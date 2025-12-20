Real Madrid vence al Sevilla y Mbappé iguala histórico récord de Cristiano Ronaldo

Fútbol Internacional
/ 20 diciembre 2025
    Real Madrid vence al Sevilla y Mbappé iguala histórico récord de Cristiano Ronaldo
    Kylian Mbappé anotó de penalti ante Sevilla, con el que igualó el récord de 59 goles en un año natural que ostentaba Cristiano Ronaldo. FOTO: AP

El conjunto merengue se impuso 2-0 con goles de Jude Bellingham y Kylian Mbappé, quien alcanzó los 59 tantos en 2025 para empatar la marca de Cristiano

El Real Madrid cerró el año con una victoria sólida de 2-0 ante el Sevilla FC en el Estadio Santiago Bernabéu, en un partido que quedó marcado por un nuevo hito en la historia del club.

El protagonista de la noche fue Kylian Mbappé, quien anotó y alcanzó una cifra histórica que lo coloca a la altura de Cristiano Ronaldo.

El equipo blanco dominó el encuentro desde los primeros minutos, controlando la posesión y generando peligro constante sobre el arco sevillista.

TE PUEDE INTERESAR: Eagles vencen a Commanders, ‘amarran’ el Este de la NFC y eliminan a los Cowboys

La insistencia tuvo premio al minuto 38, cuando Jude Bellingham apareció dentro del área para rematar de cabeza y abrir el marcador, confirmando su peso ofensivo en la temporada.

En la segunda parte, Real Madrid manejó los tiempos del partido y neutralizó cualquier intento de reacción del conjunto andaluz. La sentencia llegó al minuto 86, cuando Mbappé tomó el balón desde el punto penal y definió con frialdad para el 2-0 definitivo.

Ese gol significó su anotación número 59 en el año natural 2025, cifra con la que igualó el récord que Cristiano Ronaldo estableció en 2013 como la mayor cantidad de goles en un solo año para un jugador del club.

El delantero francés celebró de manera especial, emulando la icónica celebración de Cristiano, en un gesto que no pasó desapercibido para la afición del Bernabéu.

El registro consolida a Mbappé como una de las grandes figuras del futbol mundial y refuerza su impacto inmediato en su primera temporada con el Real Madrid.

Con este resultado, el conjunto merengue se mantiene en la pelea directa por el liderato de LaLiga, sumando tres puntos clave antes del cierre del calendario anual y enviando un mensaje claro a sus rivales en la parte alta de la tabla.

Temas


Futbol internacional
resultados

Localizaciones


Madrid

Personajes


Kylian Mbappe

Organizaciones


Real Madrid
LaLiga

Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Familias del Quinto Sector participaron en la tradicional posada organizada por ciudadanos voluntarios.

Posada con causa en Saltillo: llevan abrigo y esperanza a donde el frío pega más fuerte
Autoridades detectan inconformidades durante la temporada de pago de aguinaldos y ahorro.

Aumentan quejas por cobros excesivos en taxis de Monclova
Difícil tarea tienen los padres de familia a la hora de elegir los regalos para sus hijos para esta Navidad.

Coahuila: Santa Claus gastará mil 500 pesos por niño esta Navidad
Durante las visitas a ejidos también se realizaron actividades para grupos vulnerables.

Continúa DIF Coahuila atención en las comunidades rurales
La Profeco mantiene operativos para verificar que las estaciones de gasolina cumplan con la ley.

Denuncia Profeco a gasolineras por vender litros incompletos
La central lleva el nombre de “Josefa Ortiz Téllez Girón” como un reconocimiento a mujeres queretanas ilustres.

CFE anuncia inversión millonaria para reforzar sistema eléctrico nacional
Agradeció el trabajo de las y los trabajadores de la CFE, a quienes reconoció por su entrega durante contingencias provocadas por fenómenos naturales.

Sheinbaum arropa a la CFE y acusa al PAN y PRI de querer privatizarla
Tras el hallazgo, la droga fue asegurada y puesta a disposición de las autoridades competentes .

Marina halla cargamento de cocaína frente a Acapulco