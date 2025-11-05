Qarabag sorprende al Chelsea y Brugge frena al Barcelona en una jornada de sorpresas en Champions League

La jornada de este miércoles en la UEFA Champions League dejó dos de los marcadores más llamativos de toda la fase de grupos.

En Bakú, el Qarabag FK firmó un empate histórico 2-2 frente al Chelsea, mientras que en Bélgica, el Club Brugge le jugó de tú a tú al Barcelona y terminó igualando 3-3 en un partido cargado de intensidad, cambios de ritmo y momentos clave que pusieron a prueba a los grandes favoritos del continente.

QARABAG LE RESPONDE AL CHELSEA EN CASA

El Chelsea parecía tener el control del partido al abrir el marcador con tanto de Estêvão, pero la reacción del Qarabag llegó con personalidad.

Leandro Andrade logró la igualada y, más tarde, un penal transformado por Marko Janković dio vuelta al marcador para sorpresa del cuadro inglés.

En la segunda parte, los londinenses se lanzaron al frente buscando corregir el rumbo y fue Alejandro Garnacho quien terminó rescatando al equipo con el gol del empate, evitando una derrota que habría sido aún más estruendosa.

Pese al punto rescatado, la sensación fue amarga para los Blues, que se vieron superados en determinación y ritmo durante largos tramos del encuentro.