos de final tras eliminar al Manchester City, según reportó SportoweFakty.

La Saudi Pro League continúa consolidándose como un destino irresistible para estrellas europeas, impulsada por salarios fuera de mercado. Según cifras difundidas por Capology, los mejores sueldos del campeonato incluyen a:

Cristiano Ronaldo — 208 millones de euros al año

Karim Benzema — 104 millones

Sadio Mané — 47 millones

Riyad Mahrez — 35 millones

Kalidou Koulibaly — 29 millones

Sergej Milinković-Savić — 29 millones