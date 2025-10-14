Mundial 2026: Sudáfrica y Qatar completan los cupos de África y Asia rumbo a la Copa del Mundo

Este martes se confirmaron nuevas selecciones clasificadas al Mundial que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México en 2026. Entre ellas, Sudáfrica y Qatar aseguraron su presencia tras superar con éxito sus respectivos compromisos en las eliminatorias de África y Asia.

En el continente africano, Sudáfrica venció 3-0 a Ruanda en la ciudad de Nelspriut, con anotaciones de Thalente Mbatha, Oswin Apollis y Evidence Makgopa, resultado que, junto con la derrota de Benín por 4-0 ante Nigeria, le permitió alcanzar 18 puntos y sellar el pase directo. Los Bafana Bafana regresarán así a una Copa del Mundo tras 16 años de ausencia, siendo su última participación la edición de Sudáfrica 2010.

El equipo dirigido por Hugo Broos tuvo un camino irregular. En septiembre, una sanción por alineación indebida frente a Lesoto le costó tres puntos, aunque logró recuperarse en las jornadas finales. Con este boleto, el país africano alcanza su cuarta participación mundialista, tras haber competido también en Francia 1998 y Corea-Japón 2002.