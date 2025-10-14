Mundial 2026: Sudáfrica y Qatar completan los cupos de África y Asia rumbo a la Copa del Mundo
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Organizaciones
Ambos equipos aseguraron su lugar en el torneo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá
Este martes se confirmaron nuevas selecciones clasificadas al Mundial que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México en 2026. Entre ellas, Sudáfrica y Qatar aseguraron su presencia tras superar con éxito sus respectivos compromisos en las eliminatorias de África y Asia.
En el continente africano, Sudáfrica venció 3-0 a Ruanda en la ciudad de Nelspriut, con anotaciones de Thalente Mbatha, Oswin Apollis y Evidence Makgopa, resultado que, junto con la derrota de Benín por 4-0 ante Nigeria, le permitió alcanzar 18 puntos y sellar el pase directo. Los Bafana Bafana regresarán así a una Copa del Mundo tras 16 años de ausencia, siendo su última participación la edición de Sudáfrica 2010.
TE PUEDE INTERESAR: Cristiano Ronaldo marca doblete histórico en el empate 2-2 de Portugal ante Hungría rumbo al Mundial 2026
El equipo dirigido por Hugo Broos tuvo un camino irregular. En septiembre, una sanción por alineación indebida frente a Lesoto le costó tres puntos, aunque logró recuperarse en las jornadas finales. Con este boleto, el país africano alcanza su cuarta participación mundialista, tras haber competido también en Francia 1998 y Corea-Japón 2002.
En el mismo grupo, Nigeria finalizó en segundo lugar con 17 puntos, mientras que Benín quedó tercero con 15. A pesar del triplete de Victor Osimhen ante los benineses, las Super Águilas no lograron clasificar directamente y ahora esperan una posible plaza en el repechaje intercontinental.
Por su parte, en Asia, Qatar se impuso 2-1 a Emiratos Árabes Unidos en el estadio Jassim Bin Hamad de Rayán, con goles de Pedro Miguel y Boualem Khoukhi, asegurando así su segundo Mundial consecutivo bajo la dirección del español Julen Lopetegui. Los campeones de Asia sumaron el puntaje necesario para ganar su grupo en la segunda fase de clasificación.
Con estos resultados, África ya cuenta con nueve selecciones clasificadas: Marruecos, Túnez, Egipto, Argelia, Cabo Verde, Ghana, Sudáfrica, Costa de Marfil y Senegal, mientras que Asia completó sus ocho cupos con Australia, Irán, Japón, Corea del Sur, Uzbekistán, Jordania, Qatar y Arabia Saudita.
En total, 28 de los 48 lugares disponibles para el Mundial 2026 ya están ocupados. Además de los anfitriones —Canadá, México y Estados Unidos—, América del Sur aportará seis representantes, y Nueva Zelanda será el único clasificado por Oceanía. Las dos plazas restantes se definirán en el repechaje intercontinental, donde participarán selecciones como Bolivia y Nueva Caledonia.