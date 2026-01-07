Manchester United deja escapar la victoria ante Burnley en su primer partido sin Amorim
Pese al doblete de Benjamin Sesko y al dominio en varios tramos, el equipo visitante no logró sostener la ventaja y sigue fuera de la zona europea
El Manchester United inició una nueva etapa sin Ruben Amorim con un empate 2-2 ante el Burnley en Turf Moor, en un partido que volvió a dejar señales de irregularidad para el conjunto de Old Trafford. El rival llegaba sin triunfos en la Premier League desde octubre y ubicado en la parte baja de la tabla, pero aun así logró rescatar un punto frente a un United que tuvo control del juego en varios tramos y no supo sostener la ventaja.
El encuentro comenzó cuesta arriba para los visitantes. Burnley, con pocas llegadas pero bien aprovechadas, abrió el marcador al minuto 13 tras una acción por la banda izquierda. Bashir Humphreys envió un centro que desvió Ayden Heaven, lo suficiente para descolocar a la defensa y sorprender al arquero con un balón que terminó en el segundo poste.
A partir de ese momento, el United asumió la iniciativa. La posesión y las llegadas se acumularon, pero el empate no llegó antes del descanso. Burnley resistió con una intervención sobre la línea y varias atajadas de Martin Dubravka, mientras Benjamin Sesko falló un par de oportunidades claras. Además, un gol de Lisandro Martínez fue anulado tras una falta señalada en un tiro de esquina, en una jugada polémica por los forcejeos dentro del área.
El panorama cambió en el arranque del segundo tiempo. Sesko rompió su sequía goleadora al minuto 50 y, diez minutos después, firmó su doblete para darle la vuelta al marcador. El United parecía encaminar el partido, pero la reacción local fue inmediata. Jaidon Anthony igualó el encuentro con un disparo desde fuera del área apenas seis minutos después del 2-1.
Con el empate, el juego se volvió abierto. Hubo espacios y transiciones rápidas, aunque el United retomó el control en el cierre. Sesko estuvo cerca del tercer tanto y Shea Lacey estrelló un remate en el travesaño. El marcador no se movió más.
El 2-2 dejó al Manchester United en la sexta posición, fuera de puestos europeos, con ocho empates en la temporada, solo superado por Sunderland. Burnley, penúltimo, acumula 12 partidos sin ganar y se mantiene a ocho puntos de la zona de salvación.