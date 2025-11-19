Los cracks que verán el Mundial 2026 por TV: ausencias dolorosas que no clasificaron a la Copa del Mundo

Los cracks que verán el Mundial 2026 por TV: ausencias dolorosas que no clasificaron a la Copa del Mundo

Victor Osimhen, Dominik Szoboszlai, Dušan Vlahović, Keylor Navas, Khvicha Kvaratskhelia y varias figuras más quedaron eliminadas rumbo al Mundial 2026

Fútbol Internacional
/ 19 noviembre 2025
COMPARTIR

La clasificación rumbo al Mundial 2026 dejó ya un puñado de víctimas ilustres.

Con 42 de los 48 boletos asignados y solo pendientes los repechajes europeos y el torneo intercontinental, varias estrellas del futbol internacional han quedado oficialmente fuera de toda ruta posible hacia la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá.

A continuación, un repaso por las ausencias más sonadas, confederación por confederación.

TE PUEDE INTERESAR: México cierra 2025 en crisis: seis partidos sin ganar y dudas rumbo al Mundial 2026

EL TALENTO ÉLITE DE EUROPA QUE VERÁ EL MUNDIAL POR TV

En UEFA hubo menos sorpresas a nivel de potencias, pero sí varios cracks que se quedan en el camino pese a brillar en clubes de primera línea.

Dominik Szoboszlai, motor de Hungría y figura del Liverpool, es quizá el caso más simbólico: su selección dejó escapar incluso el boleto a repechaje y se despidió ante una remontada histórica de Irlanda.

También queda fuera Benjamin Šeško, delantero del Manchester United, incapaz de llevar a Eslovenia más allá de una fase de grupos que se vino abajo con la derrota en casa ante Kosovo, resultado que enterró las opciones mundialistas del equipo balcánico.

Khvicha Kvaratskhelia, estrella de Georgia y figura del PSG tras su explosión en el Napoli, tampoco estará en Norteamérica: su selección terminó muy lejos de España y Turquía en su sector, pese a sus actuaciones determinantes.

Otro golpe fuerte es la ausencia de Serbia, que dejó la puerta abierta a Albania en la lucha por el segundo puesto de su grupo. Eso significa que Dušan Vlahović, delantero de la Juventus, verá el Mundial desde casa, al igual que una generación talentosa que nunca llegó a cuajar.

NIGERIA Y CAMERÚN, LOS GIGANTES AFRICANOS CAÍDOS

La zona más dura en términos de bombazos es la africana. Nigeria, una de las grandes potencias del continente, cayó en la final del playoff ante República Democrática del Congo en una serie dramática resuelta en penales.

Esa eliminación deja fuera al goleador Victor Osimhen, uno de los mejores centros delanteros del mundo, así como a Ademola Lookman y a una generación que enlaza su segundo Mundial consecutivo ausente.

Camerún también se quedó corto: perdió primero el boleto directo frente a Cabo Verde y luego cayó en la repesca ante la misma RD Congo. Eso deja sin Mundial a figuras como el portero André Onana (Manchester United) y el atacante Bryan Mbeumo (Brentford).

A la lista se suman Gabón, la República Centroafricana y Guinea, que verán el Mundial por televisión pese a contar con nombres como Pierre-Emerick Aubameyang, Geoffrey Kondogbia o Serhou Guirassy.

CHILE, PERÚ Y VENEZUELA, LAS GRANDES AUSENCIAS

En Conmebol, el nuevo formato con seis boletos directos y un repechaje parecía abrir la puerta a casi todos, pero no fue así.

Las clasificadas son Argentina, Brasil, Ecuador, Uruguay, Colombia y Paraguay, con Bolivia en repechaje, mientras que Venezuela, Perú y Chile quedaron eliminadas.

Chile, que hace una década levantó dos Copas América, consumó otro fracaso generacional: más allá de que la vieja guardia (Alexis Sánchez, Arturo Vidal) vive el tramo final de su carrera, su ausencia vuelve a pesar en Sudamérica.

Perú tampoco consiguió engancharse en la lucha por el séptimo puesto, con Gianluca Lapadula como referencia ofensiva pero sin la solidez de procesos recientes; mientras que Venezuela quedó fuera dejando sin Mundial a su histórico goleador Salomón Rondón y a una generación que apuntaba a hacer historia vinotinto.

