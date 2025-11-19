México cierra 2025 en crisis: seis partidos sin ganar y dudas rumbo al Mundial 2026

La Selección Mexicana cerró 2025 como anfitriona inquieta: con dos títulos recientes en la vitrina, pero envuelta en dudas deportivas, abucheos y una relación quebrada con su afición a menos de siete meses del Mundial 2026. La derrota 2-1 ante Paraguay en San Antonio, último duelo del año, extendió a seis la racha sin ganar del Tri y dejó más interrogantes que certezas rumbo a la última Fecha FIFA de marzo. UN AÑO DE CONTRASTES: TÍTULOS Y RACHAS SIN TRIUNFO El ciclo de Javier Aguirre en 2025 tuvo un punto alto: México conquistó la Liga de Naciones de la Concacaf en marzo y revalidó la Copa Oro en julio al remontar 2-1 a Estados Unidos, lo que el propio técnico presentó como un golpe de confianza para encarar la Copa del Mundo como coanfitrión.

TE PUEDE INTERESAR: México pierde 2-1 ante Paraguay en su último amistoso de 2025 Sin embargo, desde aquella Final en julio, el equipo mayor no volvió a ganar. El Tri encadenó empates ante Japón (0-0) y Corea del Sur (2-2) en septiembre, una goleada 0-4 frente a Colombia y un 1-1 con Ecuador en octubre, además del 0-0 contra Uruguay en Torreón y el reciente 1-2 con Paraguay en el Alamodome. Las estadísticas oficiales muestran que, pese a 13 partidos sin recibir gol en 23 juegos con Aguirre, el equipo no ha logrado convertir la solidez defensiva en una versión consistente frente a rivales de nivel mayor. LO QUE DIJO AGUIRRE TRAS EL GOLPE ANTE PARAGUAY Después del 1-2 ante Paraguay, Javier Aguirre reconoció en conferencia de prensa que “veo cosas que no me gustan”, y señaló que con el marcador en contra reaparecieron errores que creía superados. Admitió que el rival pudo ampliar la diferencia y habló de carencias en el último tercio de la cancha, donde falta determinación y personalidad.

También lanzó un mensaje directo al vestuario al señalar que dentro del plantel hay jugadores capaces de responder al nivel de selección y otros a quienes “no les alcanza”, dejando la puerta abierta a cambios rumbo a la lista final del Mundial. En días previos al duelo, Aguirre defendió su política de rotaciones como una necesidad en un entorno “excesivamente resultadista”, y prendió el debate en la portería al asegurar que aún no define a sus guardametas mundialistas. VOCES DEL VESTIDOR: ENTRE EL APRENDIZAJE Y LA TENSIÓN CON LA AFICIÓN Tras la derrota ante Paraguay, Edson Álvarez declaró que enfrentaron a un rival “muy difícil de abrir” y que el equipo debe seguir trabajando para llegar fuerte al Mundial, manteniendo el discurso del aprendizaje. Sin embargo, su figura se convirtió en símbolo de la tensión con la afición luego de responder con ironía los abucheos en Torreón con la frase “qué lindo es estar en casa”.

Raúl Jiménez también quedó envuelto en polémica: aunque marcó de penal contra Paraguay, sus críticas a los abucheos previos fueron reprobadas por analistas que lo acusaron de falta de autocrítica. QUÉ DICEN LOS EXPERTOS: PESIMISMO Y POCA FE El balance mediático no es positivo. Distintos analistas han calificado al Tri como un equipo “sin rumbo” rumbo a 2026, y consideran que ni los títulos en Concacaf ni el cambio de entrenador han logrado convencer a la afición. Christian Martinoli ha llegado a definir a este grupo como “la peor generación que le ha tocado narrar”, aunque reconoce que jugar como local y el formato ampliado podrían permitir llegar a los Octavos de Final. Encuestas recientes muestran que solo una tercera parte de los aficionados está satisfecha con el trabajo de Aguirre y que la expectativa de que el Tri brille en casa es mínima.

LO QUE VIENE: MARZO COMO ÚLTIMO ENSAYO ANTES DEL AZTECA México ya está clasificado como coanfitrión y solo tiene por delante partidos de preparación. Para marzo de 2026 se proyecta una ventana de alto riesgo, con amistosos ante selecciones europeas de élite como Portugal y Bélgica, e incluso negociaciones para enfrentar a Francia. Se contempla también el debut de Álvaro Fidalgo con el Tri como naturalizado, una apuesta del cuerpo técnico para refrescar el medio campo. Marzo será además el mes del repechaje intercontinental con sedes en México, recordando que el país será un punto clave del cierre del camino al Mundial. Así, México llega al final de 2025 con un palmarés reciente que lo sostiene en el papel, pero con un presente futbolístico que genera más preguntas que respuestas. El margen de maniobra de Aguirre es mínimo: la última Fecha FIFA previa al Mundial deberá servir para encontrar un 11 reconocible, recomponer la conexión con la afición y demostrar que el bicampeón de la Copa Oro puede aspirar a algo más que sobrevivir cuando el balón ruede en el Estadio Azteca el 11 de junio.