¡Lo dieron todo! México cae 1-0 ante Países Bajos y jugará por el Tercer Lugar del Mundial Sub-17 Femenil

La Selección Nacional de México Sub-17 Femenil se quedó muy cerca de acceder a la Final del Mundial de la categoría en Marruecos.

El equipo dirigido por Miguel Gamero cayó 1-0 ante Países Bajos en las Semifinales, en un duelo cerrado, táctico y donde la mínima diferencia marcó el destino del encuentro.

Con este resultado, el Tri disputará el partido por el Tercer Lugar ante Brasil.

El inicio del partido fue parejo. Durante los primeros minutos, ambos equipos mostraron prudencia y cuidaron su estructura defensiva. Países Bajos intentó proponer desde las bandas, obligando a la retaguardia mexicana a intervenir desde temprano (8’).

Más tarde, la primera clara del duelo llegó para las neerlandesas, cuando un disparo potente impactó en el travesaño (29’), salvando a México.

A pesar de ello, México reaccionó. Jugadas por izquierda y conducciones individuales de J. Solís buscaron romper a la zaga rival, aunque el último toque no logró encontrar portería (43’). El marcador se fue 0-0 al descanso.