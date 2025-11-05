Qarabag sorprende al Chelsea y Brugge frena al Barcelona en una jornada de sorpresas en Champions League
La Champions League dejó dos resultados inesperados este miércoles: Qarabag empató al Chelsea en Bakú y el Club Brugge igualó ante el Barcelona en un duelo vibrante
La jornada de este miércoles en la UEFA Champions League dejó dos de los marcadores más llamativos de toda la fase de grupos.
En Bakú, el Qarabag FK firmó un empate histórico 2-2 frente al Chelsea, mientras que en Bélgica, el Club Brugge le jugó de tú a tú al Barcelona y terminó igualando 3-3 en un partido cargado de intensidad, cambios de ritmo y momentos clave que pusieron a prueba a los grandes favoritos del continente.
QARABAG LE RESPONDE AL CHELSEA EN CASA
El Chelsea parecía tener el control del partido al abrir el marcador con tanto de Estêvão, pero la reacción del Qarabag llegó con personalidad.
Leandro Andrade logró la igualada y, más tarde, un penal transformado por Marko Janković dio vuelta al marcador para sorpresa del cuadro inglés.
En la segunda parte, los londinenses se lanzaron al frente buscando corregir el rumbo y fue Alejandro Garnacho quien terminó rescatando al equipo con el gol del empate, evitando una derrota que habría sido aún más estruendosa.
Pese al punto rescatado, la sensación fue amarga para los Blues, que se vieron superados en determinación y ritmo durante largos tramos del encuentro.
BRUGGE Y BARCELONA PROTAGONIZAN UN 3-3 VIBRANTE
En Brujas, el Barcelona vivió un duelo de alto desgaste ante un Club Brugge que no solo compitió, sino que también golpeó primero.
Los belgas encontraron espacios constantes para atacar y pusieron en aprietos la zaga blaugrana.
Lamine Yamal volvió a ser protagonista al aportar un gol y generar jugadas que condujeron a la remontada parcial. Sin embargo, la fragilidad defensiva del conjunto catalán volvió a aparecer en momentos clave, permitiendo que Brugge igualara el marcador en la recta final.
El 3-3 dejó sensaciones mixtas en Barcelona: ofensivamente el equipo respondió, pero defensivamente volvió a ser un problema a solucionar con urgencia.
EL RESTO DE LA JORNADA DEL MIÉRCOLES
La fecha se completó con la victoria del Manchester City 4-1 ante el Borussia Dortmund; Newcastle derrotó 2-0 al Athletic Club; el Inter venció 2-1 al Kairat Almaty; Galatasaray goleó 3-0 al Ajax.
Atalanta superó 1-0 al Olympique de Marsella; Bayer Leverkusen ganó 1-0 sobre Benfica y el AE Pafos sorprendió al Villarreal con un 1-0 histórico en Chipre.