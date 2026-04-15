¿Quién sustituirá a Ekitike en Francia? Mateta surge como opción tras confirmarse la baja del delantero para la Copa del Mundo 2026

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Fútbol Internacional
/ 15 abril 2026
    ¿Quién sustituirá a Ekitike en Francia? Mateta surge como opción tras confirmarse la baja del delantero para la Copa del Mundo 2026
    Hugo Ekitike sufrió una ruptura del tendón de Aquiles y quedó fuera del Mundial 2026 con Francia; Jean-Philippe Mateta perfila como su relevo en los Bleus. FOTO: AP

El atacante del Liverpool quedó descartado para el Mundial luego de sufrir una ruptura del tendón de Aquiles en el duelo de Champions ante el PSG; Jean-Philippe Mateta aparece como el principal candidato para ocupar su lugar

La Selección de Francia recibió un duro golpe rumbo al Mundial 2026. Hugo Ekitike, delantero del Liverpool, quedó fuera de la Copa del Mundo luego de sufrir una ruptura del tendón de Aquiles durante el partido de Champions League ante el PSG, una lesión que también lo dejará fuera el resto de la temporada con su club.

La noticia fue confirmada este miércoles por reportes internacionales y las propias declaraciones del entrenador de Les Bleus, Didier Deschamps.

El atacante francés se lesionó en Anfield durante la Vuelta de los Cuartos de Final de la Champions, en una jugada en la que de inmediato señaló la zona del tendón antes de salir en camilla y entre lágrimas.

https://vanguardia.com.mx/deportes/futbol-internacional/asi-quedaron-las-semifinales-de-la-champions-league-2026-cruces-fechas-horario-y-transmision-en-mexico-HG20043361

Desde ese momento, el panorama era pesimista, pero horas después los reportes coincidieron en que se trataba de una rotura de Aquiles, una de las lesiones más delicadas para un futbolista por el largo tiempo de recuperación que implica.

La baja de Ekitike es especialmente sensible para Francia porque el delantero de 23 años venía en ascenso tanto con Liverpool como con la selección.

En la presente campaña había marcado 17 goles con el club inglés y ya se había metido en la rotación ofensiva de los Bleus, con dos anotaciones en ocho partidos internacionales, incluido un gol en un duelo de eliminatoria mundialista.

Con el Mundial 2026 ya en el horizonte, la gran pregunta en Francia es quién tomará su lugar dentro del ataque. La prensa francesa coloca a Jean-Philippe Mateta como el candidato que toma fuerza para cubrir la ausencia de Ekitike.

Tanto L’Équipe como Le Parisien lo ubican entre las principales opciones y, en el caso de Mateta, incluso lo señalan como el perfil mejor posicionado por su reciente recuperación y su buen arranque de abril.

Mateta, delantero del Crystal Palace, ya había sido considerado por Didier Deschamps en convocatorias anteriores, e incluso compartió alineación con Ekitike en la recta final de 2025

Francia arrancará su participación mundialista el 11 de junio dentro de la Fase de Grupos, donde enfrentará a Senegal, Irak y Noruega.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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