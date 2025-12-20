Real Madrid vence al Sevilla y Mbappé iguala histórico récord de Cristiano Ronaldo

El Real Madrid cerró el año con una victoria sólida de 2-0 ante el Sevilla FC en el Estadio Santiago Bernabéu, en un partido que quedó marcado por un nuevo hito en la historia del club. El protagonista de la noche fue Kylian Mbappé, quien anotó y alcanzó una cifra histórica que lo coloca a la altura de Cristiano Ronaldo. El equipo blanco dominó el encuentro desde los primeros minutos, controlando la posesión y generando peligro constante sobre el arco sevillista. TE PUEDE INTERESAR: Eagles vencen a Commanders, ‘amarran’ el Este de la NFC y eliminan a los Cowboys

La insistencia tuvo premio al minuto 38, cuando Jude Bellingham apareció dentro del área para rematar de cabeza y abrir el marcador, confirmando su peso ofensivo en la temporada. En la segunda parte, Real Madrid manejó los tiempos del partido y neutralizó cualquier intento de reacción del conjunto andaluz. La sentencia llegó al minuto 86, cuando Mbappé tomó el balón desde el punto penal y definió con frialdad para el 2-0 definitivo. Ese gol significó su anotación número 59 en el año natural 2025, cifra con la que igualó el récord que Cristiano Ronaldo estableció en 2013 como la mayor cantidad de goles en un solo año para un jugador del club. El delantero francés celebró de manera especial, emulando la icónica celebración de Cristiano, en un gesto que no pasó desapercibido para la afición del Bernabéu.