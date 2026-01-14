Domènec Torrent descarta a Griezmann en Rayados y califica el rumor como una ‘locura’

Domènec Torrent salió al paso de los rumores que colocaban a Antoine Griezmann como posible refuerzo de Rayados de Monterrey y fue tajante al desmentir cualquier acercamiento, calificando la versión como una “locura”.

El director técnico del conjunto regiomontano negó de manera categórica que exista interés real o negociación alguna por el atacante francés, actual jugador del Atlético de Madrid, luego de que distintos reportes desde España encendieran la especulación en torno a un supuesto fichaje bomba en la Liga MX.

Tras el partido más reciente del equipo, Domènec Torrent fue cuestionado directamente sobre la posibilidad de ver a Griezmann en Monterrey y su respuesta fue contundente.

“Esto no es verdad, no sé cómo inventan tanto... tenemos el cupo lleno, primero no podemos fichar a un extranjero; segundo, están diciendo cosas prácticamente imposibles”, declaró el estratega español, dejando clara su postura y descartando por completo cualquier escenario que vincule al francés con Rayados.