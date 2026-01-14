Domènec Torrent descarta a Griezmann en Rayados y califica el rumor como una ‘locura’
El técnico de Monterrey negó cualquier posibilidad de fichar a Antoine Griezmann, aseguró que el club tiene completo el cupo de extranjeros
Domènec Torrent salió al paso de los rumores que colocaban a Antoine Griezmann como posible refuerzo de Rayados de Monterrey y fue tajante al desmentir cualquier acercamiento, calificando la versión como una “locura”.
El director técnico del conjunto regiomontano negó de manera categórica que exista interés real o negociación alguna por el atacante francés, actual jugador del Atlético de Madrid, luego de que distintos reportes desde España encendieran la especulación en torno a un supuesto fichaje bomba en la Liga MX.
Tras el partido más reciente del equipo, Domènec Torrent fue cuestionado directamente sobre la posibilidad de ver a Griezmann en Monterrey y su respuesta fue contundente.
“Esto no es verdad, no sé cómo inventan tanto... tenemos el cupo lleno, primero no podemos fichar a un extranjero; segundo, están diciendo cosas prácticamente imposibles”, declaró el estratega español, dejando clara su postura y descartando por completo cualquier escenario que vincule al francés con Rayados.
El nombre de Antoine Griezmann tomó fuerza en las últimas horas luego de que programas de televisión en España sugirieran que Rayados estaría analizando la llegada de una figura de talla mundial para reforzar su plantel.
Las versiones apuntaban a una operación mediática de alto impacto, impulsada por el poder económico del club regiomontano y los antecedentes recientes de fichajes de renombre.
Sin embargo, Torrent fue enfático al señalar que no existe contacto, interés ni negociación alguna.
El técnico también explicó que, más allá del aspecto económico, el club enfrenta una limitante reglamentaria clara, ya que los espacios para jugadores extranjeros están completamente ocupados, lo que vuelve inviable cualquier intento de incorporación bajo las normas actuales de la Liga MX.
Además, pidió no dar crédito a información sin sustento que únicamente genera ruido alrededor del equipo.
Con esta postura, Rayados de Monterrey cierra la puerta a uno de los rumores más llamativos del mercado reciente.