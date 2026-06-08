Sheinbaum abandera a la Selección Mexicana rumbo al Mundial; Memo Ochoa recibe bandera

Rumbo al Mundial de Futbol 2026, la Presidenta Claudia Sheinbaum abanderó a la Selección Mexicana en la Ciudad de México pasadas las 13:15 horas en las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento (CAR) de la Federación Mexicana de Futbol, en la Ciudad de México (CDMX). Con honores a la bandera de México, la entonación del himno nacional y el listado de todos los jugadores mexicanos seleccionados para la justa mundialista, que será compartida con Estados Unidos y Canadá, fue que se llevó a cabo el breve evento sin discurso por parte de la Presidenta.

En el evento también estuvo presente Romel Pacheco, el director de la Comisión Nacional de la Cultura Física y Deporte (Conade); Mikel Arriola, el comisionado presidente de la Federación Mexicana de Fútbol (FMF); Ivar Sisniega, presidente ejecutivo de la FMF; Javier Aguirre, director técnico de la Selección Mexicana, entre otros miembros técnicos del equipo mexicano y los jugadores liderados por Edson Álvarez.

LOS 26 SELECCIONADOS TOMAN PROTESTA ANTE LA PRESIDENTA; ‘MEMO’ OCHOA ES RECIBE LÁBARO PATRIO Sheinbaum tomó protesta e inició el abanderamiento para los jugadores de la Selección Nacional de México que representarán al país en la Copa Mundial de la FIFA 2026 del 11 de junio al 19 de julio de 2026, con el lábaro patrio en manos “encomiendo a su patriotismo esta bandera que simboliza su independencia, el honor, las instituciones, nuestro pueblo y la identidad de su territorio”, expresó Sheinbaum. “¿Protestan honrarla y defenderla con lealtad y constancia?”, preguntó la mandataria a los seleccionados nacionales, al unísono los 16 futbolistas aztecas respondieron “sí, protesto”; refrendando su compromiso con los valores y la identidad mexicana.

“Al concederles el honor de ponerla en sus manos, la Patria confía en que como buenos y leales mexicanos sabrán cumplir con su protesta por el bien del pueblo y por el bien de la nación; que su ejemplo inspire a millones de mexicanas y mexicanos a creer en la fuerza del deporte y en el poder de sus sueños; “Muchas felicidades, les deseamos el mayor de los éxitos: ¡Que viva la Selección, enhorabuena!”, concluyó la Presidenta la toma de protesta.

Tras la toma de protesta, el jugador que corrió con la responsabilidad de recibir la bandera mexicana fue Guillermo Ochoa, quien disputará su quinta Copa del Mundo. Este evento marca el inicio de su participación en eventos deportivos a nivel mundial como los Juegos Olímpicos o Panamericanos.

¿QUIÉNES SON LOS SELECCIONADOS? Para llegar a la convocatoria abanderada este lunes, el cuerpo técnico del Tricolor trabajó durante semanas con una prelista de 55 futbolistas; de ese grupo, ‘El Vasco’ Aguirre redujo la nómina a los 26 jugadores que representarán al país en el Mundial 2026.

Estos son los 26 futbolistas de México que irán al Mundial: Porteros: Raúl Rangel, Carlos Acevedo y Guillermo Ochoa. Defensas: César Montes, Israel Reyes, Jesús Gallardo, Johan Vásquez, Mateo Chávez y Jorge Sánchez. Mediocampistas: Edson Álvarez, Álvaro Fidalgo, Brian Gutiérrez, Erik Lira, Gilberto Mora, Luis Chávez, Obed Vargas, Orbelín Pineda y Luis Romo. Delanteros: César Huerta, Alexis Vega, Armando González, Guillermo Martínez, Julián Quiñones, Roberto Alvarado, Santiago Gimenez y Raúl Jiménez.

¿CUÁNDO JUEGA MÉXICO? El primer partido de la Selección Mexicana será precisamente el partido inaugural ante Sudáfrica el próximo jueves 11 de junio, en punto de las 13:00 horas, para dar paso a la fase de grupos. México se encuentra en el Grupo A junto a Sudáfrica, Corea del Sur y República Checa. Al ser el partido inaugural, se espera una ceremonia previa con artistas invitados, música y los himnos impulsados por la FIFA, la cual se espera que arranque en punto de las 11:30 horas.

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