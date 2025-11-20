¿Qué sigue tras la firma por Trump del proyecto de ley que libera los archivos de Epstein?

WASHINGTON- El presidente estadounidense Donald Trump firmó un proyecto de ley que obliga al Departamento de Justicia a hacer públicos sus archivos sobre el caso del delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein, un suceso que podría tener amplias repercusiones en la lucha de años de las víctimas de Epstein para lograr un ajuste de cuentas público. Tanto la Cámara de Representantes como el Senado aprobaron el proyecto de ley esta semana por márgenes abrumadores después de que Trump revirtiera su oposición de meses al proyecto y señalara que lo firmaría. Ahora que el mandatario ha promulgado el proyecto de ley, hay una cuenta regresiva de 30 días para que el Departamento de Justicia dé a conocer los que suelen llamarse archivos de Epstein. TE PUEDE INTERESAR: Larry Summers renuncia a la junta de OpenAI tras la divulgación de correos con Epstein, Harvard lo investiga “Este proyecto de ley es un mandato para que el presidente sea completamente transparente, para que diga toda la verdad y dé honestidad total al pueblo estadounidense”, declaró el miércoles Chuck Schumer, el líder de los demócratas en el Senado. Schumer añadió que los demócratas están listos para presionar si perciben que el presidente está haciendo algo que no sea adherirse a la “transparencia total”.

En una publicación en redes sociales el miércoles, al anunciar que había firmado el proyecto de ley, Trump escribió: “Los demócratas han utilizado el tema ‘Epstein’, que les afecta mucho más que al Partido Republicano, para intentar distraer de nuestras asombrosas victorias”. El veloz trabajo bipartidista en el Congreso esta semana fue una respuesta a la creciente exigencia pública de que se liberen los archivos de Epstein, especialmente a medida que la atención se centra en sus vínculos con destacados personajes a nivel global, incluidos Trump, el expresidente estadounidense Bill Clinton, Andrew Mountbatten-Windsor, quien ya ha sido despojado de su título real de príncipe a consecuencia del asunto, y muchos otros. Hay mucha expectativa pública sobre qué más podrían revelar los archivos. Sin embargo, el proyecto de ley probablemente desencadenará una extensa investigación federal rara vez vista, creando también el potencial de que haya consecuencias no deseadas. ¿QUÉ HACE EL PROYECTO DE LEY? El proyecto de ley obliga a la secretaria de Justicia Pam Bondi a liberar esencialmente todo lo que el Departamento de Justicia ha recopilado a lo largo de varias investigaciones federales sobre Epstein, y sobre su antigua confidente y novia Ghislaine Maxwell, quien cumple una sentencia de 20 años de prisión por atraer a adolescentes para el deshonrado financiero. Esos registros suman unas 100 mil páginas, según un juez federal que ha revisado el caso. Obligará también al Departamento de Justicia a dar a conocer todas sus comunicaciones internas sobre Epstein y sus asociados, y sobre su muerte en 2019 en una celda de una cárcel de Manhattan mientras aguardaba a que le presentaran cargos por abuso sexual y tráfico de docenas de chicas adolescentes. TE PUEDE INTERESAR: Asegura congresista demócrata que apertura completa de los archivos de Epstein ‘conmocionará la conciencia de EU’ Sin embargo, el proyecto de ley exime algunas partes de los archivos del caso. Sus autores se aseguraron de incluir que el Departamento de Justicia podría retener información personalmente identificable de las víctimas, materiales de abuso sexual infantil e información que el gobierno considera secreta debido a su relevancia para la defensa nacional o la política exterior. “Seguiremos apegándonos a la ley con la máxima transparencia mientras protegemos a las víctimas”, manifestó Bondi en una conferencia de prensa el miércoles cuando se le preguntó sobre la liberación de los archivos.