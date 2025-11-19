Los cracks que verán el Mundial 2026 por TV: ausencias dolorosas que no clasificaron a la Copa del Mundo

La clasificación rumbo al Mundial 2026 dejó ya un puñado de víctimas ilustres. Con 42 de los 48 boletos asignados y solo pendientes los repechajes europeos y el torneo intercontinental, varias estrellas del futbol internacional han quedado oficialmente fuera de toda ruta posible hacia la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá. A continuación, un repaso por las ausencias más sonadas, confederación por confederación. TE PUEDE INTERESAR: México cierra 2025 en crisis: seis partidos sin ganar y dudas rumbo al Mundial 2026 EL TALENTO ÉLITE DE EUROPA QUE VERÁ EL MUNDIAL POR TV En UEFA hubo menos sorpresas a nivel de potencias, pero sí varios cracks que se quedan en el camino pese a brillar en clubes de primera línea. Dominik Szoboszlai, motor de Hungría y figura del Liverpool, es quizá el caso más simbólico: su selección dejó escapar incluso el boleto a repechaje y se despidió ante una remontada histórica de Irlanda.

También queda fuera Benjamin Šeško, delantero del Manchester United, incapaz de llevar a Eslovenia más allá de una fase de grupos que se vino abajo con la derrota en casa ante Kosovo, resultado que enterró las opciones mundialistas del equipo balcánico. Khvicha Kvaratskhelia, estrella de Georgia y figura del PSG tras su explosión en el Napoli, tampoco estará en Norteamérica: su selección terminó muy lejos de España y Turquía en su sector, pese a sus actuaciones determinantes. Otro golpe fuerte es la ausencia de Serbia, que dejó la puerta abierta a Albania en la lucha por el segundo puesto de su grupo. Eso significa que Dušan Vlahović, delantero de la Juventus, verá el Mundial desde casa, al igual que una generación talentosa que nunca llegó a cuajar. NIGERIA Y CAMERÚN, LOS GIGANTES AFRICANOS CAÍDOS La zona más dura en términos de bombazos es la africana. Nigeria, una de las grandes potencias del continente, cayó en la final del playoff ante República Democrática del Congo en una serie dramática resuelta en penales. Esa eliminación deja fuera al goleador Victor Osimhen, uno de los mejores centros delanteros del mundo, así como a Ademola Lookman y a una generación que enlaza su segundo Mundial consecutivo ausente. Camerún también se quedó corto: perdió primero el boleto directo frente a Cabo Verde y luego cayó en la repesca ante la misma RD Congo. Eso deja sin Mundial a figuras como el portero André Onana (Manchester United) y el atacante Bryan Mbeumo (Brentford).

A la lista se suman Gabón, la República Centroafricana y Guinea, que verán el Mundial por televisión pese a contar con nombres como Pierre-Emerick Aubameyang, Geoffrey Kondogbia o Serhou Guirassy. CHILE, PERÚ Y VENEZUELA, LAS GRANDES AUSENCIAS En Conmebol, el nuevo formato con seis boletos directos y un repechaje parecía abrir la puerta a casi todos, pero no fue así. Las clasificadas son Argentina, Brasil, Ecuador, Uruguay, Colombia y Paraguay, con Bolivia en repechaje, mientras que Venezuela, Perú y Chile quedaron eliminadas. Chile, que hace una década levantó dos Copas América, consumó otro fracaso generacional: más allá de que la vieja guardia (Alexis Sánchez, Arturo Vidal) vive el tramo final de su carrera, su ausencia vuelve a pesar en Sudamérica. Perú tampoco consiguió engancharse en la lucha por el séptimo puesto, con Gianluca Lapadula como referencia ofensiva pero sin la solidez de procesos recientes; mientras que Venezuela quedó fuera dejando sin Mundial a su histórico goleador Salomón Rondón y a una generación que apuntaba a hacer historia vinotinto.

CHINA, EL GIGANTE QUE SE APAGÓ En Asia, la noticia más ruidosa no es la caída de una potencia, sino el nuevo fracaso del proyecto chino: China quedó fuera de toda posibilidad de repetir su única participación mundialista, lo que deja sin escaparate a referentes como Wu Lei. En contraste, Japón, Corea del Sur, Irán, Australia, Arabia Saudita, Qatar y Uzbekistán ya tienen boleto asegurado, sin que por ahora se haya caído ninguno de los gigantes regionales. En Oceanía, Nueva Zelanda cumplió con los pronósticos y aseguró su lugar, por lo que no hay una figura de gran impacto global que se quede fuera desde esa confederación. KEYLOR NAVAS NO JUGARÁ SU ÚLTIMO MUNDIAL En Concacaf, el cierre fue demoledor para algunas selecciones históricas. Además de los anfitriones México, Estados Unidos y Canadá, los boletos restantes fueron para Panamá, Curazao y Haití, mientras que Surinam y Jamaica irán al repechaje. Esto significa que Costa Rica y Honduras se quedan definitivamente sin Mundial. Para el aficionado neutral, la gran pérdida es Keylor Navas, arquero histórico de los ticos y exfigura del Real Madrid y PSG, quien no tendrá la oportunidad de disputar otra Copa.

También quedan fuera Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Trinidad y Tobago y Bermudas, dejando sin escaparate mundialista a figuras regionales como Alberth Elis (Honduras) o los referentes ofensivos de Guatemala y la Selecta.