CHINA, EL GIGANTE QUE SE APAGÓ

En Asia, la noticia más ruidosa no es la caída de una potencia, sino el nuevo fracaso del proyecto chino: China quedó fuera de toda posibilidad de repetir su única participación mundialista, lo que deja sin escaparate a referentes como Wu Lei.

En contraste, Japón, Corea del Sur, Irán, Australia, Arabia Saudita, Qatar y Uzbekistán ya tienen boleto asegurado, sin que por ahora se haya caído ninguno de los gigantes regionales.

En Oceanía, Nueva Zelanda cumplió con los pronósticos y aseguró su lugar, por lo que no hay una figura de gran impacto global que se quede fuera desde esa confederación.

KEYLOR NAVAS NO JUGARÁ SU ÚLTIMO MUNDIAL

En Concacaf, el cierre fue demoledor para algunas selecciones históricas. Además de los anfitriones México, Estados Unidos y Canadá, los boletos restantes fueron para Panamá, Curazao y Haití, mientras que Surinam y Jamaica irán al repechaje.

Esto significa que Costa Rica y Honduras se quedan definitivamente sin Mundial. Para el aficionado neutral, la gran pérdida es Keylor Navas, arquero histórico de los ticos y exfigura del Real Madrid y PSG, quien no tendrá la oportunidad de disputar otra Copa.

También quedan fuera Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Trinidad y Tobago y Bermudas, dejando sin escaparate mundialista a figuras regionales como Alberth Elis (Honduras) o los referentes ofensivos de Guatemala y la Selecta.

TEMAS
Futbol internacional
resultados
Copa Mundial de la FIFA
Personajes
Keylor Navas
Organizaciones
Concacaf
Conmebol
UEFA
true

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

COMENTARIOS

Selección de los editores
La presidenta Sheinbaum aseguró que se investigará al Bloque Negro y a los responsables de los actos violentos del 15N, además de revisar posibles abusos policiales.

‘Bloque Negro tiene que investigarse’... Sheinbaum sobre supuesto grupo de choque en marchas de la CDMX
Instalaciones de AHMSA en Monclova permanecen detenidas desde 2023, a la espera de que el Juzgado de Concursos Mercantiles autorice la subasta para definir su futuro y el de miles de trabajadores.

A un año de la quiebra, AHMSA sigue sin comprador y la industria del acero enfrenta un escenario incierto
La FGE confirmó que la causa de la muerte de Silvia, de 13 años, fue por traumatismo craneoencefálico por proyectil de arma de fuego.

Investiga FGE muerte de menor hallada en el ejido Buñuelos de Saltillo; familiares rinden declaración
Seis selecciones competirán en México por los últimos dos boletos a la Copa del Mundo 2026.

FIFA confirma a Guadalajara y Monterrey como sedes del repechaje rumbo al Mundial 2026: ¿cuándo se jugarán?
Organizaciones civiles piden detener la Caravana Navideña Coca-Cola, acusándola de promover el consumo de bebidas azucaradas y contribuir a la crisis de obesidad infantil en México.

¿Adiós a la Caravana Navideña Coca-Cola?... piden a Cofepris cancelar desfiles por impacto negativo en la Salud
Las luces navideñas de baja calidad pueden provocar incendios en segundos. Conoce cómo prevenir riesgos, qué normas oficiales debes buscar y cómo elegir productos seguros para esta temporada.

Lo barato sale caro... Profeco alerta sobre riesgo al comprar luces navideñas ‘patito’
Christian Nodal y sus padres quedaron desvinculados del proceso penal iniciado por Universal Music, luego de que una jueza determinó que no existían pruebas suficientes sobre la presunta falsificación de documentos relacionados con derechos musicales

Christian Nodal queda libre de proceso: jueza descarta acusación de Universal Music
Meta propone reemplazar el celular con nuevas gafas de realidad aumentada. Zuckerberg asegura que las Meta Ray-Ban Display serán el dispositivo clave del futuro.

Adiós al celular... Meta propone un nuevo dispositivo con realidad aumentada