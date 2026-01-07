Manchester United deja escapar la victoria ante Burnley en su primer partido sin Amorim

Fútbol Internacional
/ 7 enero 2026
    Manchester United deja escapar la victoria ante Burnley en su primer partido sin Amorim
    Benjamin Sesko marcó dos goles en la segunda mitad, pero no pudo asegurar el triunfo del United. FOTO: AP

Pese al doblete de Benjamin Sesko y al dominio en varios tramos, el equipo visitante no logró sostener la ventaja y sigue fuera de la zona europea

El Manchester United inició una nueva etapa sin Ruben Amorim con un empate 2-2 ante el Burnley en Turf Moor, en un partido que volvió a dejar señales de irregularidad para el conjunto de Old Trafford. El rival llegaba sin triunfos en la Premier League desde octubre y ubicado en la parte baja de la tabla, pero aun así logró rescatar un punto frente a un United que tuvo control del juego en varios tramos y no supo sostener la ventaja.

El encuentro comenzó cuesta arriba para los visitantes. Burnley, con pocas llegadas pero bien aprovechadas, abrió el marcador al minuto 13 tras una acción por la banda izquierda. Bashir Humphreys envió un centro que desvió Ayden Heaven, lo suficiente para descolocar a la defensa y sorprender al arquero con un balón que terminó en el segundo poste.

TE PUEDE INTERESAR: Sacude la NFL: Siete equipos buscan a John Harbaugh tras su salida de Ravens

A partir de ese momento, el United asumió la iniciativa. La posesión y las llegadas se acumularon, pero el empate no llegó antes del descanso. Burnley resistió con una intervención sobre la línea y varias atajadas de Martin Dubravka, mientras Benjamin Sesko falló un par de oportunidades claras. Además, un gol de Lisandro Martínez fue anulado tras una falta señalada en un tiro de esquina, en una jugada polémica por los forcejeos dentro del área.

El panorama cambió en el arranque del segundo tiempo. Sesko rompió su sequía goleadora al minuto 50 y, diez minutos después, firmó su doblete para darle la vuelta al marcador. El United parecía encaminar el partido, pero la reacción local fue inmediata. Jaidon Anthony igualó el encuentro con un disparo desde fuera del área apenas seis minutos después del 2-1.

Con el empate, el juego se volvió abierto. Hubo espacios y transiciones rápidas, aunque el United retomó el control en el cierre. Sesko estuvo cerca del tercer tanto y Shea Lacey estrelló un remate en el travesaño. El marcador no se movió más.

El 2-2 dejó al Manchester United en la sexta posición, fuera de puestos europeos, con ocho empates en la temporada, solo superado por Sunderland. Burnley, penúltimo, acumula 12 partidos sin ganar y se mantiene a ocho puntos de la zona de salvación.

Temas


Futbol
resultados

Organizaciones


Manchester United
Premier League

Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

COMENTARIOS

Selección de los editores
La asimetría comercial histórica entre México y Canadá con respecto a Estados Unidos ha provocado desventajas comparativas entre las tres economías nacionales.

El ‘T-MEC zombie’ será un riesgo geopolítico para México en 2026
El fundador y director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, habla en el escenario con robots durante una conferencia de prensa de Nvidia antes de la feria tecnológica CES.

Lenovo y NVIDIA lanzan “fábricas de IA” masivas para acelerar la producción industrial
Descarado Trump

Descarado Trump
true

Trump hace cambios en Venezuela para que todo siga igual
La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que la postura de Ciro Gómez Leyva sobre la operación de Estados Unidos en Venezuela es “antipatriota” y advirtió que normalizar este tipo de intervenciones abre la puerta a acciones similares en México

Claudia Sheinbaum califica de ‘antipatriota’ la postura de Gómez Leyva sobre intervención de EU en Venezuela

Acuerdo. La expareja alcanzó un acuerdo legal que prioriza el bienestar de sus hijos y evita disputas públicas.

Finalizan Nicole Kidman y Keith Urban su divorcio en tiempo récord y sin conflictos legales
El nuevo frente frío y su masa de aire frío traerán temperaturas de hasta -10 grados en la República Mexicana.

Las nieves de enero... Frente Frío y Gran Masa de Aire Frío azotarán a México con nieve, lluvias y bajas temperaturas
Tanto el COVID-19 como el resfriado común y la influenza están causados por virus.

¿Tengo influenza, gripe, alergia o COVID-19?... Cuáles son las principales diferencias y síntomas