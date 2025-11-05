¡Lo dieron todo! México cae 1-0 ante Países Bajos y jugará por el Tercer Lugar del Mundial Sub-17 Femenil
La Selección Mexicana Sub-17 Femenil no pudo ante los Países Bajos en Semifinales del Mundial de Marruecos 2025. El Tri peleará el bronce ante Brasil
La Selección Nacional de México Sub-17 Femenil se quedó muy cerca de acceder a la Final del Mundial de la categoría en Marruecos.
El equipo dirigido por Miguel Gamero cayó 1-0 ante Países Bajos en las Semifinales, en un duelo cerrado, táctico y donde la mínima diferencia marcó el destino del encuentro.
Con este resultado, el Tri disputará el partido por el Tercer Lugar ante Brasil.
El inicio del partido fue parejo. Durante los primeros minutos, ambos equipos mostraron prudencia y cuidaron su estructura defensiva. Países Bajos intentó proponer desde las bandas, obligando a la retaguardia mexicana a intervenir desde temprano (8’).
Más tarde, la primera clara del duelo llegó para las neerlandesas, cuando un disparo potente impactó en el travesaño (29’), salvando a México.
A pesar de ello, México reaccionó. Jugadas por izquierda y conducciones individuales de J. Solís buscaron romper a la zaga rival, aunque el último toque no logró encontrar portería (43’). El marcador se fue 0-0 al descanso.
Ya en la segunda mitad, México tuvo otra opción clara gracias a una acción individual de Solís que casi sorprende a la arquera rival (46’).
Sin embargo, el duelo se rompió al 68’, cuando Lina Touzani aprovechó un rebote dentro del área y definió para marcar el 1-0.
En la recta final, el encuentro se tornó tenso. Primero, una posible mano dentro del área neerlandesa se revisó en VAR, pero la árbitra determinó que no había infracción (89’).
El Tri insistió hasta el último minuto, pero el empate no llegó. Con entrega y orden, México dejó buenas sensaciones en la competencia, pero ahora deberá enfocarse en asegurar el podio mundialista ante una selección de Brasil que buscará lo mismo.