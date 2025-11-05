¡Lo dieron todo! México cae 1-0 ante Países Bajos y jugará por el Tercer Lugar del Mundial Sub-17 Femenil

Fútbol
/ 5 noviembre 2025
    ¡Lo dieron todo! México cae 1-0 ante Países Bajos y jugará por el Tercer Lugar del Mundial Sub-17 Femenil
    El Tri Femenil Sub-17 luchó hasta el último minuto, pero un gol de Lina Touzani marcó la diferencia en semifinales. FOTO: X

La Selección Mexicana Sub-17 Femenil no pudo ante los Países Bajos en Semifinales del Mundial de Marruecos 2025. El Tri peleará el bronce ante Brasil

La Selección Nacional de México Sub-17 Femenil se quedó muy cerca de acceder a la Final del Mundial de la categoría en Marruecos.

El equipo dirigido por Miguel Gamero cayó 1-0 ante Países Bajos en las Semifinales, en un duelo cerrado, táctico y donde la mínima diferencia marcó el destino del encuentro.

Con este resultado, el Tri disputará el partido por el Tercer Lugar ante Brasil.

TE PUEDE INTERESAR: Lamine Yamal, el jugador menor de 20 años más valioso del mundo según el CIES

El inicio del partido fue parejo. Durante los primeros minutos, ambos equipos mostraron prudencia y cuidaron su estructura defensiva. Países Bajos intentó proponer desde las bandas, obligando a la retaguardia mexicana a intervenir desde temprano (8’).

Más tarde, la primera clara del duelo llegó para las neerlandesas, cuando un disparo potente impactó en el travesaño (29’), salvando a México.

A pesar de ello, México reaccionó. Jugadas por izquierda y conducciones individuales de J. Solís buscaron romper a la zaga rival, aunque el último toque no logró encontrar portería (43’). El marcador se fue 0-0 al descanso.

Ya en la segunda mitad, México tuvo otra opción clara gracias a una acción individual de Solís que casi sorprende a la arquera rival (46’).

Sin embargo, el duelo se rompió al 68’, cuando Lina Touzani aprovechó un rebote dentro del área y definió para marcar el 1-0.

En la recta final, el encuentro se tornó tenso. Primero, una posible mano dentro del área neerlandesa se revisó en VAR, pero la árbitra determinó que no había infracción (89’).

El Tri insistió hasta el último minuto, pero el empate no llegó. Con entrega y orden, México dejó buenas sensaciones en la competencia, pero ahora deberá enfocarse en asegurar el podio mundialista ante una selección de Brasil que buscará lo mismo.

Temas


Futbol
resultados
Copa Mundial Femenina de la FIFA

Localizaciones


Marruecos

Organizaciones


Selección Mexicana Femenil de Futbol

true

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Opresión en Michoacán

Opresión en Michoacán
true

Se puede decir... Que Pemex lo único que dá son ‘pérdidas’
Claudia Sheinbaum durante evento público en octubre, mes en el que encuestas registraron ajustes en su aprobación.

Aprobación de Claudia Sheinbaum cae en octubre, revela El Financiero y El Economista

La SEP ha confirmado que en noviembre de 2025 los estudiantes de nivel básico disfrutarán de dos megapuentes, además de varios días sin clases antes del cierre del año.

Confirma SEP dos megapuentes en noviembre 2025... ¿Cuándo serán?
No existen descuentos adicionales exclusivos para los titulares del INAPAM.

Buen Fin 2025: los beneficios que podrán aprovechar los adultos mayores con su credencial INAPAM
A través de la edición más reciente de la Revista del Consumidor, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), reveló las marcas de cacahuates salados y japoneses más dañinos para el organismo.

¡Ni de ‘botanita’! Profeco alerta por marcas de cacahuates salados y japoneses altamente dañinos
Los dirigidos por Javier Aguirre estrenarán el nuevo uniforme el 15 de noviembre ante Uruguay.

Adidas revela el nuevo jersey verde de México para el Mundial 2026; lo estrenarán en Torreón
El festival Pa’l Norte anunció el lineup oficial para su edición 2026, que se realizará del 27 al 29 de marzo en el Parque Fundidora de Monterrey.

Revelan lineup oficial del festival Pa’l Norte 2026, con Tyler, The Creator, Guns N’ Roses y The Killers: cartelera completa